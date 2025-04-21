ЗСУ вдарили по місцю запуску російських БпЛА у районі Тьоткіно Курської області РФ, ліквідовано до 20 рашистів, - Генштаб
19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.
"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.
Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", - наголосили у командуванні.
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молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Дякуємо ❤️
з нелЮдями .... з гніДами .... з тероРистами
У дупу ті ілюзії про перемир'я, що базікали ***** з трампоном-гандоном!
Ми мудрі, ми не віримо жодному їх слову!
Русаки повинні побачити, на що зданті Українці!
Ми рватимемо русаків на шматки й згодовуватимемо їхнім виродкам, як вони вбивали й гвалтували наших побратимів та земляків в Ірпіні, Бучі, Гостомелі, Ізюмі!
Земля горітиме у русацьких виродків під ногами!
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