ЗСУ вдарили по місцю запуску російських БпЛА у районі Тьоткіно Курської області РФ, ліквідовано до 20 рашистів, - Генштаб

19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.

Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", - наголосили у командуванні.

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