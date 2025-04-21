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Новини Удари ЗСУ по позиціях РФ Знищення позицій росіян на Курщині
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ЗСУ вдарили по місцю запуску російських БпЛА у районі Тьоткіно Курської області РФ, ліквідовано до 20 рашистів, - Генштаб

ЗСУ уразили позиції РФ у Тьоткіно у Курській області РФ

19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.

Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", - наголосили у командуванні.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6578) Повітряні сили (2642) Курськ (1109) Шахед (1004) війна в Україні (3899)


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Дуже приємна новина від наших Воінів ,
молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Дякуємо ❤️
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21.04.2025 15:32 Відповісти
А це було до "пєрємірія" чи під час ?
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21.04.2025 15:33 Відповісти
а що було перемірря ?
з нелЮдями .... з гніДами .... з тероРистами
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21.04.2025 16:14 Відповісти
ці у зведення ГШ не увійдуть, бо як каже Мадяр: нєма тєла - нєма дєла.
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21.04.2025 15:34 Відповісти
Рашистомовних.
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21.04.2025 15:47 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що то було не підчас перемир'я. Бо якщо підчас, то якось геть невдобно.
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21.04.2025 16:29 Відповісти
Денацификация
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21.04.2025 16:34 Відповісти
ЗСУ, вперед!
У дупу ті ілюзії про перемир'я, що базікали ***** з трампоном-гандоном!
Ми мудрі, ми не віримо жодному їх слову!
Русаки повинні побачити, на що зданті Українці!
Ми рватимемо русаків на шматки й згодовуватимемо їхнім виродкам, як вони вбивали й гвалтували наших побратимів та земляків в Ірпіні, Бучі, Гостомелі, Ізюмі!
Земля горітиме у русацьких виродків під ногами!
Жодного премир'я з нелюдами, вбивайте росіян!
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21.04.2025 22:35 Відповісти
 
 