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Новини Удари ЗСУ по позиціях РФ Удар по Сумах
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Уражено ППД бригади армії РФ, яка вдарила по Сумах 13 квітня, - Генштаб ЗСУ

Удар по росіянах, які атакували Суми 13 квітня. Подробиці від Генштабу

Українські воїни уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині. Саме вона завдала ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.

Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що кожен військових РФ, які б'є по мирних містах Україні обов'язково отримає відплату.

Також читайте: Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Сумах 13 квітня 2025 року

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Читайте: США зірвали засудження G7 ракетного удару РФ по Сумах через перемовини з Кремлем, - Bloomberg

Автор: 

Генштаб ЗС (6565) Сумська область (3667) Суми (883) Сумський район (180) Удари по РФ (279)


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Топ коментарі
+18
Виріти на слово?Довбонути по них раніше що заважало?Ви всіх тримаєте за ідіотів?
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15.04.2025 16:46
+15
Це звичайно добре але чому бʼєте в відповідь пост-фактум? Чому не бʼєте на випереджання якщо знаєте де їхнє ППД?!
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15.04.2025 16:49
+14
Скрін з відео (на відео є детонація ***********), та багато багато чого палає.
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15.04.2025 16:59
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Виріти на слово?Довбонути по них раніше що заважало?Ви всіх тримаєте за ідіотів?
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15.04.2025 16:46 Відповісти
Що заважало бити раніше - питання, а стосовно атаки по ппд 448 бригади, осьщо пишуть московити.
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15.04.2025 16:52 Відповісти
Кацаплячий лексикон дозволяє припустити,що непогано ця вся сволота проріджена.👍
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15.04.2025 17:01 Відповісти
Это не московитский канал. Это украинский ИПСО канал, маскирующийся под московитский "северный ветер".
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15.04.2025 17:03 Відповісти
Иван иди домой, здесь водки нет.
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15.04.2025 17:11 Відповісти
Патерьнет! А если есть, то только санитарные !
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15.04.2025 20:57 Відповісти

150 летело
109 ну , типу , "сбили" ...
- " ...минимум 31 прелетел куда целились"
150 - 109 - 31 = а куди ще 10 загубилось ?
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15.04.2025 17:06 Відповісти
Куда не целились , там кілька в багатоповерхівки прилетіло, може й ще кудись попали.
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15.04.2025 17:15 Відповісти
Просто математика , для кацапів , ворожа західно-ліберальна наука ! ...))
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15.04.2025 17:21 Відповісти
Не треба недооцінювати силу наших дронових уламків!
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15.04.2025 19:03 Відповісти
Скрін з відео (на відео є детонація ***********), та багато багато чого палає.
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15.04.2025 16:59 Відповісти
А що "заважало" тобі "крякнуть" тут трохи раніше - а не у квітні 2025 року?...
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15.04.2025 17:20 Відповісти
Твої питання показують, що ти ні секунди не був дотичний до війська та до військового планування. Бо якби хоча б в бурситеті на військову кафедру ходив, то знав би, "що заважало".

Тобто фактично ти або невіглас-провокатор, або взагалі засланець з засрашки. А взагалі - вали-ка ти нахєр, чмоболоїд, який очевидно невдоволений тим, що ЗСУ забаранило суттєву кількість ракетчиків засрашки.
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15.04.2025 20:06 Відповісти
Зафіксувала пуск ракет Америка під керівництвом Краснова і передала координати
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15.04.2025 20:13 Відповісти
Але ж амери ******
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15.04.2025 20:15 Відповісти
Не потрібно навчатися в бурситеті військовому,щоб розуміти
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15.04.2025 20:16 Відповісти
В мене бажання дать в морду,хто говорить,що Америка нам не допомагає
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15.04.2025 20:19 Відповісти
Наших загиблих не вернеш. А чи локалізували місце в москві, звідки наводять удари?
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15.04.2025 16:47 Відповісти
Не треба скиглити, збирай речі й їдь до Москви карати ворогів, а то бачу ти дуже незадоволений як ЗА ТЕБЕ воюють!!!
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15.04.2025 17:03 Відповісти
Ви не знаєте, скільки мені років, і як я допомогаю ВСУ.
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15.04.2025 17:07 Відповісти
Якби в Україні при владі і в розвідці були не прокремлівські кроти, а справжні патріоти, то в росії не було б вже ні одного військового пілота , генерала , депутата Гос. думи. За копійки можна було б найняти бандитів і замовити цих покидьків!
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15.04.2025 17:49 Відповісти
Це звичайно добре але чому бʼєте в відповідь пост-фактум? Чому не бʼєте на випереджання якщо знаєте де їхнє ППД?!
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15.04.2025 16:49 Відповісти
Будь який удар ЗСУ по рашистах котрі ПОЧАЛИ війну що у 2014-му, що у 2022-му вдаривши першими, є й буде ударом лише у відповідь, бо було б інакше лише як би це Україна напала на Московію (т.з. "роССію"), а цього не було!!!
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15.04.2025 17:05 Відповісти
Я припускаю, що наша розвідка багато чого знає. Але наші авіамодельне дрони та обмежена (припускаю) кількість ракет не дає змоги накривати "килимовими ударами" як у В'єтнамі все підряд. Наприклад: є ППД бригади а є аеродром, де базуються ТУ-шки. Куди бити? Приблизно так це працює
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15.04.2025 17:07 Відповісти
щодо ударів дронами по аеродромам....Славнозвісний аеродром на Хмельниччині свинособаки човпуть вже четвертий рік і ракетами,і ішахедами,і ні фуя-працює..Бетонка латається,обслуговуються літаки з "коліс"..Були дні,коли прилітало більше 20 ракет,а ішакеди- майже кожного дня..
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15.04.2025 17:26 Відповісти
Не буду сперечатися, не володію інформацією. Мабуть так і є. Я вас зрозумів. Та я взагалі пояснив, чому не вдарили саме по ППД цієї бригади
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15.04.2025 17:33 Відповісти
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15.04.2025 19:28 Відповісти
Що, теж під час шикування? А, устав- статут він же єдиний, радянський.
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15.04.2025 16:53 Відповісти
Ні, вони дуже різні, і нічого тобі не завадить переконатись у цьому порівнявши їх між собою!!!
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15.04.2025 17:06 Відповісти
Очевидно, що ти статути ЗСУ взагалі не читав і навіть здалеку не бачив. Та й засрашинський не відкривав. Але рота відкриваєш і лайно з нього ллєш. Який же ти огидний.
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15.04.2025 20:11 Відповісти
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15.04.2025 17:41 Відповісти
Кому стало легше, коли дізнались, що виявляється маємо розвіддані, але чекаємо поки рашисти шмальнуть по наших містах, вб'ють і покалічать сотні людей (сотні, бо цей по Сумах явно не перший удар у виконанні цієї 448 бригади, не дрочили вони ці три роки), а лише потім хтось зволив - нє, ну це вже занадто, шарахніть у відповідь?
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15.04.2025 20:09 Відповісти
Пуски балістики фіксує Америка.А наші вирішили попіаритись ,Трамп чмо,а ми герої,десь так
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15.04.2025 20:31 Відповісти
Нашим дали координати,куди потрібно довбонути
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15.04.2025 20:34 Відповісти
 
 