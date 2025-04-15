Уражено ППД бригади армії РФ, яка вдарила по Сумах 13 квітня, - Генштаб ЗСУ

Українські воїни уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині. Саме вона завдала ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.



Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що кожен військових РФ, які б'є по мирних містах Україні обов'язково отримає відплату.

Також читайте: Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Сумах 13 квітня 2025 року

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Читайте: США зірвали засудження G7 ракетного удару РФ по Сумах через перемовини з Кремлем, - Bloomberg