УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5996 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удар по Сумах
4 148 13

Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж

Троє працівників СумДУ – серед поранених від подвійного ракетного удару 13 квітня. Також пошкоджено кілька корпусів і будівлі Сумського державного університету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кордон.Медіа дізналися у ректора СумДУ Василя Карпуші.

Серед поранених працівників університету двоє чоловіків та жінка: охоронник, технічна працівниця та ще один робітник навчального закладу.

Зазначається, що від подвійного ракетного удару ворога зруйнований

  • зруйнований Конгрес-Центр,
  • значно пошкоджений корпус К2 Інституту бізнесу, економіки та менеджменту й інституту права Сумського державного університету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнить голову Сумської ОДА Артюха. Замість нього призначать керівника поліції Луганщини

Також пошкодження продовжують знаходити в інших будівлях навчального закладу.

Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня
Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня
Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня
Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня
Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня
Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня
Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня
Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня
Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету 13 квітня

"Попередньо, сума збитків від ворожого удару може сягати сотні мільйонів гривень", - зазначив ректор Василь Карпуша у коментарі Кордон.Медіа.

Також читайте: Чоловік вкрав телефон у важкопораненого після ракетного удару по Сумах. Йому загрожує 8 років ув’язнення, - Нацполіція

На місці події сьогодні продовжують працювати рятувальники, волонтери та комунальники, щоб ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Автор: 

Сумська область (3667) Суми (883) Університет (181) Сумський район (180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Сьогодні вночі Сили оборони України нанесли "удар відплати" по рашистах 448-ї ракетної бригади (в/ч 35535), що у Вербну неділю обстріляла Суми ракетами "Искандер".
https://x.com/i/status/1912038197279744336 Вогнем знищено казарми та склади у місці дислокації в н.п. "Клюква" у Курській області рф.
показати весь коментар
15.04.2025 15:02
+5
Рашистський зет-канал заскавучав:

показати весь коментар
15.04.2025 15:19
+4
Ударів у відповідь традиційно не відбулось. Колись історики назвуть цю війну загадковою. В жодному конфлікті жертва агрессії не відносилась до мирного населення ворога з такою любовью. Під час Другої і першої світової війни удари по містах противника дозволяли отримати перевагу і прийти до перемоги в конфлікті. В нинішній війні перемога нам судячи зі всього не потрібна. Потрібні лище жертви і руїни на своїй землі.
показати весь коментар
15.04.2025 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ударів у відповідь традиційно не відбулось. Колись історики назвуть цю війну загадковою. В жодному конфлікті жертва агрессії не відносилась до мирного населення ворога з такою любовью. Під час Другої і першої світової війни удари по містах противника дозволяли отримати перевагу і прийти до перемоги в конфлікті. В нинішній війні перемога нам судячи зі всього не потрібна. Потрібні лище жертви і руїни на своїй землі.
показати весь коментар
15.04.2025 14:55 Відповісти
Нема чим
Вважаю що більш доцільно здійснювати теракти на території засланців, руками чурок чи ще когось. Але для того хтось має дуже добре працювати. У нас спеціаліст з цих питань сидів у тюрмі чи з браслетами вдома, бо землі не подобається
показати весь коментар
15.04.2025 15:26 Відповісти
У нас обмаль далекобійної зброї якої невистачає для військових цілей, розсирати її щоб бити по цивільній інфраструктурі це абсурд.
показати весь коментар
15.04.2025 15:33 Відповісти
андрєбарісич ЧМУ ніразрєшаіт стрілять па зімляках. да і кацап тварожніков не сильно то й хоче...
показати весь коментар
15.04.2025 16:14 Відповісти
Цікаво,голову ОДА переведуть на іншу посаду чи буде стаття за службову недбалість і халатність,що привели до смертей і матеріальних збитків?Сумчани ще не забули вибух складу БК біля 20 школи.Це теж відповідальність голови
показати весь коментар
15.04.2025 15:00 Відповісти
Сьогодні вночі Сили оборони України нанесли "удар відплати" по рашистах 448-ї ракетної бригади (в/ч 35535), що у Вербну неділю обстріляла Суми ракетами "Искандер".
https://x.com/i/status/1912038197279744336 Вогнем знищено казарми та склади у місці дислокації в н.п. "Клюква" у Курській області рф.
показати весь коментар
15.04.2025 15:02 Відповісти
Рашистський зет-канал заскавучав:

показати весь коментар
15.04.2025 15:19 Відповісти
Ну згоріли у них казарми, може зброду загинуло 50-100 чол., чи там склади пмм спалили і що дальше 150 беспілотників можна було використати доцільніше, самі ж установки і склади Іскандерів судячи із всього не пошкоджено, тому що не було маштабних детонацій.
Та і вони думаю що поза межами частин.

Цей удар можна прирівняти до удару по обласному центру, де багато хороших людей загинуло в тому числі і військові.

Якби вони нанесли удар, хоча б по штабу цієї частини і знищили тих хто віддавав накази, але це неможливо зробити повільними беспілотниками, хоча б уже ті типу ракети з 20 кг зарядом запустили в серію, а в ідеалі установки запуску треба знищувати та склади з ракетами.
показати весь коментар
15.04.2025 15:46 Відповісти
Зрада-зрадонька...
показати весь коментар
15.04.2025 16:51 Відповісти
А взагалі по тих хто б'є по мирному населенню, потрібно оголошувати конкурс за їх голови, в орків дох... є всяких наркоманів та найманців які поведуться на халявні гроші, або знаходити по різних шляхах адреси проживання хто віддавав накази і туди беспілотниками бити. Переважно вони всі отримують квартири в одному будинку. Щоб знали віддадуть такий наказ то живеш уже в постіному страху.
показати весь коментар
15.04.2025 16:02 Відповісти
"Удар відплати" підтвердив також і український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

показати весь коментар
15.04.2025 15:23 Відповісти
Стойте, какой еще университет? Позавчера и вчера местные воеватели писали наперебой, что орки стреляли в троллейбус с гражданскими. Дважды при чем. И Артюх не виноват.
показати весь коментар
15.04.2025 16:05 Відповісти
 
 