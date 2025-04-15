Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж

Троє працівників СумДУ – серед поранених від подвійного ракетного удару 13 квітня. Також пошкоджено кілька корпусів і будівлі Сумського державного університету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кордон.Медіа дізналися у ректора СумДУ Василя Карпуші.

Серед поранених працівників університету двоє чоловіків та жінка: охоронник, технічна працівниця та ще один робітник навчального закладу.

Зазначається, що від подвійного ракетного удару ворога зруйнований

зруйнований Конгрес-Центр,

значно пошкоджений корпус К2 Інституту бізнесу, економіки та менеджменту й інституту права Сумського державного університету.

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Також пошкодження продовжують знаходити в інших будівлях навчального закладу.



















"Попередньо, сума збитків від ворожого удару може сягати сотні мільйонів гривень", - зазначив ректор Василь Карпуша у коментарі Кордон.Медіа.

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На місці події сьогодні продовжують працювати рятувальники, волонтери та комунальники, щоб ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.