Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж
Троє працівників СумДУ – серед поранених від подвійного ракетного удару 13 квітня. Також пошкоджено кілька корпусів і будівлі Сумського державного університету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кордон.Медіа дізналися у ректора СумДУ Василя Карпуші.
Серед поранених працівників університету двоє чоловіків та жінка: охоронник, технічна працівниця та ще один робітник навчального закладу.
Зазначається, що від подвійного ракетного удару ворога зруйнований
- зруйнований Конгрес-Центр,
- значно пошкоджений корпус К2 Інституту бізнесу, економіки та менеджменту й інституту права Сумського державного університету.
Також пошкодження продовжують знаходити в інших будівлях навчального закладу.
"Попередньо, сума збитків від ворожого удару може сягати сотні мільйонів гривень", - зазначив ректор Василь Карпуша у коментарі Кордон.Медіа.
На місці події сьогодні продовжують працювати рятувальники, волонтери та комунальники, щоб ліквідувати наслідки атаки.
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.
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Вважаю що більш доцільно здійснювати теракти на території засланців, руками чурок чи ще когось. Але для того хтось має дуже добре працювати. У нас спеціаліст з цих питань сидів у тюрмі чи з браслетами вдома, бо землі не подобається
https://x.com/i/status/1912038197279744336 Вогнем знищено казарми та склади у місці дислокації в н.п. "Клюква" у Курській області рф.
Та і вони думаю що поза межами частин.
Цей удар можна прирівняти до удару по обласному центру, де багато хороших людей загинуло в тому числі і військові.
Якби вони нанесли удар, хоча б по штабу цієї частини і знищили тих хто віддавав накази, але це неможливо зробити повільними беспілотниками, хоча б уже ті типу ракети з 20 кг зарядом запустили в серію, а в ідеалі установки запуску треба знищувати та склади з ракетами.