Чоловік вкрав телефон у важкопораненого після ракетного удару по Сумах. Йому загрожує 8 років ув’язнення, - Нацполіція
13 квітня, у день, коли Суми зазнали ракетного терору, й коли кожна хвилина могла коштувати життя, на місці правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який вирішив скористатися людським горем задля власного збагачення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, після ракетного удару на місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики, намагаючись врятувати поранених і допомогти постраждалим. У цей критичний момент, коли багато людей загинуло, а інші перебували в безпорадному стані, зловмисник викрав мобільний телефон у чоловіка, який отримав тяжкі травми.
Працівники поліції оперативно діяли на місці трагедії, вони помітили підозрілу поведінку чоловіка та затримали його. Під час огляду у нього було виявлено викрадений телефон. Слідчі поліції одразу розпочали кримінальне провадження, і вже наступного дня чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).
"Прояв глибокої аморальності замість допомоги людям - за це зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі", - наголошують правоохоронці.
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.
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Але щось на розстріляну оця сволота зовсім не схожа...
А в той самий час , колишній голова Сумської ОДА Живицький , звільнений за те саме , спокійно виїхав за кордон ...
Суб"єктом злочину "Мародерство" (ст. 432 КК України), може буть лише військовослужбовець... Цивільні несуть відповідальність за "загальнокримінальними" статтями...
Перекладіть, будь ласка (перепрошую за необізнаність).
«Ареста́нтский укла́д еди́н»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_38ce3927f31ebb48-1 [1] (АУЕ, также используется вариант А. У. Е.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_38ce3927f31ebb48-1 [1]; другое название - «ареста́нтское уркага́нское еди́нство»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_38ce3927f31ebb48-1 [1]) - название и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7 девиз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 криминальной субкультурыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_38ce3927f31ebb48-1 [1], представляющей собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC банды, состоящие из несовершеннолетних, юношей и девушекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-uae-2 [2]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_5748d7e0d1857512-3 [3]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-4 [4]. Приверженцы АУЕ пропагандируют систему ценностей и норм поведения, тождественных по смыслу криминальной идеологии российской организованной преступности («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD воровским понятиям»), но не скопированных с них под кальк
Якшо вихованням малолітніх ********* не займаються батьки+школа+різні корисні гуртки, то їх вихованням будуть займатися різні уроди. А в багатших районах все ж таки більше можливостей здати малолітнього кацапа на якийсь гурток. Хоча звичайно "свінія завжди багнюку знайде" (С).
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/p3546871
Файні закони - така схожа суспільна загроза
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Я б давно замінив строки відсидки на кубометри викопаної землі. Тіпа отримав три роки - з тебе 3*365 кубометрів окопів і свабодєн.
люди мають право знати поряд з якою тварюкою живуть.
я багато хочу?