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Новини Удар по Сумах
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Чоловік вкрав телефон у важкопораненого після ракетного удару по Сумах. Йому загрожує 8 років ув’язнення, - Нацполіція

Удар по Сумах

13 квітня, у день, коли Суми зазнали ракетного терору, й коли кожна хвилина могла коштувати життя, на місці правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який вирішив скористатися людським горем задля власного збагачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, після ракетного удару на місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики, намагаючись врятувати поранених і допомогти постраждалим. У цей критичний момент, коли багато людей загинуло, а інші перебували в безпорадному стані, зловмисник викрав мобільний телефон у чоловіка, який отримав тяжкі травми.

Працівники поліції оперативно діяли на місці трагедії, вони помітили підозрілу поведінку чоловіка та затримали його. Під час огляду у нього було виявлено викрадений телефон. Слідчі поліції одразу розпочали кримінальне провадження, і вже наступного дня чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла до 125. У лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей

"Прояв глибокої аморальності замість допомоги людям - за це зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни подвійним ударом по Сумах намагаються послабити дух українців та схилити їх до тиску на владу з вимогою мирних переговорів із Москвою, - Politico

Автор: 

Нацполіція (15163) Сумська область (3667) Суми (883) крадіжка (657) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+19
Мразота...
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15.04.2025 13:47
+17
Пацан людей спасав з розбитого автобуса а цей тим часом кишені чистив
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15.04.2025 13:50
+15
це бляха навіть не людина , а сміття, непотріб
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15.04.2025 13:48
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Мразота...
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15.04.2025 13:47 Відповісти
А шо тут дивного? Вчинив самісінько, як трамп...
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15.04.2025 14:15 Відповісти
а хто Трампу це запропонував, а до цього Байдену, не нагадаєте? Чи, можливо, перечитаєте програму дій пре3,14зедента із його нарітовладдям та референдумами-галюцинаціями щодо асфальтування Чорнобильської зони та інших напрямків вторгнення кацапів?
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15.04.2025 16:53 Відповісти
Ти про що, хворе? Хто що трампу запропонував? Навіть якщо і пропонували щось, це привід трампу вести себе, як бидло? Ну всюди влізе якесь недолуге із своїми галюцинаціями!
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15.04.2025 20:58 Відповісти
зебіл?
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15.04.2025 22:02 Відповісти
Русня?
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15.04.2025 23:27 Відповісти
зебіле Дмітрій навчайся: раісійці, ерефійці, ********, касаби, кацапи...
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15.04.2025 23:44 Відповісти
це бляха навіть не людина , а сміття, непотріб
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15.04.2025 13:48 Відповісти
До 8 ... тобто - може 5 , може 3 ... а може й взагалі умовно отримає . За мародерство - розстріл !
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15.04.2025 13:49 Відповісти
"За мародерство - розстріл!" - та хто ж проти-то?
Але щось на розстріляну оця сволота зовсім не схожа...
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15.04.2025 16:14 Відповісти
Всього лише колишня заступниця голови Запорізької ОДА ...
А в той самий час , колишній голова Сумської ОДА Живицький , звільнений за те саме , спокійно виїхав за кордон ...
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15.04.2025 17:13 Відповісти
Квінтессенція аморальності і ідиотизму. Втопіть його в калюжі. Генофонд людства нічого від цього не втратить.
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15.04.2025 13:49 Відповісти
Пацан людей спасав з розбитого автобуса а цей тим часом кишені чистив
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15.04.2025 13:50 Відповісти
Це ж типова наше сьогодення - одні на фронті воюють і гинуть , а інші - крадуть во всю , або за кордоном бабло рахують !
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15.04.2025 13:52 Відповісти
Дуже добре, що поліція так швидко знайшла злочинця. Якби ще поліція так само швидко наводила порядок з тими, хто обкрадає армію на мільярди і тим самим сприяє загибелі великої кількості військових.
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15.04.2025 13:50 Відповісти
отож, той тип що вкрав телефон звичайно покидьок і мародер, але чому ті хто вкрав десятками і сотнями мільярдів при закупівлях для ЗСУ не мародери і не отримують хоча би по 8 років????
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15.04.2025 14:04 Відповісти
На відміну від англосаксонської ситеми права (прецедентної). У нас діє "континентальна (кодифікована. У нас стаття Кодексу визначає суб"єкта злочину, об"єкт злочину, об"єктивну та суб"єктивну складову (сторону) злочину.
Суб"єктом злочину "Мародерство" (ст. 432 КК України), може буть лише військовослужбовець... Цивільні несуть відповідальність за "загальнокримінальними" статтями...
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15.04.2025 14:13 Відповісти
Сурове покарання,аморальність,війна.Корупція підриває обороноздатність країни і повинна прирівнюватись до держзради.Щось не те ляпнув.За корупцію ніякого покарання .
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15.04.2025 13:52 Відповісти
Хто в темі, як у тюрмі та на зоні ставляться до отаких організмів? Відомо ж, що серед злочинців теж є свій "моральний кодекс" (поняття).
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15.04.2025 13:53 Відповісти
всім байдуже. нема і не було ніякого кодексу
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15.04.2025 13:57 Відповісти
Ну, не зовсім. Ставлення до засуджених за зґвалтування загальновідоме.
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15.04.2025 14:02 Відповісти
Бгг, ви вірите в ці ауєшні брєдні?
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15.04.2025 13:58 Відповісти
Ауєшний - ?
Перекладіть, будь ласка (перепрошую за необізнаність).
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15.04.2025 14:01 Відповісти
Ось стаття на вікі. Краще читати в оригиналі, бо воно все лізе звідти і їм це краще зрозуміло: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95

«Ареста́нтский укла́д еди́н»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_38ce3927f31ebb48-1 [1] (АУЕ, также используется вариант А. У. Е.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_38ce3927f31ebb48-1 [1]; другое название - «ареста́нтское уркага́нское еди́нство»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_38ce3927f31ebb48-1 [1]) - название и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7 девиз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 криминальной субкультурыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_38ce3927f31ebb48-1 [1], представляющей собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC банды, состоящие из несовершеннолетних, юношей и девушекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-uae-2 [2]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-_5748d7e0d1857512-3 [3]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95#cite_note-4 [4]. Приверженцы АУЕ пропагандируют систему ценностей и норм поведения, тождественных по смыслу криминальной идеологии российской организованной преступности («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD воровским понятиям»), но не скопированных с них под кальк
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15.04.2025 14:04 Відповісти
Немає слів. Дуже нагадує Цивілізацію статусу Роберта Шеклі, хоча ще не настільки формалізована та організована. Поки що.
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15.04.2025 14:15 Відповісти
Я так зрозумів в депресивних районах кацапії (а це вся їх територія, окрім центру мацкви і пітера) вся ця тюремна романтика дуже популярна. В оточенні глобального кіздєца і безправʼя малолітні кацапи під керівництвом урок вигадують собі "рицарів без страха і упрьока" в синіх наколках, робінгудів рязанського розливу. Не думаю, шо все це гімно має хоч шось спільне з реальністю.
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15.04.2025 14:23 Відповісти
Але підлітки у це свято вірять (без лапок, цілком щиро вірять). У тексті за посиланням серед іншого згадувався епізод, як 8 неповнолітніх рятуючи від поліції свого ватажка, навмисне порізали собі вени. З тексту бачиться, що деякі регіони запоребрика практично контролюються цим "АУЕ". І Шеклі розмістив вигадану їм Цивілізацію статусу на іншій планеті, а от "АУЕ" облаштовувалась тут, на Землі.
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15.04.2025 14:31 Відповісти
Ця так звана "субкультура" у мацквє і підері така ж "популярна", як і в ерзяні та інших сиктивкарах, без огляду на "депресивність".
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15.04.2025 15:53 Відповісти
"Свято місце пусто не буває" (С)
Якшо вихованням малолітніх ********* не займаються батьки+школа+різні корисні гуртки, то їх вихованням будуть займатися різні уроди. А в багатших районах все ж таки більше можливостей здати малолітнього кацапа на якийсь гурток. Хоча звичайно "свінія завжди багнюку знайде" (С).
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15.04.2025 16:43 Відповісти
Оооо, ви, мабуть, пропустили на Ютубі стріми "Мопса дяді пса" з Андрім Щадило...
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15.04.2025 14:29 Відповісти
Так, пропустив. перепрошую
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15.04.2025 14:51 Відповісти
Моральний кодекс серед аморальних покидьків, якими є більшість злочинців?
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15.04.2025 15:59 Відповісти
А ще багато хто серед злочинців - глибоко та щиро віруючі в бога люди. Ну хіба не треш?
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15.04.2025 16:18 Відповісти
Свято виконують заповіді "не вкради" і "не вбий" . Нашо їх взагалі в тюрязі тримають?
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15.04.2025 16:44 Відповісти
В Оболонському районі Києва чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Джерело: https://censor.net/ua/p3546871

Файні закони - така схожа суспільна загроза
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15.04.2025 13:55 Відповісти
типовий Трумп на мінімалках, місцевого розливу..
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15.04.2025 13:57 Відповісти
Таких прикладів за всі роки незалежності - вагон і ще маленька вагонетка позаду. А хтось "сів" за це, з конфіскацією? Президенти / депутати міняються, але нічого не змінюється відносно покарання різноманітної сволоти. Так і живемо...
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15.04.2025 16:21 Відповісти
Саме так - існує Система при якій не важливо прізвище чергового президента
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15.04.2025 17:09 Відповісти
По великому рахунку, цей персонаж нічим не відрізняється від зеленої влади, адміністрації Трампа, та польських ексгуматорів. Мародери вожкопораненого.
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15.04.2025 14:11 Відповісти
На сусідній гілці ідеться про поранення військового ножем у груди. І так само: "загрожує до 8 років". Це тепер правохоронний стандарт такий?
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15.04.2025 14:12 Відповісти
Пригадався київський суддя-вбивця Тандир. Цікаво, де він зараз?
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15.04.2025 16:23 Відповісти
Та щось про нього тихо ще з кінця минулого року.
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15.04.2025 18:10 Відповісти
А ви кажете, звідки беруться ті шо крадуть на турнікетах і ліках для онкохворих. Так ось же вони - брати по крові. Тільки цьому ганьба і тюрма, а тим теплий берег Хорватії чи прохолодніший берег Англії.
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15.04.2025 14:14 Відповісти
а ви думаєте, чому після затримання крадіїв із награбованим, рукзакяни за хабар, можуть і щось віддати з вкраденого? А стабільна відмазка:"злочинці встигли продати"..?
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15.04.2025 17:00 Відповісти
То не чоловік, то мародер-покидьок
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15.04.2025 14:21 Відповісти
гірший за держморд, що тирять гуманітарку, передплату за зброю, автомобілі чи гроші на укріплення?
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15.04.2025 17:03 Відповісти
Видати лопату і послати копати окопи під Покровськ. Хоча можна і на кордон Сумщини.
Я б давно замінив строки відсидки на кубометри викопаної землі. Тіпа отримав три роки - з тебе 3*365 кубометрів окопів і свабодєн.
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15.04.2025 14:40 Відповісти
хочу зміни закону щодо замальовування мордяк та приховування особи що вчинила особливо цинічний злочин.
люди мають право знати поряд з якою тварюкою живуть.
я багато хочу?
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15.04.2025 14:45 Відповісти
А может, он и навел. Такие как раз и наводят - алчные и тупые.
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15.04.2025 14:46 Відповісти
"На його мiсцi любий зробив теж саме". Трумп.
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15.04.2025 16:05 Відповісти
Думаю, все закончится условным сроком и не более трёх лет.
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15.04.2025 16:26 Відповісти
Натріть їй ноги салом. Смажи їй ноги
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16.04.2025 09:15 Відповісти
 
 