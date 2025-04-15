Чоловік вкрав телефон у важкопораненого після ракетного удару по Сумах. Йому загрожує 8 років ув’язнення, - Нацполіція

13 квітня, у день, коли Суми зазнали ракетного терору, й коли кожна хвилина могла коштувати життя, на місці правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який вирішив скористатися людським горем задля власного збагачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, після ракетного удару на місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики, намагаючись врятувати поранених і допомогти постраждалим. У цей критичний момент, коли багато людей загинуло, а інші перебували в безпорадному стані, зловмисник викрав мобільний телефон у чоловіка, який отримав тяжкі травми.

Працівники поліції оперативно діяли на місці трагедії, вони помітили підозрілу поведінку чоловіка та затримали його. Під час огляду у нього було виявлено викрадений телефон. Слідчі поліції одразу розпочали кримінальне провадження, і вже наступного дня чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

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"Прояв глибокої аморальності замість допомоги людям - за це зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

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