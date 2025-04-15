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Удар РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла до 125. У лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей
Станом на ранок 15 квітня у Сумах від російського удару постраждали 125 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"За інформацією управління охорони здоров'я, кількість постраждалих зросла до 125: 107 дорослих і 18 дітей", - йдеться в повідомленні.
Також в обласній адміністрації наголосили, що наразі у лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей. Стан сімох – важкий.
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.
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Евгений Агро
показати весь коментар15.04.2025 12:11 Відповісти Мені подобається 0
Володимир #591356
показати весь коментар15.04.2025 12:42 Відповісти Мені подобається 0
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