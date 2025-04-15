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Новини Удар по Сумах
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Удар РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла до 125. У лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей

Наслідки удару по Сумах

Станом на ранок 15 квітня у Сумах від російського удару постраждали 125 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"За інформацією управління охорони здоров'я, кількість постраждалих зросла до 125: 107 дорослих і 18 дітей", - йдеться в повідомленні.

Також в обласній адміністрації наголосили, що наразі у лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей. Стан сімох – важкий.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни подвійним ударом по Сумах намагаються послабити дух українців та схилити їх до тиску на владу з вимогою мирних переговорів із Москвою, - Politico

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667) Суми (883) Сумський район (180)


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Якщо таурус прийде, то щоб помститися за це, буде логічно завдати удар на 9 травня по трибуні червоної площі, де буде путін. Таурус на 500 км яр раз летить, з Сум до нього у відповідь нехай і прилетить.
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15.04.2025 12:11 Відповісти
Чому найвеличніший не запровадив траур по всій країні,як це було в Кривому розі? І чому мовчить громадськість?
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15.04.2025 12:42 Відповісти
 
 