УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5104 відвідувача онлайн
Новини Удар по Сумах
1 611 11

Удар РФ по Сумах 13 квітня: кількість загиблих зросла до 35 людей

Атака РФ на Суми 13 квітня

Через ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомила прокуратура Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Постраждало - 117 осіб, з них 15 дітей", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13-річний Кирило із Сум допоміг людям врятуватися з палаючого автобуса після удару РФ: "Я просто зробив те, що міг". ФОТО

Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Автор: 

обстріл (28435) поранення (2801) Сумська область (3667) Суми (883) жертви (1792) Сумський район (180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
.
показати весь коментар
14.04.2025 16:31
+4
Приїдь у Суми і напрягайся досхочу. Тривога в місті не закінчується практично цілодобово, так що можна не вилазити з погреба до перемоги. А на пораду, що мовляв треба кудись там їхати, скажу так - де то місце де чекають більше 300000 переселенців? В Польщі? Чи в спортивному залі десь у Тернополі?
показати весь коментар
14.04.2025 17:09
+4
Ходять по вулицям? Та місто живе своїм життям, як і до суджанської операції чи Ви вважаєте що тут всі весь час по підвалам сидять. І які ще ракетники, яке шикування, був ювілей бригади ТРО. Про яку дисципліну річ , тут в любий момент може прилетіти, лотерея.
показати весь коментар
14.04.2025 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.
показати весь коментар
14.04.2025 16:31 Відповісти
Чому не об'явлено загальдержавний траур,як це було в Кривому розі,чи у найвеличнішого своє трактувагня трагедій?
показати весь коментар
14.04.2025 16:53 Відповісти
Суми 30км від кордону, Іскандер може летіти по квазібалістиці 50км - 100км.

Квазібалістику майже не бачать, бо профіль польоту може бути низьким швидким, а значить, сирена не буде навіть включатись, а якщо зможе включитися, то сховатись можна за 20 сек тільки.

Люди в Сумах взагалі розслабились, ходять з дітьми по вулицям в неділю, хоча куди в неділю можна йти не зрозуміло.
А військові ракетчики котрі збирались на построєнія, як сказала Безугла, що навіть не мали поняття про квазібалістику?

Все таки словяни мають нижчу дисципліну від природи, ми не європейські нордичні народи з вродженими характеристиками для соціального дресирування. У нас гуляйполе дуже часто.
показати весь коментар
14.04.2025 16:56 Відповісти
З загальнодержавним трауром вийшло не дуже... Як же так 35 загиблих і будемо дивитись блазнів по телебаченню та слухати веселі пісні? Чи не так?
показати весь коментар
14.04.2025 17:03 Відповісти
В Одесі флаги на будинках приспущені.
показати весь коментар
14.04.2025 18:24 Відповісти
Приїдь у Суми і напрягайся досхочу. Тривога в місті не закінчується практично цілодобово, так що можна не вилазити з погреба до перемоги. А на пораду, що мовляв треба кудись там їхати, скажу так - де то місце де чекають більше 300000 переселенців? В Польщі? Чи в спортивному залі десь у Тернополі?
показати весь коментар
14.04.2025 17:09 Відповісти
Ходять по вулицям? Та місто живе своїм життям, як і до суджанської операції чи Ви вважаєте що тут всі весь час по підвалам сидять. І які ще ракетники, яке шикування, був ювілей бригади ТРО. Про яку дисципліну річ , тут в любий момент може прилетіти, лотерея.
показати весь коментар
14.04.2025 17:18 Відповісти
І там таки щось було організовано військовими: під час удару загинув полковник Юрій Юла.
Невиліковних, тупих зєлєботів з питаннями типу "Ну й що? Військові завжди і всюди збираються" ігнорую
показати весь коментар
14.04.2025 17:34 Відповісти
Не може голова ОВА бути винуватим,а тим більше понести покарання.Замнуть цю справу,як і вибух 24 березня.Артюх людина Зеленського.
показати весь коментар
14.04.2025 17:41 Відповісти
Очевидно
показати весь коментар
14.04.2025 17:49 Відповісти
https://youtu.be/q27ktCZwVF8?si=P-XVlcC4n-damKKG Артем Семеніхін, колишній учасник АТО, доброволець, націоналіст, звинувачує Артюха.
показати весь коментар
14.04.2025 18:27 Відповісти
 
 