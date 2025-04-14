Удар РФ по Сумах 13 квітня: кількість загиблих зросла до 35 людей

Через ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомила прокуратура Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Постраждало - 117 осіб, з них 15 дітей", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13-річний Кирило із Сум допоміг людям врятуватися з палаючого автобуса після удару РФ: "Я просто зробив те, що міг". ФОТО

Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.