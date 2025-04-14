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Удар РФ по Сумах 13 квітня: кількість загиблих зросла до 35 людей
Через ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей, серед них двоє дітей.
Про це повідомила прокуратура Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.
Постраждало - 117 осіб, з них 15 дітей", - йдеться у повідомленні.
Удар РФ по Сумах на Вербну неділю
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум.
14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
Топ коментарі
+7 ПравдаЛюбка
показати весь коментар14.04.2025 16:31
+4 Виталий Еременко
показати весь коментар14.04.2025 17:09
+4 igor romanenko #506975
показати весь коментар14.04.2025 17:18
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Квазібалістику майже не бачать, бо профіль польоту може бути низьким швидким, а значить, сирена не буде навіть включатись, а якщо зможе включитися, то сховатись можна за 20 сек тільки.
Люди в Сумах взагалі розслабились, ходять з дітьми по вулицям в неділю, хоча куди в неділю можна йти не зрозуміло.
А військові ракетчики котрі збирались на построєнія, як сказала Безугла, що навіть не мали поняття про квазібалістику?
Все таки словяни мають нижчу дисципліну від природи, ми не європейські нордичні народи з вродженими характеристиками для соціального дресирування. У нас гуляйполе дуже часто.
Невиліковних, тупих зєлєботів з питаннями типу "Ну й що? Військові завжди і всюди збираються" ігнорую