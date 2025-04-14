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Новини Фото Удар по Сумах
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13-річний Кирило із Сум допоміг людям врятуватися з палаючого автобуса після удару РФ: "Я просто зробив те, що міг". ФОТО

У Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з палаючого автобуса після російського ракетного удару 13 квітня та допоміг іншим пасажирам врятуватися.

Про це розповів глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Його світлини цієї доби облетіли світ. Своїми діями він врятував життя іншим. 13-річний Кирило Ілляшенко разом із мамою опинився в епіцентрі вчорашнього російського удару по Сумах — їхав у автобусі на тренування", - зазначив він.

13-річний Кирило Ілляшенко допоміг врятувати людей у Сумах

Попри сильний вибух, вогонь та паніку, хлопець вибив вікно, відкрив заблоковані двері ззовні та допоміг іншим пасажирам вибратися. А потім допомагав іншим потерпілим вже на вулиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир 27-ї реактивної артбригади Юрій Юла загинув через удар по Сумах. ФОТО

Нині Кирило у лікарні із пораненнями голови та руки.

"Але попри пережите, мужність цього хлопця відчувається у кожному його слові. Без зайвих деталей він каже: "Я просто зробив те, що міг". Зараз вся країна дякує Кирилу за вчинок. Він і є нашим новим поколінням Героїв: сміливий, рішучий та самовідданий", - додав Клименко. 

13-річний Кирило Ілляшенко допоміг врятувати людей у Сумах

Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Кількість постраждалих зросла до 120.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

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Автор: 

діти (5064) обстріл (28435) Сумська область (3667) Суми (883) Клименко Ігор (485) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+37
Козак.
Щира дяка тобі Козаче та твоїм батькам!
Нехай Бог тебе береже
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14.04.2025 15:56
+30
Справжній Герой ❤️🙏✊🇺🇦
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14.04.2025 15:59
+28
найшвидшого одужання Тобі та Мамі!
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14.04.2025 15:58
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14.04.2025 15:55 Відповісти
Козак.
Щира дяка тобі Козаче та твоїм батькам!
Нехай Бог тебе береже
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14.04.2025 15:56 Відповісти
найшвидшого одужання Тобі та Мамі!
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14.04.2025 15:58 Відповісти
і звісно, тут як тут ментяра, зелений дегенерат клименко свою пику тулить, до справжнього українця.
хоч з першого дубля вдалося?
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14.04.2025 15:58 Відповісти
Боженька посилає клименку нагоду добре подумати над своєю поведінкою...

.
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14.04.2025 16:02 Відповісти
От тут згоден.
Клименко нарешті знайшов можливість пропіаритись, маючи в "активі" тисячі ментовських зашкварів...
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14.04.2025 16:03 Відповісти
Справжній Герой ❤️🙏✊🇺🇦
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14.04.2025 15:59 Відповісти
Герой !!!!!!!!!
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14.04.2025 16:00 Відповісти
дякуємо, Козаче !

в Україні державні посади можуть займати лише люди, які воювали, або принаймі служили в ЗСУ!

чотирижди Дезертир ?
ніколи більше !

.
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14.04.2025 16:01 Відповісти
а головний ухилянт-мусор чого припхався? другозадачнік kyiv
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14.04.2025 16:01 Відповісти
Нас не перемогти! Дякую синочку за кмітливість, не розгубився!
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14.04.2025 16:27 Відповісти
Отака у нас країна полярна. З одного боку Кирило, а з другого дебіли які слухають кацапську музику...
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14.04.2025 16:48 Відповісти
Достойний поступок. І це на фоні новини з Києва про імбіцилів, які угашені слухали кацапські ригні.
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14.04.2025 17:23 Відповісти
Пишаюсь поступком Кирила і дякую за його сміливі дії по спасінню
людей !!
Одужуй і всіх благ тобі і твоїй сімʼі👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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14.04.2025 18:05 Відповісти
Подяка батькам Кирила за достойного сина .Герою бажаю швидкого одужання .
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14.04.2025 18:22 Відповісти
дякуємо, тобі герою! справжній козаче! подяка батькам! швидкого одужання!! щасливого тобі життя в європейській демократичній Україні!!
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15.04.2025 16:49 Відповісти
Бережи, Боже, цю дитину!
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15.04.2025 20:13 Відповісти
Хорошего сыночка мама воспитала...
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16.04.2025 00:12 Відповісти
Герой України!!! Справжній Герой!
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16.04.2025 13:13 Відповісти
Кирилу, коли закінчить школу, необхідно дати можливість вступити в ВНЗ, в який він забажає на льготних умовах, чи може й без екзаменів. А потім прокласти йому шлях в політику з якоюсь українською партією розумних патріотів.
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16.04.2025 15:18 Відповісти
Сонечко, дякую. Ти справжній Герой! 13 років а вже така самопожертва. Це ж ще дитина, міг злякатися та втекти, ніхто б не засудив, бо людина у стані шоку не дуже може контролювати поведінку. А цей юнак допомагав. А враховуючи підлість паскудних орків могло прилетіти й ще щось. От такі вони юнаки "пубертатного періоду" про яких тут хтось писав, коли такі ж самі підлітки слухали лаптєрок на Контрактовій площі. Людина або Людина, або гниль. Доведено вчинком цього юнака.
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16.04.2025 15:46 Відповісти
Что-то мне напомнило "Крокус-сити", там тоже такой герой был , подросток людей спасал !
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17.04.2025 19:12 Відповісти
 
 