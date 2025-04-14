13-річний Кирило із Сум допоміг людям врятуватися з палаючого автобуса після удару РФ: "Я просто зробив те, що міг". ФОТО
У Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з палаючого автобуса після російського ракетного удару 13 квітня та допоміг іншим пасажирам врятуватися.
Про це розповів глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Його світлини цієї доби облетіли світ. Своїми діями він врятував життя іншим. 13-річний Кирило Ілляшенко разом із мамою опинився в епіцентрі вчорашнього російського удару по Сумах — їхав у автобусі на тренування", - зазначив він.
Попри сильний вибух, вогонь та паніку, хлопець вибив вікно, відкрив заблоковані двері ззовні та допоміг іншим пасажирам вибратися. А потім допомагав іншим потерпілим вже на вулиці.
Нині Кирило у лікарні із пораненнями голови та руки.
"Але попри пережите, мужність цього хлопця відчувається у кожному його слові. Без зайвих деталей він каже: "Я просто зробив те, що міг". Зараз вся країна дякує Кирилу за вчинок. Він і є нашим новим поколінням Героїв: сміливий, рішучий та самовідданий", - додав Клименко.
Удар РФ по Сумах на Вербну неділю
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Кількість постраждалих зросла до 120.
14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
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Щира дяка тобі Козаче та твоїм батькам!
Нехай Бог тебе береже
хоч з першого дубля вдалося?
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Клименко нарешті знайшов можливість пропіаритись, маючи в "активі" тисячі ментовських зашкварів...
в Україні державні посади можуть займати лише люди, які воювали, або принаймі служили в ЗСУ!
чотирижди Дезертир ?
ніколи більше !
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людей !!
Одужуй і всіх благ тобі і твоїй сімʼі👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️