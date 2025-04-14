Удар РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла до 120. 11 людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані, серед них - троє дітей

Унаслідок російського удару по Сумах в стаціонарі лікарень перебувають 39 постраждалих, у тому числі 9 дітей. 11 людей перебувають у тяжкому стані, серед них - троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"На сьогодні в стаціонарі лікарень перебувають 39 постраждалих, у тому числі дев'ять дітей. 11 людей, на жаль, у тяжкому стані, зокрема, троє діток", - йдеться в дописі.

Зазначається, що кількість постраждалих зросла до 120 людей, з них - 15 дітей.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

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