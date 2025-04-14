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Удар РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла до 120. 11 людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані, серед них - троє дітей
Унаслідок російського удару по Сумах в стаціонарі лікарень перебувають 39 постраждалих, у тому числі 9 дітей. 11 людей перебувають у тяжкому стані, серед них - троє дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"На сьогодні в стаціонарі лікарень перебувають 39 постраждалих, у тому числі дев'ять дітей. 11 людей, на жаль, у тяжкому стані, зокрема, троє діток", - йдеться в дописі.
Зазначається, що кількість постраждалих зросла до 120 людей, з них - 15 дітей.
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.
14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
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Може спробувати зробити релокацію всього кабміна в Суми, а в Харків зробити релокацію Верховної Ради України, в Запоріжжя - ВККС з ВРП з усіма радами доброчесності та НАЗК з відомством смілянського?
Тим більше новий закон від «народних» слуг має бути виправденим за страшнючий ризик працювати в ВРУ та Кабміні.
«Кабмін постановою №419 затвердив схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад в апараті Верховної Ради.
Для цілей цієї схеми грейд - це зарплатний рівень, який ґрунтується на класифікації посад державної служби в розрізі сімей і рівнів посад державної служби та визначається з урахуванням положень статті 96 Кодексу законів про працю України.
Для грейду 1 установлено посадовий оклад 119 465 грн. Для грейду 4 посадовий оклад становитиме 70 689 грн.
Грейд 5 - 67 155 грн, грейд 6 - 63 797 грн, грейд 7 - 54 500 грн, грейд 8 - 54 376 грн, грейд 9 - 51 787 грн, грейд 10 - 49 321 грн, грейд 11 - 37 939 грн, грейд 12 - 29 184 грн.»😱