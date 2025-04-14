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Новини Удар по Сумах
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Речник генсека ООН Дюжаррік: Гутерріш був глибоко шокований російським ракетним ударом по Сумах

В ОНН відреагували на удар по Сумах

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш був шокований і глибоко засмучений повідомленнями про російський ракетний удар по місту Суми у неділю, 13 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника генсека Стефана Дюжарріка.

"Ця атака у Вербну неділю та на початку Страсного тижня є черговою у низці руйнівних атак на українські міста та села, які призводять до численних жертв серед мирного населення та широкомасштабних руйнувань цивільної інфраструктури", - сказав він.

Генсек наголосив, що міжнародне гуманітарне право категорично забороняє атаки на мирних мешканців і цивільні об'єкти.

"Такі дії мають бути негайно припинені - всюди й без винятку", - зазначив Дюжаррік.

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Генсек ООН повторно закликав до негайного і стійкого припинення вогню в Україні та підтвердив незмінну підтримку Організації Об'єднаних Націй усім конструктивним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого, тривалого й всеосяжного миру.

В ООН додали, що такий мир має ґрунтуватися на повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН, норм міжнародного права та чинних резолюцій Організації Об'єднаних Націй.

Автор: 

ООН (3346) Сумська область (3667) Суми (883) Гутерріш Антоніу (389) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+11
Так шокований, що поїхав десь у ресторан, а до журналістів відправив свого секретаря.
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14.04.2025 12:31
+8
Тра шось робити, хлопці!
Чи втішати Гуттіере, чи пігулок йому, або на каруселях покатати та морозива на паличці...
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14.04.2025 12:30
+8
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14.04.2025 12:30
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Тра шось робити, хлопці!
Чи втішати Гуттіере, чи пігулок йому, або на каруселях покатати та морозива на паличці...
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14.04.2025 12:30 Відповісти
Ну-ну-ну, Вова...
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14.04.2025 12:30 Відповісти
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14.04.2025 12:30 Відповісти
Так шокований, що поїхав десь у ресторан, а до журналістів відправив свого секретаря.
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14.04.2025 12:31 Відповісти
Та ще й через день.
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14.04.2025 12:35 Відповісти
Замініть йому памперса...
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14.04.2025 12:31 Відповісти
А чи не пробував пальцем погрозити пуйлу НУ-НУ-НУ?!
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14.04.2025 12:33 Відповісти
"Генеральний секретар ООН був шокований і глибоко засмучений ". Та ви шо?!
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14.04.2025 12:33 Відповісти
Твоє ,,глибоке-шоковане,, як і трампіське, мелькерне тільки заохочує путлера убивати .
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14.04.2025 12:34 Відповісти
Потужний висер ООН! 🤬
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14.04.2025 12:35 Відповісти
Так був шокований, що навіть пів дня не їв російської ікри
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14.04.2025 12:36 Відповісти
а що крім "шоку", може щось інше запропонувати?
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14.04.2025 12:39 Відповісти
Читай всю статтю, а не тільки заголовок.
Там ще "засмучення" є.... глибоке
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14.04.2025 12:44 Відповісти
"стурбованість", "шок", "засмучення" навіть глибокі і надглибокі допоможуть нам як мертвому кадило. Але ж ми "дякуємо ненадякуємося" усім засмученим, стурбованим, шокованим
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14.04.2025 12:52 Відповісти
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14.04.2025 12:43 Відповісти
Трохи менше.
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14.04.2025 12:46 Відповісти
Метрика рівня засмучення стурбованістю досі не визначена ООН. Але розмір має значення.
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14.04.2025 13:22 Відповісти
потрібно покидати цю організацію, не бачу сенсу сплачувати кошти на утримання цих дармоїдів.
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14.04.2025 12:47 Відповісти
Мразіни всі ці гутериші, дюжарики, гейропікі і підносіки!..
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14.04.2025 12:48 Відповісти
Бідний,бідний Гутерріш! Сидить такий сумний_сумний!...
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14.04.2025 12:49 Відповісти
Давненько тут цю жабу не цитували.
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14.04.2025 12:56 Відповісти
правда, да ладно... паскуди лівацькі
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14.04.2025 13:23 Відповісти
Кожен раз глибина стурбованості збільшується, і збільшується. Щоб Пуйло знав, і боявся.
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14.04.2025 13:24 Відповісти
и кого **** его шокирование если он ********** шестёрка и политический труп?!
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14.04.2025 13:52 Відповісти
З такою кількістю шоків, як у генсека ООН, люди, зазвичай, не живуть.
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14.04.2025 14:01 Відповісти
Чмо слюняве навіть неспроможне саме щось заявити.....покидьок
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14.04.2025 14:31 Відповісти
Дивлячись на нього, розумієш, що воно народилося - глибокО шокованим,),,
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14.04.2025 15:07 Відповісти
оон - то затратна і неефективна організація. А останнім часом відверто шкідлива.
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14.04.2025 15:38 Відповісти
 
 