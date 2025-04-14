Речник генсека ООН Дюжаррік: Гутерріш був глибоко шокований російським ракетним ударом по Сумах
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш був шокований і глибоко засмучений повідомленнями про російський ракетний удар по місту Суми у неділю, 13 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника генсека Стефана Дюжарріка.
"Ця атака у Вербну неділю та на початку Страсного тижня є черговою у низці руйнівних атак на українські міста та села, які призводять до численних жертв серед мирного населення та широкомасштабних руйнувань цивільної інфраструктури", - сказав він.
Генсек наголосив, що міжнародне гуманітарне право категорично забороняє атаки на мирних мешканців і цивільні об'єкти.
"Такі дії мають бути негайно припинені - всюди й без винятку", - зазначив Дюжаррік.
Генсек ООН повторно закликав до негайного і стійкого припинення вогню в Україні та підтвердив незмінну підтримку Організації Об'єднаних Націй усім конструктивним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого, тривалого й всеосяжного миру.
В ООН додали, що такий мир має ґрунтуватися на повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН, норм міжнародного права та чинних резолюцій Організації Об'єднаних Націй.
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Чи втішати Гуттіере, чи пігулок йому, або на каруселях покатати та морозива на паличці...
Там ще "засмучення" є.... глибоке