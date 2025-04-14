Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах, - МЗС країни

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії у Вільнюсі у зв’язку з ракетною атакою по Сумах, внаслідок якої загинули щонайменше 34 мирні жителі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто стоїть за цим ударом, не уникнуть правосуддя", - заявили у литовському зовнішньополітичному відомстві.

У заяві наголошується, що відповідальність за скоєне несе не лише безпосереднє військове керівництво, а й усі, хто працює на режим Кремля.

"Відповідальність також поділяють всі, хто працює на злочинний режим Кремля, в тому числі російські дипломати", - зазначили у МЗС Литви.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.

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