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Новини Удар по Сумах
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Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах, - МЗС країни

Литва готова розширити співпрацю з Україною в підготовці військових

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії у Вільнюсі у зв’язку з ракетною атакою по Сумах, внаслідок якої загинули щонайменше 34 мирні жителі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто стоїть за цим ударом, не уникнуть правосуддя", - заявили у литовському зовнішньополітичному відомстві.

У заяві наголошується, що відповідальність за скоєне несе не лише безпосереднє військове керівництво, а й усі, хто працює на режим Кремля.

"Відповідальність також поділяють всі, хто працює на злочинний режим Кремля, в тому числі російські дипломати", - зазначили у МЗС Литви.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Сумах: Нацполіція показала перші кадри з місця атаки. ВIДЕО

Автор: 

Литва (2397) посол (1100) росія (65129)


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Топ коментарі
+4
Спасибо литовцы. Повозите эту российскую свинособаку
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14.04.2025 12:25
+3
Посольство Росії у Києві працює у "скороченому режимі "Водночас, посол Росії Міхаіл Зурабов за даними представника прес-служби посольства, перебуває в Україні
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14.04.2025 11:43
+2
от обмежені, потрібно невтомно пиляти відосики та тішитись проміжності Безуглої...
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14.04.2025 11:34
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Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах

Пи...ди вломили?
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14.04.2025 11:33 Відповісти
Так враз козла посла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему...
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14.04.2025 11:38 Відповісти
от обмежені, потрібно невтомно пиляти відосики та тішитись проміжності Безуглої...
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14.04.2025 11:34 Відповісти
Знову "агалтелая русафобия"...
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14.04.2025 12:04 Відповісти
Посольство Росії у Києві працює у "скороченому режимі "Водночас, посол Росії Міхаіл Зурабов за даними представника прес-служби посольства, перебуває в Україні
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14.04.2025 11:43 Відповісти
😱
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14.04.2025 12:06 Відповісти
прочитав коментарі, їх писали кретини, олігофрени... ви ні хера не розумієте, як та тупа шавка, що гавкає на будь-який велосипед.... освіта і розум відсутні, а судження космічні. ТОвариши шарикові, навчайтеся, а не гавкайте туди, куди вам показали. При чому тут безугла? Вам підсунили СПЕЦІАЛЬНО це опудало для відволікання уваги, ви, напевно, про фокуси не чули... закінчую - дегенерати с компуХтером заишаюься дегенератами. І спорити не буду, до спорити з ідіотами - за М. Твеном - почитайте
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14.04.2025 11:49 Відповісти
Це ти про що? Тут обговорюють виклик російського посла до МЗС Литви, в зв"язку з ударом ЗС РФ по Сумах...
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14.04.2025 12:06 Відповісти
Спасибо литовцы. Повозите эту российскую свинособаку
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14.04.2025 12:25 Відповісти
А що там наше МЗС? Навіть пару слів на паперці в ООН не прислали?
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14.04.2025 12:26 Відповісти
У всьому свiтi едина краiна, котра за Суми поставила кацапського козла на цирли. Респект! Слава Литвi!
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14.04.2025 12:29 Відповісти
Видимо стрим Паука подействовал https://www.youtube.com/live/7ppVTZQ7aYM
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14.04.2025 12:37 Відповісти
кацапскому отродью хоть ссы в глаза всё божая роса!
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14.04.2025 13:55 Відповісти
так мала зробити кожна нормальна країна
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15.04.2025 00:09 Відповісти
 
 