Росіяни подвійним ударом по Сумах намагаються послабити дух українців та схилити їх до тиску на владу з вимогою мирних переговорів із Москвою, - Politico

Ракетний удар по Сумах 13 квітня є частиною цілеспрямованої російської військової стратегії зі створення атмосфери страху серед цивільного населення. Попри заяву президента США Дональда Трампа, який назвав атаку "помилкою", Росія вдарила по місту навмисно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

На думку військового аналітика та наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України Миколи Бєлєскова, Росія веде тотальну війну проти України, у рамках якої намагається використати страх цивільного населення як інструмент політичного впливу.

"Мета цієї війни ‒ змусити цивільних тиснути на уряд, щоб той пішов на переговори на умовах Росії. Поки цього не сталося, але росіяни розраховують, що настане момент, коли ненависть буде спрямована не на агресора, а на українську владу", ‒ зазначив аналітик.

Подібна тактика, що передбачає удари по цивільних об’єктах з метою зламати волю до спротиву, застосовується ще з часів розвитку повітряної війни у XX столітті. Однак, як зауважує Politico, історія рідко демонструє ефективність такої стратегії ‒ зазвичай вона викликає зворотну реакцію та ще більше згуртовує суспільство.

Після атаки на Суми в українському суспільстві загострилися дискусії щодо безпеки. Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала рішення провести церемонію нагородження військових, яка нібито мала відбутися на місці влучання ракети, наголосивши, що це поставило під загрозу мирних жителів.

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Зі свого боку міський голова Конотопа Артем Семеніхін поклав відповідальність за організацію заходу на керівництво обласної військової адміністрації, заявивши, що це дало привід Росії виправдати "геноцидний напад на українців".

Міністерство оборони Росії стверджує, що ціллю удару в Сумах було "зібрання українського військового командування". Росіяни заявили, що нібито загинуло 60 українських військових. Також Москва звинуватила Київ у використанні мирного населення як "живого щита". Генштаб України не підтвердив присутність військових у момент атаки, однак уточнив, що ворожий удар був спрямований на цивільну інфраструктуру та пообіцяв відповідь.

Бєлєсков зазначає, що подібна риторика вже неодноразово використовувалася Кремлем для виправдання атак на українські міста.

Українська журналістка Тетяна Трощинська застерігає від спроб звинувачувати українських військових, адже це, за її словами, є частиною інформаційної пастки, яку розставляє Росія.

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"Це ви винні, кажуть нам вороги. І якщо ми також почнемо звинувачувати наших військових, це означатиме, що ми програли", ‒ наголосила вона.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Ще 117 осіб постраждало, з них 15 дітей.