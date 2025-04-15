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Новини Удар по Сумах
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Росіяни подвійним ударом по Сумах намагаються послабити дух українців та схилити їх до тиску на владу з вимогою мирних переговорів із Москвою, - Politico

Прапор України на руїнах у Сумах

Ракетний удар по Сумах 13 квітня є частиною цілеспрямованої російської військової стратегії зі створення атмосфери страху серед цивільного населення. Попри  заяву президента США Дональда Трампа, який назвав атаку "помилкою", Росія вдарила по місту навмисно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

На думку військового аналітика та наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України Миколи Бєлєскова, Росія веде тотальну війну проти України, у рамках якої намагається використати страх цивільного населення як інструмент політичного впливу.

"Мета цієї війни ‒ змусити цивільних тиснути на уряд, щоб той пішов на переговори на умовах Росії. Поки цього не сталося, але росіяни розраховують, що настане момент, коли ненависть буде спрямована не на агресора, а на українську владу", ‒ зазначив аналітик.

Подібна тактика, що передбачає удари по цивільних об’єктах з метою зламати волю до спротиву, застосовується ще з часів розвитку повітряної війни у XX столітті. Однак, як зауважує Politico, історія рідко демонструє ефективність такої стратегії ‒ зазвичай вона викликає зворотну реакцію та ще більше згуртовує суспільство.

Після атаки на Суми в українському суспільстві загострилися дискусії щодо безпеки. Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала рішення провести церемонію нагородження військових, яка нібито мала відбутися на місці влучання ракети, наголосивши, що це поставило під загрозу мирних жителів.

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Зі свого боку міський голова Конотопа Артем Семеніхін поклав відповідальність за організацію заходу на керівництво обласної військової адміністрації, заявивши, що це дало привід Росії виправдати "геноцидний напад на українців".

Міністерство оборони Росії стверджує, що ціллю удару в Сумах було "зібрання українського військового командування". Росіяни заявили, що нібито загинуло 60 українських військових. Також Москва звинуватила Київ у використанні мирного населення як "живого щита". Генштаб України не підтвердив присутність військових у момент атаки, однак уточнив, що ворожий удар був спрямований на цивільну інфраструктуру та пообіцяв відповідь.

Бєлєсков зазначає, що подібна риторика вже неодноразово використовувалася Кремлем для виправдання атак на українські міста.

Українська журналістка Тетяна Трощинська застерігає від спроб звинувачувати українських військових, адже це, за її словами, є частиною інформаційної пастки, яку розставляє Росія.

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"Це ви винні, кажуть нам вороги. І якщо ми також почнемо звинувачувати наших військових, це означатиме, що ми програли", ‒ наголосила вона.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Ще 117 осіб постраждало, з них 15 дітей.

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667) Суми (883) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+4
Що держава робить для єдності?Всі дії держави направлені на підрив обороноздатності,бескінечні корупційні скандали,безглузді постанови,порушення конституції,безтолкова зовнішня політика.

Що корисного для держави зробив уряд за правління просроченого?
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15.04.2025 07:50
+3
Влада не без допомоги Безуглої вирішила перекласти вину на військових тому,що рейтинги.
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15.04.2025 07:13
+3
кацап,а на параді на честь "дня побєдобєсія" будуть проходити "калєч-полкі" на милицях та віслюках?
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15.04.2025 07:34
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Влада не без допомоги Безуглої вирішила перекласти вину на військових тому,що рейтинги.
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15.04.2025 07:13 Відповісти
на яких військових? Артюх - князьок сум.обл. тепер хоче викрутитися "не віновата я, он сам ко мне пришел". тобто представник Зе його заставив і на його територіїї зібрав людей до знищення.
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15.04.2025 07:49 Відповісти
я про те і написав,що хотіли відмазати Артюха і все перевести на військових.Звісно,що Артюх ніякого відношення до ЗСУ не має.Свого часу його послали з Вінниці і ішак його влаштував в Суми
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15.04.2025 07:57 Відповісти
хотіли... процес ще іде. Артюх - голова військвої обл.адм. він самий головний князьок. тут питання у совісті і прийняття відповідальності - совкам і системі це не притаманно.
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15.04.2025 08:01 Відповісти
кацап,а на параді на честь "дня побєдобєсія" будуть проходити "калєч-полкі" на милицях та віслюках?
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15.04.2025 07:34 Відповісти
Може досить з себе корчити білих і пухнястих і відповісти по Мацкві, Красній площі, касетничками?
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15.04.2025 07:21 Відповісти
Немає чим. Ермак спіз... викрав креслення ФАУ-2 з шкільної бібліотеки
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15.04.2025 07:24 Відповісти
А может пора уже начать учится на своих ошибках? Ведь уже не мало подобных случаев было. Может пора прекратить проводить подобные мероприятия ради пиара? Ну наградите по-тихому, раздайте медали/награды по одному. Или тогда не такие пафосные фоточки получатся для всяких Артюхов?
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15.04.2025 07:28 Відповісти
Згоден з вами, но це не завадить кацапам стріляти далі, й казати що вони бʼють тільки по базам іноземних найманців та нацистів. Єдність повинна бути у суспільстві, а в нас досі розбрат, кожен звинувачує ближнього, бризкає слиною при першій нагоді, і візжить як свиня недорізана.
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15.04.2025 07:42 Відповісти
Що держава робить для єдності?Всі дії держави направлені на підрив обороноздатності,бескінечні корупційні скандали,безглузді постанови,порушення конституції,безтолкова зовнішня політика.

Що корисного для держави зробив уряд за правління просроченого?
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15.04.2025 07:50 Відповісти
👍🔥
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15.04.2025 07:54 Відповісти
Типова риторика опівського жополиза.Винуваті папєрєдніки.Треба відповідати за свої вчинки,при владі наразі не папєпрєдники.
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15.04.2025 08:07 Відповісти
Артюх сказав, що сам був запрошений на це мероприємство. тобто повна відсутність відповідальності - його вотчина, але він тіпа там не керує. мабуть представник Зе тусу організував.
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15.04.2025 07:52 Відповісти
А Безугла з Семініхіним кажуть що то удар по військовим був.
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15.04.2025 07:37 Відповісти
І що це міняє? Хтось хотів сходити по великому, та забув штани зняти, а Безугла прокоментувала…
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15.04.2025 07:44 Відповісти
удар був, бо злив інфи був.
перший прилетів прямо в ціль - в конгресцентр, де і був шабаш "високим дядям захотілось погулять". але військовим не попало, де вони там були, чи спустились у підвал, чи просто з розположенням кімнати повезло, але їм не попало. А так як іскандер не точна дрянь, то другий прилетів поряд, і це була жива вулиця. і все ж таки двоє військових загинули, які перебували в той час на вулиці.
https://censor.net/ua/videonews/3546574/butusov-pro-raketnyyi-obstril-sum-13-kvitnya#comment_ea3c3b93-b9df-45fb-90**-7e029f**3393
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15.04.2025 07:56 Відповісти
Удар по військовим був, не був, коли вже Безугла на бутилці буде сидіти?
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15.04.2025 08:25 Відповісти
росіяни розраховують, що настане момент, коли ненависть буде спрямована не на агресора, а на українську владу
По коментарям щодо Кривого Рогу це добре видно.
Працював цілий пул, який вперто перекладав вину саме на зєлю, усіляко замилюючи спроби згадати русню.
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15.04.2025 08:52 Відповісти
кремль допомогає зеленському бути презедентом ,за рахуно інтенсівності війни , але переговори НІТ !!! а 🤡 зеленського Геть !!!
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15.04.2025 09:57 Відповісти
Ага а то нам так нужна эта влада. Недовлада. Столько сколько эта трусливая, вороватая влада сделала для путлера не сделал даже янык
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15.04.2025 11:39 Відповісти
 
 