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Новини Удар по Сумах
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Глава МЗС Італії Таяні відповів Трампу на його заяви про удар по Сумах: РФ не помилково напала на Україну

Таяні прокоментував заяву Трампа про помилковий удар РФ по Сумах

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні прокоментував слова Дональда Трампа, який сказав, що Росія вдарила по цивільних у Сумах нібито "випадково".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Я не знаю, якою була природа (атаки Росії на Суми), але росіяни вирішили вторгнутися в Україну, порушуючи всі норми міжнародного права, не помилково", - наголосив міністр.

Таяні заявив, що "коли ви ведете війну і здійснюєте подібні атаки, помилки можуть траплятися". Проте, зазначив він, ці помилки є неприйнятними, оскільки вони "є частиною загальної стратегії – ми все ще говоримо про напад на Україну".

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"І навіть якби вони хотіли бомбити іншу територію, це все одно було б частиною агресії", - пояснив глава МЗС.

"Україна заявила, що готова до діалогу. Мені здається, що Росія не хоче вести цей діалог, якщо вона продовжує нападати і хоче продовжити війну, яку вона спровокувала, тому що війна була спровокована Росією. Те, що сталося вчора, є неприйнятним, тому що це частина неприйнятної агресії проти вільної незалежної країни", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп, коментуючи удар РФ по Сумах, заявив: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо".

Російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Також читайте: 13-річний Кирило із Сум допоміг людям врятуватися з палаючого автобуса після удару РФ: "Я просто зробив те, що міг". ФОТО

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667) Суми (883) Трамп Дональд (5610) Таяні Антоніо (70) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+16
Трампон, рудий чортяко, я бажаю тобі і всій твоїй сімʼї такої ж трагічної «помилки», яка трапилась з жертвами міста Сум вчора, у Вербну Неділю. Хай справдяться мої слова. Прокляття на тебе і твій гнилий рід, який виродив такого зсученого сина!
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14.04.2025 16:45
+7
помилка природи - ***** , трампло і зейло , який 3-день не скликане ООН , , а натравлює бультерьершу марьянку-белку оббріхувати військових , щоб подати пас террористам паРаши виправдовувати вбивства мирних людей і відмазати " свох " карманних сраколизів
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14.04.2025 16:46
+4
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14.04.2025 16:37
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Знову занепокоєння? Давай вже дійте!
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14.04.2025 16:33 Відповісти
А трампу казали, що це росія напала на Україну в 2014 році, а не Україна, тоді президентом США був Б.Обама, а з лютого до травня 2014 року Олександр Турчинов був верховним головнокомандувачем...! До чого тут Байден? А з 20 січ. 2017 р. - 20 січ. 2021 р.президентом США був Трамп... Зупинив війну?
А щодо Сум, йому ж казали, "одна баба казала", що це помилка, а ОХМАТДИТ, житлові будинки, цілі міста і села?Не його війна...? Помилка??! Це він напевно страшна помилка, біда для всього високо-морального, цивілізаційного Світу, а США буде його 7-ме банкрутство- !?
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14.04.2025 21:36 Відповісти
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14.04.2025 16:36 Відповісти
Глава МЗС Італії Таяні: РФ не помилково напала на Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3546733
це все що ми маємо знати про макароників
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14.04.2025 16:37 Відповісти
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14.04.2025 16:37 Відповісти
пилятьска воша...
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14.04.2025 16:39 Відповісти
Мені ця тенденція дуже не подобається. Сонцесяйний взагалі не повинен вилазити з свого бункера, бо куди б він не поїхав, скрізь біда
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14.04.2025 17:17 Відповісти
йому одна дорога- на срасію
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14.04.2025 17:19 Відповісти
рюріковічі у трусиках половєц і пєчєнєг принудили плєшивого напасти на київ.
всі про це знають.
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14.04.2025 16:39 Відповісти
Потужно! Потужно!
"Трамп говорить, що це було помилково, а я йому так грізно і безапеляційно "ні-ні, ви помиляєтесь".
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14.04.2025 16:43 Відповісти
Трампон, рудий чортяко, я бажаю тобі і всій твоїй сімʼї такої ж трагічної «помилки», яка трапилась з жертвами міста Сум вчора, у Вербну Неділю. Хай справдяться мої слова. Прокляття на тебе і твій гнилий рід, який виродив такого зсученого сина!
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14.04.2025 16:45 Відповісти
помилка природи - ***** , трампло і зейло , який 3-день не скликане ООН , , а натравлює бультерьершу марьянку-белку оббріхувати військових , щоб подати пас террористам паРаши виправдовувати вбивства мирних людей і відмазати " свох " карманних сраколизів
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14.04.2025 16:46 Відповісти
хто ще не мокав трампа ?
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14.04.2025 16:52 Відповісти
Рудий шолудивий пес каже,що якракети прилітають по іншим об'єктам,то це не помилка,так і треба. Чекаємо,зараз скаже,що його неправильно зрозуміли. А так все по сценарію фільму КДБ "Золотий дощ" з донні у головній ролі.
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14.04.2025 16:54 Відповісти
Помилку зробила мати Тампона ,коли відмовилась зробити аборт.
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14.04.2025 17:05 Відповісти
Головне щоб трамп параші озброєння не поставляв, бо то того все іде...
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14.04.2025 17:07 Відповісти
Это ужасно, чудесные русские парни целились в другой объект, но ошиблись.
Они потеряли такую чудесную ракету, ужасно, этого не должно было случится.
Если бы я был президент, я бы остановил это за 24 часа!
Эти изумительные русские парни не должны терять эти чудесные ракеты.
Украинцы должны это прекратить, смирится и заткнуться.
Они забрали у Байдена 700 миллиардов, как конфетки у детей.
Они вынуждают, чудесных русских парней совершать ошибки и терять такие чудесные ракеты.
Они не хотят отдать наши полезные ископаемые, ужасно.
Это ужасно, уже полдень, а Зеленский еще не раз меня не поблагодарил.
Эти чудесные русские парни!
На днях мне кто то сказал, что они победили Гитлера.
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14.04.2025 17:21 Відповісти
Самая большая ошибка этого времени последнего---так выбор народа США. И хлебать они будут тоже, но последними. Пока не созрели там, что очередного деда пора менять и кардинально уже сегодня. Тогда хлебать просто будет нечего. Этот шулер ещё умочит мочалкин блюз. Бедным то похер---а вот богатым нет.
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14.04.2025 17:49 Відповісти
Спасибо главе МИД Италии за слова поддержки
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15.04.2025 03:52 Відповісти
 
 