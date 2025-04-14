Глава МЗС Італії Таяні відповів Трампу на його заяви про удар по Сумах: РФ не помилково напала на Україну
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні прокоментував слова Дональда Трампа, який сказав, що Росія вдарила по цивільних у Сумах нібито "випадково".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
"Я не знаю, якою була природа (атаки Росії на Суми), але росіяни вирішили вторгнутися в Україну, порушуючи всі норми міжнародного права, не помилково", - наголосив міністр.
Таяні заявив, що "коли ви ведете війну і здійснюєте подібні атаки, помилки можуть траплятися". Проте, зазначив він, ці помилки є неприйнятними, оскільки вони "є частиною загальної стратегії – ми все ще говоримо про напад на Україну".
"І навіть якби вони хотіли бомбити іншу територію, це все одно було б частиною агресії", - пояснив глава МЗС.
"Україна заявила, що готова до діалогу. Мені здається, що Росія не хоче вести цей діалог, якщо вона продовжує нападати і хоче продовжити війну, яку вона спровокувала, тому що війна була спровокована Росією. Те, що сталося вчора, є неприйнятним, тому що це частина неприйнятної агресії проти вільної незалежної країни", - додав він.
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп, коментуючи удар РФ по Сумах, заявив: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо".
Російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.
14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А щодо Сум, йому ж казали, "одна баба казала", що це помилка, а ОХМАТДИТ, житлові будинки, цілі міста і села?Не його війна...? Помилка??! Це він напевно страшна помилка, біда для всього високо-морального, цивілізаційного Світу, а США буде його 7-ме банкрутство- !?
це все що ми маємо знати про макароників
всі про це знають.
"Трамп говорить, що це було помилково, а я йому так грізно і безапеляційно "ні-ні, ви помиляєтесь".
Они потеряли такую чудесную ракету, ужасно, этого не должно было случится.
Если бы я был президент, я бы остановил это за 24 часа!
Эти изумительные русские парни не должны терять эти чудесные ракеты.
Украинцы должны это прекратить, смирится и заткнуться.
Они забрали у Байдена 700 миллиардов, как конфетки у детей.
Они вынуждают, чудесных русских парней совершать ошибки и терять такие чудесные ракеты.
Они не хотят отдать наши полезные ископаемые, ужасно.
Это ужасно, уже полдень, а Зеленский еще не раз меня не поблагодарил.
Эти чудесные русские парни!
На днях мне кто то сказал, что они победили Гитлера.