Глава МЗС Італії Таяні відповів Трампу на його заяви про удар по Сумах: РФ не помилково напала на Україну

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні прокоментував слова Дональда Трампа, який сказав, що Росія вдарила по цивільних у Сумах нібито "випадково".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Я не знаю, якою була природа (атаки Росії на Суми), але росіяни вирішили вторгнутися в Україну, порушуючи всі норми міжнародного права, не помилково", - наголосив міністр.

Таяні заявив, що "коли ви ведете війну і здійснюєте подібні атаки, помилки можуть траплятися". Проте, зазначив він, ці помилки є неприйнятними, оскільки вони "є частиною загальної стратегії – ми все ще говоримо про напад на Україну".

Читайте також: Духовний радник Трампа пастор Бернс після атаки на Суми назвав Путіна "чистим злом"

"І навіть якби вони хотіли бомбити іншу територію, це все одно було б частиною агресії", - пояснив глава МЗС.

"Україна заявила, що готова до діалогу. Мені здається, що Росія не хоче вести цей діалог, якщо вона продовжує нападати і хоче продовжити війну, яку вона спровокувала, тому що війна була спровокована Росією. Те, що сталося вчора, є неприйнятним, тому що це частина неприйнятної агресії проти вільної незалежної країни", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп, коментуючи удар РФ по Сумах, заявив: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо".

Російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Також читайте: 13-річний Кирило із Сум допоміг людям врятуватися з палаючого автобуса після удару РФ: "Я просто зробив те, що міг". ФОТО