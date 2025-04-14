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Новини Удар по Сумах
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Каллас відреагувала на заяву Трампа про удар РФ по Сумах: Росія помилилася, коли напала на Україну

Каллас відреагувала на заяву Трампа про удар РФ по Сумах

Росія має усвідомити, що зробила помилку тоді, коли здійснила напад на Україну, оскільки їй не вдалося зламати волю українського народу.

Про це заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас на пресконференції за підсумками Ради міністрів із закордонних справ у Люксембурзі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Топдипломатку запитали, що ближче до істини – висновки багатьох європейських міністрів, що Росія завдала навмисного ракетного удару по Сумах, який призвів до численних жертв серед мирного населення, або ж переконання президента США Дональда Трампа про те, що Росія у цьому випадку "припустилася помилки".

"Я думаю, інтересам всіх відповідає, щоб Росія зрозуміла, що вона зробила помилку. Але що вона зробила помилку, коли атакувала Україну. Що вона не зможе перемогти в Україні, тому що воля народу України не зломлена, і європейські країни, і не лише європейські – багато інших країн, стоятимуть поряд з Україною. Сподіваюся, це очевидно для багатьох зараз: якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити Росію, яка і коїть всі ці вбивства", - сказала очільниця європейської дипломатії.

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Каллас додала, що всі 27 країн ЄС хочуть миру й підтримують пропозицію про припинення вогню, однак Росія хоче продовжувати війну проти України.

"Поки що ми бачимо, що одна Росія хоче війни. Ми бачили цю найбільш смертоносну атаку, яку Росія здійснила вчора на місто Суми, у вихідний день. Очевидно, що росіяни не хочуть миру. Зовсім. Тож єдиний шлях, щоб привести їх до серйозних переговорів, - це застосувати більше тиску на Росію", - сказала топдипломатка.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп назвав "жахливим" російський удар по Сумах 13 квітня.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 35 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.

Читайте також: Удар РФ по Сумах 13 квітня: кількість загиблих зросла до 35 людей

Автор: 

обстріл (28435) росія (65129) Сумська область (3667) Суми (883) Трамп Дональд (5610) Каллас Кая (262) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+6
Приємна жінка, особливо на фоні обісцяних і тупорилих чоловіків.
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14.04.2025 21:05
+3
А який був вибір, самим повернутися в рашку до гулагу?
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14.04.2025 21:02
+3
"Не зможе перемогти, воля не зломлена, стоятимуть поряд з Україною, країни підтримують, маємо зупинити" - типова методичка останніх трьох років, яка звучить красиво але абсолютно нічого не означає.
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14.04.2025 21:05
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украинцы ошиблись в вере и надеждах к ес и сша,во всю их добропорядочность и в ответе за свои слова и обещания
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14.04.2025 20:50 Відповісти
А який був вибір, самим повернутися в рашку до гулагу?
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14.04.2025 21:02 Відповісти
Як би там не було,Європа з початку року надала зброї на 23 млрд євро,а рижого могила виправить,
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14.04.2025 21:07 Відповісти
А трампу казали, що це росія напала на Україну в 2014 році, а не Україна, тоді президентом США був Б.Обама, а з лютого до травня 2014 року Олександр Турчинов був верховним головнокомандувачем...! До чого тут Байден? А з 20 січ. 2017 р. - 20 січ. 2021 р.президентом США був Трамп... Зупинив війну?
А щодо Сум, йому ж казали, "одна баба казала", що це помилка, а ОХМАТДИТ, житлові будинки, цілі міста і села?Не його війна...? Помилка??! Це він напевно страшна помилка, біда для всього високо-морального, цивілізаційного Світу, а США буде його 7-ме банкрутство- !?
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14.04.2025 21:34 Відповісти
США та ЄС нам допомогали і будуть допомогати, хоча наразі у США криза, однак маю надію що американській народ розбереться с посіпаками ху...ла. так що влад міняй риторику не слід фсбшнюю методику просувати
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14.04.2025 21:10 Відповісти
допомога??чи кредити???з відсотками до речі!криза в чому??-що наступні президенти не пам,ятають того що обіцяли попередники???чи в тому що наша війна і особисті стосунки,бізнес між країнами ,,партнерами,, і окупантом справа інша,чи те що це ми розв,язали війну і самі винні у всьому???
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14.04.2025 21:26 Відповісти
украинцы не ошиблись, а их с треском лоханули в 2019, а лох должен быть наказан (90е форева))
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14.04.2025 22:09 Відповісти
що б драпу не відповідали, тому до дупи. цей рудий гандон любить )(уйла, а той напевно обіцяє одружитись.
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14.04.2025 20:56 Відповісти
Каллас не спадало на думку, що не обов'язково ламати волю народу? Народ можна просто знищити, як, наприклад, американці знищили індіанців або як тевтони - плем'я прусів?
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14.04.2025 21:00 Відповісти
"Не зможе перемогти, воля не зломлена, стоятимуть поряд з Україною, країни підтримують, маємо зупинити" - типова методичка останніх трьох років, яка звучить красиво але абсолютно нічого не означає.
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14.04.2025 21:05 Відповісти
Стояти ззаді за Україною це також поряд.
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15.04.2025 08:41 Відповісти
Рашкостан це погоняло яке петруха по п'яні дар московітам, а вони суцільна помилка
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14.04.2025 21:03 Відповісти
Приємна жінка, особливо на фоні обісцяних і тупорилих чоловіків.
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14.04.2025 21:05 Відповісти
Рашисти знову по Сумах б'ють.
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14.04.2025 21:09 Відповісти
То вони трампона на х...й посилають, а так що ще можна очікувати от ху....ла. в Києві зараз теж тривога
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14.04.2025 21:15 Відповісти
завтра рудий ******** скаже що знов помилилися,все ок,наступний раз буде інакше
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14.04.2025 21:28 Відповісти
"мудра голівонька" "трамбона чайник" поставила на місце...
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14.04.2025 22:17 Відповісти
Женщина с яйцами. Что не скажешь про рыжего дятла.
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14.04.2025 22:49 Відповісти
Была большая ошибка когда СССР напала на Финляндию и увидев Гитлер ( большой друг сталина ) напал на СССР . И теперь Россия сделала большую ошибку напав на Украину . Увидев какая слабая армия русских , товарищь СИ ,может повторить движение немцев в 1941 г.
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15.04.2025 00:00 Відповісти
 
 