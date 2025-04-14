Каллас відреагувала на заяву Трампа про удар РФ по Сумах: Росія помилилася, коли напала на Україну

Росія має усвідомити, що зробила помилку тоді, коли здійснила напад на Україну, оскільки їй не вдалося зламати волю українського народу.

Про це заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас на пресконференції за підсумками Ради міністрів із закордонних справ у Люксембурзі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Топдипломатку запитали, що ближче до істини – висновки багатьох європейських міністрів, що Росія завдала навмисного ракетного удару по Сумах, який призвів до численних жертв серед мирного населення, або ж переконання президента США Дональда Трампа про те, що Росія у цьому випадку "припустилася помилки".

"Я думаю, інтересам всіх відповідає, щоб Росія зрозуміла, що вона зробила помилку. Але що вона зробила помилку, коли атакувала Україну. Що вона не зможе перемогти в Україні, тому що воля народу України не зломлена, і європейські країни, і не лише європейські – багато інших країн, стоятимуть поряд з Україною. Сподіваюся, це очевидно для багатьох зараз: якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити Росію, яка і коїть всі ці вбивства", - сказала очільниця європейської дипломатії.

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Каллас додала, що всі 27 країн ЄС хочуть миру й підтримують пропозицію про припинення вогню, однак Росія хоче продовжувати війну проти України.

"Поки що ми бачимо, що одна Росія хоче війни. Ми бачили цю найбільш смертоносну атаку, яку Росія здійснила вчора на місто Суми, у вихідний день. Очевидно, що росіяни не хочуть миру. Зовсім. Тож єдиний шлях, щоб привести їх до серйозних переговорів, - це застосувати більше тиску на Росію", - сказала топдипломатка.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп назвав "жахливим" російський удар по Сумах 13 квітня.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 35 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.

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