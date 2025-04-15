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Новини переговори США та Росії Удар по Сумах
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США зірвали засудження G7 ракетного удару РФ по Сумах через перемовини з Кремлем, - Bloomberg

США відкинули заяву G7 про засудження удару РФ по Сумах 13 квітня

США заявили союзникам по "Великій сімці", що не підтримають заяву із засудженням російської атаки на місто Суми 13 квітня, оскільки Вашингтон хоче продовжувати переговори з Москвою.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала партнерам, що не може підписати заяву про засудження удару, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів".

За словами співрозмовників Bloomberg, Канада, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США було б неможливо продовжити роботу над заявою.

У заяві G7 планувалося сказати, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну, йшлося у чернетках, з якими ознайомилося видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Автор: 

G-7 G7 (1034) Сумська область (3667) Суми (883) США (22778) переговори з Росією (1079) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+36
Яка ганьба. Америці зірвало дах.
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15.04.2025 15:28
+35
Путч. Русский - нах*й: ❗️Звірячий російський удар по Сумах - чергова трагедія, яка могла не статися. Якби Україна мала власний протиракетний щит. Якби влада не профукала шанс створити його ще до великої війни. Йдеться про український ЗРК «Кільчень» - проєкт КБ "Південне". Це мав бути наш аналог Patriot. Ще у листопаді 2021 року гендиректор КБ "Південне" Олександр Кушнарьов вимагав від уряду фінансування розробки (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbVp3R0N0RVhRRzlUWk9oRXpjTkxIOFpxVkFNd3xBQ3Jtc0trclBwN1I3ZUltSUJqaU91WXZGRVpUajdzNmpVcy15QVoxdW9KUk1HZEFoQzQ2Sl9MT01ubHlYQS0tOEg5QmxVdlRjQm9Zb2htYl9FU3N2WHBpVS14T0dkckdqMEVrRF9RRlJtOFZ6Zkh2MUVacDN1NA&q=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fpeople_and_company%2Fpershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html%29 https://defence-ua.com/people_and_com.... Усі розрахунки були. Документація - розроблена ще ДО 2019 року. Характеристики «Кільченя» вражали:
▪️ зона виявлення цілей - 400 км
▪️ знищення дозвукових ракет - до 280 км
▪️ надзвукових літаків - 130 км
▪️ балістики - до 44 км.
Це міг бути український Patriot. Це могло бути в небі над Сумами, Харковом, Дніпром, Одесою. Але не було. Бо замість вкладати у власну безпеку - хтось вкладав у олігархічні схеми, «велике крадівництво» і політичну показуху. ▪️ На дороги - мільярди. ▪️ На піар - мільярди. ▪️ На український ЗРК - нуль. І сьогодні над Сумами знову летить смерть. А у відповідь від влади - мантра: «дайте ще Patriot». Дуже хочеться запитати тих, хто роками блокував фінансування власної ППО: Скільки ще українських життів вам треба покласти, щоб ви нарешті зрозуміли ціну своїх рішень?
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15.04.2025 15:31
+29
Американські під×уйловики спалилися давно і тепер вже не приховують цього.
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15.04.2025 15:29
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Яка ганьба. Америці зірвало дах.
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15.04.2025 15:28 Відповісти
Американські під×уйловики спалилися давно і тепер вже не приховують цього.
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15.04.2025 15:29 Відповісти
козлина тампон как может спасает свеого дружбана х....у...йла
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15.04.2025 15:29 Відповісти
відбулася лише звичайна помилка,вбити людей-виявляється помилка
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15.04.2025 15:42 Відповісти
х....у...йла- Що Ви написали? Пишіть ясніше! Мабуть Ви мали на увазі- *****( Путин - *****!

Материал из Википедии - свободной энциклопедии), так і позначайте!
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15.04.2025 16:04 Відповісти
Тепер шо б не відбулося, можна не робити жодних заяв з засудженням. Ну бо ж рудий клоун з ****** домовляється. Така собі індульгенція на вбивства.
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15.04.2025 15:30 Відповісти
Путч. Русский - нах*й: ❗️Звірячий російський удар по Сумах - чергова трагедія, яка могла не статися. Якби Україна мала власний протиракетний щит. Якби влада не профукала шанс створити його ще до великої війни. Йдеться про український ЗРК «Кільчень» - проєкт КБ "Південне". Це мав бути наш аналог Patriot. Ще у листопаді 2021 року гендиректор КБ "Південне" Олександр Кушнарьов вимагав від уряду фінансування розробки (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbVp3R0N0RVhRRzlUWk9oRXpjTkxIOFpxVkFNd3xBQ3Jtc0trclBwN1I3ZUltSUJqaU91WXZGRVpUajdzNmpVcy15QVoxdW9KUk1HZEFoQzQ2Sl9MT01ubHlYQS0tOEg5QmxVdlRjQm9Zb2htYl9FU3N2WHBpVS14T0dkckdqMEVrRF9RRlJtOFZ6Zkh2MUVacDN1NA&q=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fpeople_and_company%2Fpershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html%29 https://defence-ua.com/people_and_com.... Усі розрахунки були. Документація - розроблена ще ДО 2019 року. Характеристики «Кільченя» вражали:
▪️ зона виявлення цілей - 400 км
▪️ знищення дозвукових ракет - до 280 км
▪️ надзвукових літаків - 130 км
▪️ балістики - до 44 км.
Це міг бути український Patriot. Це могло бути в небі над Сумами, Харковом, Дніпром, Одесою. Але не було. Бо замість вкладати у власну безпеку - хтось вкладав у олігархічні схеми, «велике крадівництво» і політичну показуху. ▪️ На дороги - мільярди. ▪️ На піар - мільярди. ▪️ На український ЗРК - нуль. І сьогодні над Сумами знову летить смерть. А у відповідь від влади - мантра: «дайте ще Patriot». Дуже хочеться запитати тих, хто роками блокував фінансування власної ППО: Скільки ще українських життів вам треба покласти, щоб ви нарешті зрозуміли ціну своїх рішень?
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15.04.2025 15:31 Відповісти
Хоча б пускові розробили і ракети до них. ******** ЦАР радар дуже надскладна технологія. До якої в нас немає ні розробок, ні фахівців. Да і потрібна елементарна база под над-суровим контролем ЄС і США. Всі ці FPGA, GaN and SiC. Навіть лідер і засновник цього бізнесу RTX (Raytheon) менше ніж 10 років як масово освоїв. А лідери Європейці років так 15-20.
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15.04.2025 15:42 Відповісти
Радари є.
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15.04.2025 18:07 Відповісти
ЦАР радарів немає. Або пруфи, чи хоча б назви. Спеців теж немає. Немає підручників і довідкової літератури. Навіть на кацапськом нарєчії давньоруської мови донедавна не було жодного підручника чт довідника про GPS. Який у 1000 разів простіший.
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15.04.2025 18:19 Відповісти
З інших систем ППО наразі майже всі радари об'єднані
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15.04.2025 18:40 Відповісти
Інакше і бути не може.
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15.04.2025 18:44 Відповісти
Але для боротьби проти балістики потрібна потужна ракета с активним чи напівактивним наведенням. Перше дуже дорого. Для другого потрібен свій ******** радар на кожну батарею пускових.
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15.04.2025 18:47 Відповісти
та до заду їм той удар , копалин дуже хочеться
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15.04.2025 15:32 Відповісти
А для кореша вована територій
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15.04.2025 17:08 Відповісти
США вирішує свої проблеми прикриваючись війною. Вони роблять це не тому що там куля летить і тільки тіло її зупинити може, і не тому що там золоті купола знищені. Ці перемовинини не про те щоб встановити мир, вони про те щоб США отримало те що вони хочуть від росіЇ, за це вони готові розміняти свою підтримку України і багато чого іншого. Я вдячний людям цього світу котрі протистоять Трампу. Їх багат. Все буде добре.
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15.04.2025 15:33 Відповісти
все буде погано
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15.04.2025 22:26 Відповісти
Це, звісно, *******. Але трамбон на з Марсу впав, за нього проголосувала більшість американців і він втілює їхні бажання та сподівання. Ото де *******.
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15.04.2025 15:33 Відповісти
Не факт, що всі хто голосував за Трампа його зараз підтримують. Він обдурив їх на виборах. Обіцяв що надасть Україні повну підтримку, якщо рашка не прийме його умов. Він виставив умову про повне перемир'я, а рашка його послала подалі і почала виставляти інші свої умови, давайте перемир'я на морі, давайте не бити по нафтовим сховищам, а ті умови, що спочатку поставив Трамп відкинула і той почав плазувати перед ними. Трамп обманув своїх виборців і вони до наступних виборів нічого з цим не вдіють. Ця ситуація добре відома багатьом українцям з 73%
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15.04.2025 16:05 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь. Він, навпаки, обіцяв не надавати підтримку Україні. Реіндустриализацію (повернення виробництва у США) підтримують більше 80% його виборців, при цьому 70% з них не бажають працювати на «повернених» виробництвах. Трамбонівські виборці ******* так само, як і Трамп. Там когнітивний дисонанс люмпен пролетаріату.
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15.04.2025 16:32 Відповісти
Він обіцяв зупинити війну і навіть казав як саме: якщо Україна відмовиться домовлятися - не буде давати їй зброю, якщо рашка відмовиться - дасть Україні стільки зброї, що рашка пошкодує. Начебто логічно, тільки довбням не хватило мізків запитати: якщо і рашка, і Україна відмовляться, що він буде робити - не давати зброю чи давати її вдосталь? І тільки вже зараз він відповів на це питання: просто заб'є болт на війну рашки проти України.
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19.04.2025 06:04 Відповісти
Ну що ж... Бжаю вам тогож. Аляска - тримайся!!! Канада тобі не допоможе тому що... Ну ви в курсі, бо торгова війна була кимось розв'язана!
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15.04.2025 15:33 Відповісти
рудий донні геть не розуміє того, що покриває та захищає військових злочинців та терористів?!
так його друг ***** ближчим часом ще й рудого донні зробить співучасником своїх воєнних злочинів
усе до того йде
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15.04.2025 15:34 Відповісти
виставимо рахунок потім і піндосам
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15.04.2025 22:27 Відповісти
рудому та його кацапській банді
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16.04.2025 09:26 Відповісти
Не наобирали б у нас зелену ганьбу в 2019, то нам би зараз той Трамп хах би не впав, бо ми мали б власну ракетну зброю та замінований Чонгар і не мали б великої війни, бо широкомасштабне вторгнення стало можливим саме через відсутність ракетного щита та розмінованого Чонгару, заходи роби що хочеш, тим паче що дороги асфальтові вчасно покладені.
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15.04.2025 15:34 Відповісти
а чим захищали Київ від танкових колон орків у лютому-березні 2022? Стугнами, Вільхами. Чим вальнули флагман ЧФ ракетний крейсер Мацква? Ракетами Нептун. Всі ці ракети були вироблені ще за часів Пороха, бо наші ракетні програми одразу в 2019 були згорнуті, включно з балістичним Сапсаном, з аналогом американського Петріота, комплексом ППО Кільчень... перелік можна продовжувати на декілька сторінок.
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15.04.2025 16:09 Відповісти
Харе вже про той Чонгар! Його б розмінували б за день.
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15.04.2025 16:09 Відповісти
в тобі одразу відчувається глибока "саперна підготовка" по йедЫному шмарафону...
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15.04.2025 16:15 Відповісти
Ти той Чонгар бачив? Типу каци якби знали про міни, так взад би повернули? Про дістанційне розмінування хоч чув? А то як папуга - "чонгар, асфальт.."
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15.04.2025 16:22 Відповісти
ти хоч читаєш що верзеш, ікспєрд??? На Чонгарі було заміновано декілька мостів, не один. Ти кажеш що кацапи б легко їх розмінували за день??? Тобто вони б розміновували наші мости відкрито перед нашмими підрозділами?? Що ти куриш? Мости треба було підривати напередодні вторгнення, а для цього треба було реЗЕденту ввести військовий стан, щоб військові мали законне право взривати мости. Накрайняк мости можна було зірвати коли колони москалоти тільки рушила на ті мости. Але коли на переходах вже все було розміновано, бо повідкривали ті "шатли" для перетину межі. До того ж з ОПи була заборона зривати мости, причому не лише на Чонгарі, а по всій Україні і на півночі теж, про що згадував командир 72 бригади під Києвом. Потім це фактично підтвердив радник ОП Подоляк влітку 2022 в інтервю газеті Факти https://censor.net/ua/news/3364060/*****************************************************************************************************
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15.04.2025 16:46 Відповісти
Дело не в разминировании как таковом, а в том, что сознательно был отдан такой приказ.
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15.04.2025 17:53 Відповісти
Що б ти здох рудий жлоб і вся твоя нікчемна гоп. компанія,тебе дурня путін водить за носа, а ти слухаєш маячню найкривавішого світового терориста.
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15.04.2025 15:36 Відповісти
Америка підримує терор, ганьба яку бачить весь світ
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15.04.2025 15:36 Відповісти
Весь мир к сожалению все больше правеет... давно не было большой драки, вот и руки у многих чешутся
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15.04.2025 15:40 Відповісти
скільки ще "Сум" повинно трапитися щоб рудий покидьок нарешті вже хоч щось зробив з обіцяного ? ((
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15.04.2025 15:37 Відповісти
Рудому глибоко насрати на життя українців, зокрема дітей! У цього нарциса-чмушника, в пріоритеті тільки гроші і особисте"вєлічіє"! 🤬
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15.04.2025 15:54 Відповісти
то хочаб заради власного вялічія виконував свої ж обіцянки, а не виглядав посміховськом на весь світ.
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15.04.2025 15:55 Відповісти
Що від обістяного можна ждать обіцяного він не дає нічого ще допомога байдена іде все дальше 0 ,і0
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15.04.2025 17:17 Відповісти
Гамлєт
Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.
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15.04.2025 15:38 Відповісти
Нема ні одного дня щоб американська влада не пробила чергове дно
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15.04.2025 15:39 Відповісти
Гамерика дала ***** карт-бланш на знищення України. Це треба публічно визнати, а американську владу признати пособником тероризму та рашизму.
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15.04.2025 15:39 Відповісти
А всі попередні засуждення якось або комусь допомогли?
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15.04.2025 15:41 Відповісти
Не в тому справа - допомогло чи ні. Просто нинішній през неприкрито відсмоктує в *****. І це, нажаль, доконаний факт.
Маю надію шо Трампу це рано чи пізно набридне.
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15.04.2025 15:42 Відповісти
У додіка шнобелевка майже у кишені, а якісь тубільці хочуть засудження за те що їх вбивають...
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15.04.2025 15:42 Відповісти
а що б відбулось чи змінилося якщо б те "засудження" сталося?? Аж нічого. Всі лідери держав висловили свою думку з приводу кривавих обстрілів українських міст. А що там ДЖ7 "постановило" чи не постановило, то хєрня. Ні на що не впливає. Коли вони всі вже зрозуміють що нам не засудження чи незасудження потрібні а ЗБРОЯ, зсоби ППО, та санкції, які придушать кривавого монстра.
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15.04.2025 15:42 Відповісти
Логіка американської адміністрації така. Нападати на інші країни можна, якщо а) країна має велику армію і б) бажано має ЯЗ. Жертва агресії повинна скласти лапки і не рипатись. Так що, як сказав учора Трамп, не зрозуміло, на що розраховував Зеленський, "роз'вязавши" цю війну.
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15.04.2025 15:43 Відповісти
Постійна брехня американців просто заіпала
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15.04.2025 15:47 Відповісти
Вони не винні, перш ніж щось говорити вони повинні отримати інструкції у фсб, а то і у самого ху ...ла
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15.04.2025 15:49 Відповісти
Трампон - Чмо...
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15.04.2025 15:50 Відповісти
@ (в перекладі):
Рашисти спробували похвалитися "технологічністю" своїх атак на Україну, але потрапили у скандал.
Так, Z-пропагандон з "РИА "Новости" самі оприлюднили факт, що оператори ударних дронів рашистських військ працюють прямо з хмарочосів "Москва-Сіті". Наразі навіть Z-канали визнають: діловий центр москви став законною військовою ціллю для України.
Тож, тепер для такого удару є всі підстави.

"Вихвалялися - тепер не скаржтеся"
(подробиці):
РИА "Новости" випустили сюжет про застосування FPV-дронів "Овод", керованих через нову систему "Орбита". За їхніми словами, один із дронів уразив ціль у Часовому Ярі дистанційно, з "Москва-Сіті". "Бойовий розрахунок підготував і здійснив запуск дрону, а оператор із "Москва-Сіті" провів атаку", - йшлося в сюжеті пропагандистів. На відео показаний оператор за пультом у скляному офісі з видом на вежі та центр столиці рф.
Рівно за годину після публікації розпочався шквал критики. Російські Z-канали різко засудили пропаганду. Тож, відео спочатку "почистили": прибрали згадку про локацію. Але хвиля невдоволення не вщухла: десятки Z-каналів, включаючи проросійські телеграм-спільноти з сотнями тисяч передплатників почали звинувачувати "РИА" та СВОшних спікерів у безвідповідальності. Дехто порівняв те, що відбувається зі "стріляниною по своїх", але лише в інформаційному полі: "Теперь, когда украинский дрон прилетит в башню, обьяснять, что ето "гражданская цель" просто бессмьісленно." - пишуть міліблогери.
Україна отримала фактичне підтвердження. Відстань від "Москва-Сіті" до Часового Яру близько 495 км. Російська сторона фактично підтвердила, що удари по українських містах координуються із тихих офісів у діловому центрі москви. Тепер кожен залп з використанням рашистської системи "Орбита" робить хмарочоси біля Кремля все менш захищеними з моральної та юридичної точки зору.
І якщо в майбутньому ЗСУ завдадуть точковий удар по операторських пунктах, Кремлю доведеться виправдовуватися не перед НАТО, а перед власними мешканцями. Навіть російські пропагандисти визнають: якщо прилетить, то "будут правьі".
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15.04.2025 15:51 Відповісти
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15.04.2025 15:55 Відповісти
Наш говнокомандувач комаду бити по мацква сіті не дасть. Він з дЄрмаком приьримуєтьця пєрємірія! 🤬
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15.04.2025 15:58 Відповісти
причем - переговоры об\с Иране(ом).
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15.04.2025 15:52 Відповісти
Що насправді сталось ? трампА оголосив перемовини. з кацапським ******. Тепер ніхто в Європі не має право навіть ЗЛО ГЛЯНУТИ у бік *****. Сьогодні вже Україна напала на непогрішимого бідного *****. Всі, хто має іншу думку, стуліть пельку, бо трампА СДЄЛКУ шукає. Стріляє ***** - мовчить. Бо трампА СДЄЛКУ вирішує. Ракети ***** пускає - мовчить. Бо трампА домовляється про СДЄЛКУ. І це не цирк. Це один Бовдур весь світ за ніс водить ! Щоб вбивцю-тирана легалізувати. Щось здається ця СДЄЛКА не про війну. Тут закопана більша угода. Про визнання трампИ світовим ЛідОром.
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15.04.2025 15:52 Відповісти
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15.04.2025 15:54 Відповісти
Краснов і виплодки "работают".
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15.04.2025 15:55 Відповісти
Ваш, бл-ський "простір для мирних (ха ха) перемовин" = наші життя (не ха ха). Хочу нагадати деякі народні терміни на початку війни: "Макронити" і "Валяти Шольца". Скільки раз тому фуйлу пробували зберегти "лице", чи яка там срака в нього? Забули? І що? Се ля ві... Розумію, що своя сорочка приросла до тіла.
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15.04.2025 15:56 Відповісти
Америка з такою позицією вибирає кращу позу.
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15.04.2025 16:04 Відповісти
G6
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15.04.2025 16:05 Відповісти
Америку зробити ворогом?Ви ***** придурки при своєму розумі?Вас в 2019р зробили,не дійшло до тупої голови?
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15.04.2025 16:08 Відповісти
о каком пространстве речь параше разве не пох все осуждения
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15.04.2025 16:08 Відповісти
Пригадую інфу зранку від диванойоба: "Абсурдно говорити, що США на боці росіян" Джерело: https://censor.net/ua/n3546864
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15.04.2025 16:08 Відповісти
проблема в том, что американцы считают, что кацапстан это совок - 2.0 и там можно что-то порешать и договориться, а это не так. кацапы сейчас это фашисты на минималках - по промышленному развитию, и на максималках - по идеологии. хотя с сеодняшней культурой потребления этого хватит для затравки. могут договориться о сдаче Аляски разве что, для начала, раз уж показали что америка уже совсем совсем не "греат" и похоже - таки не станет.
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15.04.2025 16:10 Відповісти
Перший раз щиро називаю Америку Піндостаном..
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15.04.2025 16:12 Відповісти
якщо америка не дає безоплатно допомогу і не продає допомогу то треба робити заяву щоб америка закрила свій паскудний трампівський рот і не згадувала Україну бо це нашкодить тій державі яку ми попросимо замість америки розрулювати заморозку війни.
звісно, хтось скаже що америка ще допомагає але не бачу цього.
тож, якщо америка перестала допомагати то лише питання КОЛИ треба послати америку а не ЯКЩО.
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15.04.2025 16:12 Відповісти
Стало невдобняк? Паскуди тільки *************, у патологічного рудого брехуна завжди знайдеться якась причина. Якого засудження чекаємо? Рудий з самого початку талдичить, що Україна є агресором. Це ж саме талдичили адміністрації Обами,Байдена, а тепер і Донні. А ця руда барига ще і гроші вимагає за зброю проти х.....
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15.04.2025 16:14 Відповісти
Не варто Байдена та Обаму змішувати в одне лайно із Трампом. Вони зазначене тобою "Walter" НІКОЛИ НЕ КАЗАЛИ, та й тот же Доні не каже що Україна "агресор" він звинувачує Зеленського у початку війни. А може він у дечому правий, наприклад у тому, що якби Зеленський зі слугами не почали з 2019-го року послабляти ЗСУ та Оборонпром з казками про "треба тільки припинити стріляти" і "мир у очах Путіна" то Москва не наважилась би на повномасштабний напад?! Так, головний винуватець )(уйло (воно ж путін) і це беззаперечно, але злочинець завжди шукає найслабших, і ми такими йому здались, як, до речі, й усьому Заходу, котрий давав нам максимум два тижні на тримання удару!!!
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15.04.2025 16:25 Відповісти
Як Кремль завжди шукає виправдання або заперечення своїх злочинів починаючи з рейса МН-17, нападу на Грузію й .т.д, не кажучи вже про те що він робить проти України, так й Білий дім під керівництвом Трампа шукає будь яки приводи аби не притягувати до відповідальності рашистів. Схоже що думка про ********* голову дому як агента ФСБ "Краснов" є слушною!!!
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15.04.2025 16:19 Відповісти
звідки в американців з'явилась така нерозділена любов до катів, вбивць, ґвалтівників й воєнних злочинців... невже справа виключно в грошах? любов та прихильність великої країни(чи може вже ні?) можна купити за 2 лимончиків, підкинутих її президенту...
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15.04.2025 16:28 Відповісти
тепер зрозуміло над яким "миром" працюють трампісти? над "миром", де русня безкарно може вбивати українців, не боячись отрамати відповідь. отакий він, трампістський "мир". єдине, що вони не врахували - трамп обсираєтсья в усьому. обісреться і тут.
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15.04.2025 16:36 Відповісти
Це ппц, трампуцель, охрєнівший довбень.
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15.04.2025 16:39 Відповісти
Сказали,вовка продовжуй!
Нічого тобі за це не буде!
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15.04.2025 17:10 Відповісти
Зараз Трумп блокує засудження російських ракетрих ударів но нашим цивільним, а завтра вже нахвалювати за це буде!
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15.04.2025 18:16 Відповісти
А ви чекали що Краснов буде хазяїна засуджувати?
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15.04.2025 18:19 Відповісти
Які переговори,США мають можливість пуйлу яйця в тиски зажати ,а не вести шури-мури.
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15.04.2025 19:28 Відповісти
Мы вообще понимаем кого запустить в страну хотим договорами с сша, как они будут давитъ Украину как толъко официалъно могут заходитъ и в политику залазитъ так как контролъ финансов будет. Не дайбог президент сдаст Украину западу и тем более сша, толъко финансово без контроля соглашение нужны . Уже Будапешт подписали с их гарантиями
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17.04.2025 06:43 Відповісти
 
 