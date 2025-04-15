США зірвали засудження G7 ракетного удару РФ по Сумах через перемовини з Кремлем, - Bloomberg
США заявили союзникам по "Великій сімці", що не підтримають заяву із засудженням російської атаки на місто Суми 13 квітня, оскільки Вашингтон хоче продовжувати переговори з Москвою.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала партнерам, що не може підписати заяву про засудження удару, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів".
За словами співрозмовників Bloomberg, Канада, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США було б неможливо продовжити роботу над заявою.
У заяві G7 планувалося сказати, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну, йшлося у чернетках, з якими ознайомилося видання.
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.
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▪️ зона виявлення цілей - 400 км
▪️ знищення дозвукових ракет - до 280 км
▪️ надзвукових літаків - 130 км
▪️ балістики - до 44 км.
Це міг бути український Patriot. Це могло бути в небі над Сумами, Харковом, Дніпром, Одесою. Але не було. Бо замість вкладати у власну безпеку - хтось вкладав у олігархічні схеми, «велике крадівництво» і політичну показуху. ▪️ На дороги - мільярди. ▪️ На піар - мільярди. ▪️ На український ЗРК - нуль. І сьогодні над Сумами знову летить смерть. А у відповідь від влади - мантра: «дайте ще Patriot». Дуже хочеться запитати тих, хто роками блокував фінансування власної ППО: Скільки ще українських життів вам треба покласти, щоб ви нарешті зрозуміли ціну своїх рішень?
так його друг ***** ближчим часом ще й рудого донні зробить співучасником своїх воєнних злочинів
усе до того йде
Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.
Маю надію шо Трампу це рано чи пізно набридне.
Рашисти спробували похвалитися "технологічністю" своїх атак на Україну, але потрапили у скандал.
Так, Z-пропагандон з "РИА "Новости" самі оприлюднили факт, що оператори ударних дронів рашистських військ працюють прямо з хмарочосів "Москва-Сіті". Наразі навіть Z-канали визнають: діловий центр москви став законною військовою ціллю для України.
Тож, тепер для такого удару є всі підстави.
"Вихвалялися - тепер не скаржтеся"
(подробиці):
РИА "Новости" випустили сюжет про застосування FPV-дронів "Овод", керованих через нову систему "Орбита". За їхніми словами, один із дронів уразив ціль у Часовому Ярі дистанційно, з "Москва-Сіті". "Бойовий розрахунок підготував і здійснив запуск дрону, а оператор із "Москва-Сіті" провів атаку", - йшлося в сюжеті пропагандистів. На відео показаний оператор за пультом у скляному офісі з видом на вежі та центр столиці рф.
Рівно за годину після публікації розпочався шквал критики. Російські Z-канали різко засудили пропаганду. Тож, відео спочатку "почистили": прибрали згадку про локацію. Але хвиля невдоволення не вщухла: десятки Z-каналів, включаючи проросійські телеграм-спільноти з сотнями тисяч передплатників почали звинувачувати "РИА" та СВОшних спікерів у безвідповідальності. Дехто порівняв те, що відбувається зі "стріляниною по своїх", але лише в інформаційному полі: "Теперь, когда украинский дрон прилетит в башню, обьяснять, что ето "гражданская цель" просто бессмьісленно." - пишуть міліблогери.
Україна отримала фактичне підтвердження. Відстань від "Москва-Сіті" до Часового Яру близько 495 км. Російська сторона фактично підтвердила, що удари по українських містах координуються із тихих офісів у діловому центрі москви. Тепер кожен залп з використанням рашистської системи "Орбита" робить хмарочоси біля Кремля все менш захищеними з моральної та юридичної точки зору.
І якщо в майбутньому ЗСУ завдадуть точковий удар по операторських пунктах, Кремлю доведеться виправдовуватися не перед НАТО, а перед власними мешканцями. Навіть російські пропагандисти визнають: якщо прилетить, то "будут правьі".
звісно, хтось скаже що америка ще допомагає але не бачу цього.
тож, якщо америка перестала допомагати то лише питання КОЛИ треба послати америку а не ЯКЩО.
Нічого тобі за це не буде!