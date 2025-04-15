США зірвали засудження G7 ракетного удару РФ по Сумах через перемовини з Кремлем, - Bloomberg

США заявили союзникам по "Великій сімці", що не підтримають заяву із засудженням російської атаки на місто Суми 13 квітня, оскільки Вашингтон хоче продовжувати переговори з Москвою.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала партнерам, що не може підписати заяву про засудження удару, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів".

За словами співрозмовників Bloomberg, Канада, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США було б неможливо продовжити роботу над заявою.

У заяві G7 планувалося сказати, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну, йшлося у чернетках, з якими ознайомилося видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.