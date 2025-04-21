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Новости Боевые действия на Курщине
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Россияне обустраивают "антидронные коридоры" в Курской области, - ГПСУ

военный ВСУ

Российские войска активно используют так называемые "антидронные коридоры", чтобы защитить технику от ударов украинских беспилотников.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего их ("антидронные коридоры", - ред.) фиксируют пограничники в пределах Курской области, в частности на том участке, где враг продолжает свои действия, атакуя Силы обороны Украины, которые ведут свою операцию в пределах Курской области", - сказал Демченко.

По его словам, речь идет о специальных маршрутах, которые враг накрывает сетками, чтобы скрыто перемещать технику. Это должно усложнить поражение целей украинскими дронами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали эвакуационное авто возле Константиновки: пострадали три человека. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) дроны (3917) Курск (1097)


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Топ комментарии
+7
Клоидори треба випалювати БПЛА "Дракон". Від терміту жодна сітка не захистить.
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21.04.2025 11:08
+5
От паскуди😡
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21.04.2025 10:37
+3
якщо українці дурні то нехай, хоч, у ворога вчаться якщо не хочуть купувати ідеї у винахідників.
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21.04.2025 10:44
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От паскуди😡
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21.04.2025 10:37 Ответить
Мінувати ці дороги з повітря і накривати артилерією.
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21.04.2025 10:38 Ответить
дрон легко може залетіти під сітку і зробить свою справу
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21.04.2025 10:39 Ответить
мабуть, не дуже легко, якщо роблять такі коридори.
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21.04.2025 10:42 Ответить
кацапня тупі
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21.04.2025 10:46 Ответить
А що би було би якби б у Курській області всі говорили би українською мовою?...
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21.04.2025 10:42 Ответить
в селах говорять українською
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21.04.2025 10:48 Ответить
А ті, що не в селах - по гороцьки...пам'ятаєте - русскій язик ета гарацкой язик!...ще тоді думав, а якою ж мовою у росіі в селах розмовляють?...
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21.04.2025 11:00 Ответить
якщо українці дурні то нехай, хоч, у ворога вчаться якщо не хочуть купувати ідеї у винахідників.
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21.04.2025 10:44 Ответить
коридори закінчуються стінками, а тунелі виводять на світ
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21.04.2025 10:50 Ответить
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21.04.2025 10:51 Ответить
ВВС
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21.04.2025 11:56 Ответить
не допоможе ,🦷 даю
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21.04.2025 10:55 Ответить
а рудий 👂
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21.04.2025 10:57 Ответить
Клоидори треба випалювати БПЛА "Дракон". Від терміту жодна сітка не захистить.
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21.04.2025 11:08 Ответить
Так їх треба палити дроном-драконом:

https://www.youtube.com/watch?v=_XAtu8KDSYA
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21.04.2025 11:37 Ответить
То же об этом подумал! 👌
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21.04.2025 11:59 Ответить
 
 