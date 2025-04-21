Россияне обустраивают "антидронные коридоры" в Курской области, - ГПСУ
Российские войска активно используют так называемые "антидронные коридоры", чтобы защитить технику от ударов украинских беспилотников.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Больше всего их ("антидронные коридоры", - ред.) фиксируют пограничники в пределах Курской области, в частности на том участке, где враг продолжает свои действия, атакуя Силы обороны Украины, которые ведут свою операцию в пределах Курской области", - сказал Демченко.
По его словам, речь идет о специальных маршрутах, которые враг накрывает сетками, чтобы скрыто перемещать технику. Это должно усложнить поражение целей украинскими дронами.
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