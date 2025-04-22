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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 21 квітня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
  • Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!
  • Чернігів! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу!
  • Київська область - загроза застосування ударних БпЛА з півночі!

Оновлення станом на 00:26

  • БпЛА на заході Чернігівщини, курс - Київщина.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, південніше Павлограда, курс - довільний;

Читайте: ЗСУ вдарили по місцю запуску російських БпЛА у районі Тьоткіно Курської області РФ, ліквідовано до 20 рашистів, - Генштаб

Автор: 

Повітряні сили (2642) повітряна тривога (919) Шахед (1004) війна в Україні (3899)


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Поназвозили по перемирію гівна, тепер відгрібаємо.
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21.04.2025 21:17 Відповісти
❗️Близько 17 балалаєк залітають з Чорного моря - групуються та летять табуном на Одещину/Одесу
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21.04.2025 21:33 Відповісти
Україна, про припинення УДАРІВ говорить, а московіти з *******, шахедами відповіли!,
Потім Трамп, своїм ротом, про «ОШИБКУ» буде варнякати після гольфу!
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21.04.2025 21:51 Відповісти
Трамп, говноед обычный!
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22.04.2025 00:23 Відповісти
Беневтік там ще щось до пуйла взиває... ще все хоче в очі заглянути? А відповісти? Де армія дронів?
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21.04.2025 22:14 Відповісти
де паляниці пекли трембіти барсікі? Чому кацапи не виріщать "а нас за что?".
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22.04.2025 00:27 Відповісти
до Лондона ні-ні.
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22.04.2025 02:04 Відповісти
"миллион дронов" наверное таки сделали, но вероятно не те и не туда.
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22.04.2025 00:46 Відповісти
росіяни вдарили, росіяни запустили, продовжили атакувати---------------а ми?---------обговорюємо умови припинення вогню. Таке враження, що гниди все розікрали і втомилися. Все згадується, як нелох на якесь запитання в інтерв'ю в метро спокійно так відповів-----ну вони захоплять Харків--------це обмовка чи домовленість.
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22.04.2025 09:38 Відповісти
 
 