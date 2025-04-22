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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 21 квітня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
- Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!
- Чернігів! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу!
- Київська область - загроза застосування ударних БпЛА з півночі!
Оновлення станом на 00:26
- БпЛА на заході Чернігівщини, курс - Київщина.
- БпЛА на Дніпропетровщині, південніше Павлограда, курс - довільний;
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