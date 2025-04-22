Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 21 квітня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Оновлення щодо руху БпЛА

Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!

Чернігів! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу!

Київська область - загроза застосування ударних БпЛА з півночі!

Оновлення станом на 00:26

БпЛА на заході Чернігівщини, курс - Київщина.

БпЛА на Дніпропетровщині, південніше Павлограда, курс - довільний;

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