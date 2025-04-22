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Новости Атака беспилотников на Одессу 21 апреля
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Враг массированно атаковал Одессу ударными БПЛА: пострадали 3 человека, вспыхнули пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж

шахеди

Вечером 21 апреля Одессу массированно атаковали российские беспилотники, в городе есть повреждения.

Об этом написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.

Информация о пострадавших уточняется.

Наслідки російської атаки на Одесу

Позже мэр Одессы Геннадий Терехов уточнил, что враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте пожара работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены.

Позже Кипер сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки.

Евакуйовані з обстріляного будинку собаки

Будинок, який постраждав після російської атаки на Одесу 21 квітня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.

Автор: 

беспилотник (3601) обстрел (27165) Шахед (1001) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+9
Путлер клятий , здохни , сучий потрох , до ранку 😣
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22.04.2025 01:39
+5
Так він ще і хутину міста називає

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22.04.2025 01:10
+5
ломіть кацапняві нафтобази.
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22.04.2025 01:28
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Нагадую: будь-яке перемир'я і мораторій на удари по цивільній інфраструктурі абсолютно не вигідні, бо це на руку Трампу.
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22.04.2025 01:02 Ответить
Так він ще і хутину міста називає

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22.04.2025 01:10 Ответить
Нагадую, що Україна погодилась на мораторій на удари по цивільній інфраструктурі і неодноразово висувала пропозиції про такий мораторій. На це не погоднується твоє кремлівське *****.
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22.04.2025 01:35 Ответить
21 квітня 2025 року.
Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.
Мешканці оговтуються від шоку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.
Крім того, на допомогу людям прийдуть наші надійні партнери - громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів.
Відео - https://t.me/odessa_infonews/68451


Мер Одеси - Геннадій Труханов
https://t.me/truonline/5286
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22.04.2025 01:23 Ответить
ломіть кацапняві нафтобази.
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22.04.2025 01:28 Ответить
Путлер клятий , здохни , сучий потрох , до ранку 😣
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22.04.2025 01:39 Ответить
іноді думаю, а може ті сезечешники і не пішли би на сезече якби 4 рази не прийшли по повістках і стали верховними?
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22.04.2025 01:56 Ответить
ділема...
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22.04.2025 01:57 Ответить
буданич, кофе в Ялті на край стола і роби.
ти ж бачиш що през в Україні пихатий придурок?
ну от і роби по кацапських нафтобазах....
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22.04.2025 02:09 Ответить
Де відповідь по кацапії? Зелю геть!
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22.04.2025 02:46 Ответить
о тут і відповідь - вже бачю агрохімію.
"Україна під час перемовин у Лондоні просуватиме безумовне припинення вогню, - Зеленський"
Джерело: https://censor.net/ua/n3548025
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22.04.2025 03:16 Ответить
все що завгодно тільки цеп гетьманський залиште, ну плиз...
варіант "цепом по харі" - буба навіть не розлядає...
і напрасно..
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22.04.2025 03:21 Ответить
вангую - зелені згодяться на визнання Криму кацапським і ніколи ніколи України в Нато, ось побачите...
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22.04.2025 03:32 Ответить
аналітика рівня "бог". в 19 році зе прямо казав про "сайтісь на палавінє", а ти тепер це передбачуєш?
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22.04.2025 07:47 Ответить
А ППО у нас уже всьо ? ЗЕля підігрує путіну щоб народ погодився на будь який варіант миру бачачи свою беззахисність від атак рашистів .
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22.04.2025 06:08 Ответить
Балістичні ракети Ермак-1, Ермак-2 вже вилітають на Крим. Відразу після потужного гіперзвуку Зелений балабол-95.
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22.04.2025 07:25 Ответить
Рашо-гнидо-трапонівське "премірія"!
Путіно-*** та гандона-трампона у пекло разом зі здохлим папою не римським!
Буде йому там достойна кумпанія!
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22.04.2025 08:00 Ответить
мер Одеси Геннадій Терехов???? цікаво, коли це терехов з мера Харкова став мером Одеси ...
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22.04.2025 08:43 Ответить
що то гімно проросійське що інше
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22.04.2025 08:57 Ответить
В Одесі серед керівництва багато обригонів падальщиків, ватноголових путінських фу..сосів, які співробітничають з кремлівським трупоїдом андрофагом..... СБУ виконує накази бубенчікаянелоха, переслідує Пороха, займатися ФСБшною агентурою і диверсантами не хватає часу.
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22.04.2025 10:04 Ответить
 
 