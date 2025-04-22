Враг массированно атаковал Одессу ударными БПЛА: пострадали 3 человека, вспыхнули пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вечером 21 апреля Одессу массированно атаковали российские беспилотники, в городе есть повреждения.

Об этом написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.

Информация о пострадавших уточняется.

Позже мэр Одессы Геннадий Терехов уточнил, что враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте пожара работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены.

Позже Кипер сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки.

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Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.