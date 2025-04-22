Враг массированно атаковал Одессу ударными БПЛА: пострадали 3 человека, вспыхнули пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж
Вечером 21 апреля Одессу массированно атаковали российские беспилотники, в городе есть повреждения.
Об этом написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.
Информация о пострадавших уточняется.
Позже мэр Одессы Геннадий Терехов уточнил, что враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте пожара работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены.
Позже Кипер сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.
Топ комментарии
+9 Amber
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Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.
Мешканці оговтуються від шоку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.
Крім того, на допомогу людям прийдуть наші надійні партнери - громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів.
Відео - https://t.me/odessa_infonews/68451
Мер Одеси - Геннадій Труханов
https://t.me/truonline/5286
ти ж бачиш що през в Україні пихатий придурок?
ну от і роби по кацапських нафтобазах....
"Україна під час перемовин у Лондоні просуватиме безумовне припинення вогню, - Зеленський"
Джерело: https://censor.net/ua/n3548025
варіант "цепом по харі" - буба навіть не розлядає...
і напрасно..
Путіно-*** та гандона-трампона у пекло разом зі здохлим папою не римським!
Буде йому там достойна кумпанія!