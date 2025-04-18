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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

РФ атакует шахедами вечером 18 апреля

Вечером 18 апреля российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковская область - угроза ударных БпЛА", - сообщалось в 21:05.

"Несколько групп БпЛА на Харьковщине в западном направлении", - сообщалось в 22:20.

"Курсом на Чугуев", - сообщалось в 22:23.

"Группа БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину", - сообщалось в 22:26.

"Вражеский БпЛА курсом на Краматорск", - сообщалось в 22:53.

Обновление

В 22:58 ВС сообщили про:

  • Несколько групп БПЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину;
  • Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину;
  • БпЛА из Днепропетровщины на Донетчину.

В 23:32 ВС сообщили про:

  • Несколько групп БПЛА из Харьковщины на Донетчину.
  • Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
  • БпЛА из Днепропетровщины на Донетчину.
  • Несколько групп БПЛА на Сумщине в юго-западном направлении.

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Автор: 

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Вова в 5***** бункері, йому байдуже
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18.04.2025 23:42 Ответить
 
 