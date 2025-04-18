Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 18 апреля российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковская область - угроза ударных БпЛА", - сообщалось в 21:05.

"Несколько групп БпЛА на Харьковщине в западном направлении", - сообщалось в 22:20.

"Курсом на Чугуев", - сообщалось в 22:23.

"Группа БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину", - сообщалось в 22:26.

"Вражеский БпЛА курсом на Краматорск", - сообщалось в 22:53.

Обновление

В 22:58 ВС сообщили про:

Несколько групп БПЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину;

Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину;

БпЛА из Днепропетровщины на Донетчину.

В 23:32 ВС сообщили про:

Несколько групп БПЛА из Харьковщины на Донетчину.

Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

БпЛА из Днепропетровщины на Донетчину.

Несколько групп БПЛА на Сумщине в юго-западном направлении.

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