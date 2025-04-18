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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 18 апреля российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьковская область - угроза ударных БпЛА", - сообщалось в 21:05.
"Несколько групп БпЛА на Харьковщине в западном направлении", - сообщалось в 22:20.
"Курсом на Чугуев", - сообщалось в 22:23.
"Группа БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину", - сообщалось в 22:26.
"Вражеский БпЛА курсом на Краматорск", - сообщалось в 22:53.
Обновление
В 22:58 ВС сообщили про:
- Несколько групп БПЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину;
- Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину;
- БпЛА из Днепропетровщины на Донетчину.
В 23:32 ВС сообщили про:
- Несколько групп БПЛА из Харьковщины на Донетчину.
- Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
- БпЛА из Днепропетровщины на Донетчину.
- Несколько групп БПЛА на Сумщине в юго-западном направлении.
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Kan Kan #518965
показать весь комментарий18.04.2025 23:42 Ответить Мне нравится 2
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