Рашисты атаковали ракетами и "шахедами": сбиты 3 "Искандер-К" и 23 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ выпустили 6 ракет различных типов и 37 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов).

Из оккупированного Крыма было выпущено 1 баллистическую ракету "Искандер-М".

С ВОТ Запорожской области и Крыма - 5 крылатых ракет "Искандер-К"

Из Миллерово, Курская обл, запустили 37 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

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"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 26 воздушных целей:



- 3 крылатых ракет "Искандер-К";

- 23 ударных БПЛА типа Shahed.



10 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.

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