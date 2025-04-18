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Рашисты атаковали ракетами и "шахедами": сбиты 3 "Искандер-К" и 23 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

РФ атаковала ракетами и шахедами. Обстрел 18 апреля 2025 года

В ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ выпустили 6 ракет различных типов и 37 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов).

Из оккупированного Крыма было выпущено 1 баллистическую ракету "Искандер-М".

С ВОТ Запорожской области и Крыма - 5 крылатых ракет "Искандер-К"

Из Миллерово, Курская обл, запустили 37 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Смотрите: БпЛА атаковали в Сумах гражданское предприятие, один погибший (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 26 воздушных целей:

- 3 крылатых ракет "Искандер-К";
- 23 ударных БПЛА типа Shahed.

10 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.

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РФ атаковала ракетами и шахедами. Обстрел 18 апреля 2025 года

Автор: 

крылатые ракеты (881) обстрел (27151) ПВО (2745) Воздушные силы (2296) баллистические ракеты (378) Шахед (987) война в Украине (3840)


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Как-то не сходится статистика. Было 6 ракет, 3 сбили. И по Харькову 4 ракеты прилетели...
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18.04.2025 10:01 Ответить
По Харкову прилетіли С-300, вони малої дальності, майже не збиваються наявними засобами і тут не враховуються.
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18.04.2025 10:18 Ответить
РФ терміново має показати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні, - Держдепартамент США
росія показує, що це ви будете демонструвати готовність виконувати її вимоги, бо інакше вона буде всупереч вам нахабно робити те, що хоче, а казати про протилежне.
І щоб позбутись фрустрації (привіт, Вільяме), вам доведеться виконати всі умови росії.
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18.04.2025 10:03 Ответить
 
 