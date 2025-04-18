Рашисты атаковали ракетами и "шахедами": сбиты 3 "Искандер-К" и 23 БПЛА. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, войска РФ выпустили 6 ракет различных типов и 37 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов).
Из оккупированного Крыма было выпущено 1 баллистическую ракету "Искандер-М".
С ВОТ Запорожской области и Крыма - 5 крылатых ракет "Искандер-К"
Из Миллерово, Курская обл, запустили 37 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 26 воздушных целей:
- 3 крылатых ракет "Искандер-К";
- 23 ударных БПЛА типа Shahed.
10 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.
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росія показує, що це ви будете демонструвати готовність виконувати її вимоги, бо інакше вона буде всупереч вам нахабно робити те, що хоче, а казати про протилежне.
І щоб позбутись фрустрації (привіт, Вільяме), вам доведеться виконати всі умови росії.