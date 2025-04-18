БпЛА атаковали в Сумах гражданское предприятие, погиб мужчина (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Ночью 18 апреля российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко

"Попадание БпЛА по инфраструктуре города. В результате - один погибший, один раненый", - говорится в сообщении.

И.о. сумского головы Артем Кобзарь отметил, что все три "Шахеда" попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

По информации главы Сумской РВА Михаила Мельника, враг попал по кондитерскому цеху, повреждено производство пасхальных куличей.

"Погиб предприниматель, приехавший за продукцией. Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

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