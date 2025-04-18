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Новости Фото Удар по Сумам
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БпЛА атаковали в Сумах гражданское предприятие, погиб мужчина (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Ночью 18 апреля российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко

"Попадание БпЛА по инфраструктуре города. В результате - один погибший, один раненый", - говорится в сообщении.

И.о. сумского головы Артем Кобзарь отметил, что все три "Шахеда" попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

По информации главы Сумской РВА Михаила Мельника, враг попал по кондитерскому цеху, повреждено производство пасхальных куличей.

"Погиб предприниматель, приехавший за продукцией. Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

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Суми
Суми
Суми
Суми
Суми
Суми


Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3125) Сумы (1146) Сумский район (183)


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Топ комментарии
+6
Ну і звісно жодної відповіді по ворогу.
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18.04.2025 06:50
+6
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18.04.2025 09:36
+5
в пекарню.
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18.04.2025 08:09
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Ну і звісно жодної відповіді по ворогу.
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18.04.2025 06:50 Ответить
ввечері буде потужний гундос "не залишимо безвідповіді+співчуття загиблим"
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18.04.2025 09:38 Ответить
типу для чого? Шоп у вас москалів був повод волати «спасітє, ******** зрєнія лішают?». Якась ви вже там в сколково здулися
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18.04.2025 20:47 Ответить
в пекарню.
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18.04.2025 08:09 Ответить
У Сумах через російський удар пошкоджене виробництво пасок

Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою, - повідомив Михайло Мельник, голова Сумської РВА.
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18.04.2025 08:09 Ответить
тепер пишуть водій
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18.04.2025 09:34 Ответить
Обстріли пекарень перед Великоднем- типова кацапська скрепа.
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18.04.2025 09:37 Ответить
баби ще в церквах толпу створять
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18.04.2025 09:39 Ответить
Якщо не наносяться удари у відповідь по цивільним об'єктам в рф - то це явний саботаж з боку нелигітимної української влади, яка явно підігрує і працює на путіна.
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18.04.2025 09:17 Ответить
оон з небензею зразу жорстко засудять, нізяяяя.
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18.04.2025 09:23 Ответить
Гарна спроба ФСБ, але ні: «нелтгітиймний», то ваш путя
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18.04.2025 20:46 Ответить
Головне, що ваш Ярузельський легітимний.
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18.04.2025 20:55 Ответить
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18.04.2025 09:36 Ответить
І купа імбіцилів в цю неділю попруть у філіал фсб-упц щоб їх "папи-батюшки" розвели на бабоси, які ті передадуть на північні болота, за які у Ірану закуплять ще з пару тисяч шахедів, які потім "скрєпний братскій праваславний нарот" поверне цим же імбіцилам (нажаль не тільки їм).
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18.04.2025 10:42 Ответить
Хліб нищать. Сцуки
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18.04.2025 20:45 Ответить
 
 