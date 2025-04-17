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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Россияне сбросили авиационную бомбу на дом в Купянске, пострадал человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 апреля около 16:35 вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли авиационный удар по городу Купянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Харьковская областная прокуратура.

Россияне ударили по девятиэтажному жилому дому. От взрыва также повреждены по меньшей мере еще 10 многоквартирных домов в этом жилом квартале.

Ранения получила 72-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется.

Предварительно установлено, что для атаки враг использовал ОДАБ-1500 - объемно-детонирующую авиационную бомбу.

Последствия российского обстрела Куп'янська

Читайте: Сутки на Харьковщине: из-за атак россиян пострадали 17 человек, горели дома и автомобили. ФОТО

Поврежденный российским обстрелом дом в Куп'янську

Автор: 

обстрел (27129) Харьковская область (783) Купянский район (165) Купянск (631) война в Украине (3823)


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