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Россияне сбросили авиационную бомбу на дом в Купянске, пострадал человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
17 апреля около 16:35 вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли авиационный удар по городу Купянск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Харьковская областная прокуратура.
Россияне ударили по девятиэтажному жилому дому. От взрыва также повреждены по меньшей мере еще 10 многоквартирных домов в этом жилом квартале.
Ранения получила 72-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется.
Предварительно установлено, что для атаки враг использовал ОДАБ-1500 - объемно-детонирующую авиационную бомбу.
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