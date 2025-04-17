Сутки на Харьковщине: из-за атак россиян пострадали 17 человек, горели дома и автомобили. ФОТО

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали беспилотниками, ракетами, из РСЗО Изюмский, Богодуховский и Купянский районы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Изюмский район

Оккупанты вечером 16 апреля дважды атаковали город Изюм. Сначала нанесли удар ракетой, а затем "шахедами".

В результате обстрела БпЛА типа "Шахед" горело три частных дома. Пострадала 66-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс.

Также в результате обстрела (предварительно ракета) в городе повреждены 6 частных домов, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Пострадали 6 человек: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина, 7-летний ребенок, 55-летняя женщина, 25-летняя женщина и 32-летний мужчина.

В селе Пимоновка в результате обстрела БпЛА типа "Шахед" горела хозяйственная постройка на площади 15 м. кв. и 8 м. куб. дров. Поврежден частный дом и две хозяйственные постройки.

В результате попадания (тип оружия устанавливается) в легковой автомобиль в селе Оскол пострадали 10 человек.

Богодуховский район

В результате обстрела 4 FPV-дронами села Тимофеевка повреждены частный дом, гараж, легковой автомобиль.

Купянский район

Купянск враг атаковал FPV-дронами. Один из дронов попал в землю вблизи не действующей АЗС, второй FPV-дрон упал на землю и не сдетонировал.

Дважды за день россияне обстреляли село Моначиновка. В обоих случаях повреждены дома.

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