Последствия вражеского удара по Харькову: количество пострадавших возросло до 57, среди них пятеро детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один человек погиб, по меньшей мере 57 пострадали, из них 5 детей, в результате утреннего удара по жилому кварталу и гражданскому предприятию в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые авто.

На территории предприятия загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 кв.м.

Пожар локализован, продолжается его ликвидация и проводятся аварийно-спасательные работы.

На месте происшествия работают спасатели, психологи, кинологические и пиротехнические расчеты, Нацполиция, медики, волонтеры и коммунальные службы города.

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