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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Последствия вражеского удара по Харькову: количество пострадавших возросло до 57, среди них пятеро детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один человек погиб, по меньшей мере 57 пострадали, из них 5 детей, в результате утреннего удара по жилому кварталу и гражданскому предприятию в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые авто.

На территории предприятия загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 кв.м.

Пожар локализован, продолжается его ликвидация и проводятся аварийно-спасательные работы.

На месте происшествия работают спасатели, психологи, кинологические и пиротехнические расчеты, Нацполиция, медики, волонтеры и коммунальные службы города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Харьков баллистическими ракетами с кассетной начинкой, один человек погиб. Еще 57 пострадали (обновлено). ФОТО

Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) Харьковская область (792) Харьковский район (232)


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Ну що, трампівський Держдеп, відповідь кацапів зрозуміла, чи перекласти для вас англійською?
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18.04.2025 08:34 Ответить
Держдеп скаже, що це була помилка.
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18.04.2025 08:44 Ответить
У перекладі з англійської держдеп надасть таку відповідь : "Ми бачимо, що росія безумовно прикладає усіх зусиль для негайного припинення миру. Це ж очевидно усім. І дуже це схвалюємо. Ну а помилки типу Кривого Рогу, Сум, Харкова, Дніпра-це ж тільки помилки, нічого страшного."
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18.04.2025 08:57 Ответить
Ти правильно написав для негайного припипення МИРУ козломорді про припинення війни і не думають ГРОШІ БИДЛУ ГРОШІ ВПК І НА КАРМАН ЧЛЕНІСТОГОЛОВОМУ ВЕЛИКОМУ ПУ КІ НУ
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18.04.2025 09:36 Ответить
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18.04.2025 08:59 Ответить
Виродки кацапські...
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18.04.2025 10:12 Ответить
 
 