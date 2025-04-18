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Последствия вражеского удара по Харькову: количество пострадавших возросло до 57, среди них пятеро детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Один человек погиб, по меньшей мере 57 пострадали, из них 5 детей, в результате утреннего удара по жилому кварталу и гражданскому предприятию в Харькове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые авто.
На территории предприятия загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 кв.м.
Пожар локализован, продолжается его ликвидация и проводятся аварийно-спасательные работы.
На месте происшествия работают спасатели, психологи, кинологические и пиротехнические расчеты, Нацполиция, медики, волонтеры и коммунальные службы города.
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Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий18.04.2025 08:34 Ответить Мне нравится 5
Сергей Кушнир #474364
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Alex O #513819
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