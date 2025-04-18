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Новости Обстрел Харькова
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Враг атаковал Харьков баллистическими ракетами с кассетной утварью: один погибший, 113 пострадавших, из них девять детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по густонаселенному району Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В городе было зафиксировано четыре удара. Есть попадания в многоэтажку.

"Удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие. Один человек погиб. Среди пострадавших есть ребенок", - рассказал Терехов.

В результате российского удара повреждены 15 многоквартирных домов. Продолжается обследование пораженной территории.

По информации начальника ОВА Олега Синегубова, количество пострадавших из-за утренних ракетных ударов по Харькову увеличилось до 24 человек. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 года.

По состоянию на 6:35 количество пострадавших выросло до 26, сообщил Терехов.

Обновление

"Количество жертв ракетного удара по Харькову возросло до 40 человек. Среди которых один погибший."

Профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов на месте попаданий", - сообщил Синегубов.

В 7:10 Терехов сообщил, что количество раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову возросло до 54.

В городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. Четыре человека в тяжелом состоянии.

В 8:10 ГСЧС сообщила, что в результате российского удара количество пострадавших увеличилось до 57, среди них 5 детей.

"Более 60 пострадавших от утреннего обстрела Харькова", - сообщил Терехов в 8:36.

"Погиб 79-летний мужчина, который во время обстрела находился в своей квартире. Ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших — четверо девушек 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень.

Предварительно установлено, что российская армия применила по городу три баллистические ракеты типа "Искандер-М", - отметили в прокуратуре области.

"Количество раненых в результате утреннего обстрела города возросло до 74", - в 9:49 сообщил Терехов.

По состоянию на 11:30 в результате ракетной атаки пострадали 87 человек, из них шестеро детей, сообщил Синегубов.

17 человек госпитализированы в городские больницы. Среди тех, кто находится под наблюдением врачей – 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка. В настоящее время трое пострадавших в очень тяжелом состоянии.

Повреждены остекление окон и двери в 20 многоквартирных жилых домах в Основянском районе. Повреждены 25 автомобилей.

Число пострадавших продолжает расти, сообщил в 12:40 Терехов. Уже 98 мирных жителей Харькова пострадали в результате утреннего обстрела города.

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В 16:40 Терехов сообщил, что количество пострадавших от сегодняшнего обстрела снова увеличилось - до 103. Восемь из них - дети.

"Снова увеличение количества пострадавших. На сегодняшний день их 112. Среди них восемь детей", - уточнил мэр по состоянию на 19:20.

Обновление

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество детей, пострадавших в результате утренней вражеской ракетной атаки увеличилось до 9.

"Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром. Поэтому вместе есть девять пострадавших детей", - написал мэр города в 19:51.

Таким образом, общее количество пострадавших в результате российских обстрелов возросло до 113.

Харків
Харків

Харків

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) баллистические ракеты (378) Харьковская область (792) Харьковский район (232)


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Топ комментарии
+52
Не можна цього вибачити московитам ніколи. Ненависть до них має бути нашим сенсом життя і паливом для руху в майбутнє.
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18.04.2025 06:39
+49
Зараз вилізе Безугла і розкаже про шикування ЗСУ у центрі Харкова. Насправді нинішній удар показує, що ворог свідомо обстрілює мирні міста касетною балістикою, щоб залякати цивільних, просто вбиваючи їх.
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18.04.2025 07:12
+37
Балістичні ракети "Ермак-2" та "Смарагдовий стрижень-95" (глибока модернізація Нефритового жезла Зеленського) вже вилітають на Москву.
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18.04.2025 07:19
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Правила форума Совет форумчан
Не можна цього вибачити московитам ніколи. Ненависть до них має бути нашим сенсом життя і паливом для руху в майбутнє.
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18.04.2025 06:39 Ответить
Геноцид варварів не припиняєтся ні на ніч ,ні на день.
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18.04.2025 06:51 Ответить
Раніше (дуже давно) були відповіді за це ударами "Вампіра" по Белгороду. А зараз запустимо RD-2 з 3 кг вибухівки неідомо куди, та назвемо це адекватною помстою.
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18.04.2025 07:22 Ответить
Зараз вилізе Безугла і розкаже про шикування ЗСУ у центрі Харкова. Насправді нинішній удар показує, що ворог свідомо обстрілює мирні міста касетною балістикою, щоб залякати цивільних, просто вбиваючи їх.
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18.04.2025 07:12 Ответить
...щоб залякати цивільних, просто вбиваючи їх для того, щоб вони добровільно захотіли бути у складі росіі, де їх ніхто не буде обстрілювати.
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18.04.2025 08:51 Ответить
В складі россії - репреські, розстріляшки і заслання. Хрєн редьки не слаще.
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18.04.2025 17:54 Ответить
100 років назад виявився слащє...
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18.04.2025 18:02 Ответить
Нагородження в центрі міста Суми було! Це підтвердив військовий, який був на нагородженні. Військові не постраждали, а падчерка військового що була на вулиці поранена... Так що безула не збрехала і нічого не придумала.
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18.04.2025 09:03 Ответить
Пішла вона на ... разом із цим військовим, тому що вони грають на боці кремлівських небензі, лаврова та інших.
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18.04.2025 10:00 Ответить
Дійсно: навіщо людям знати правду. Ви розхідний матеріаль на цій війні
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18.04.2025 12:00 Ответить
а ти хто ? військовий аналітеГ? клоун ти тупорилий...
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18.04.2025 17:31 Ответить
А, ну тоді панятно.
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18.04.2025 17:11 Ответить
Під час війни нерозумне та безвідповідальне оприлюднення правдивої інформації може бути використане ворогом для нанесення шкоди Україні.
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18.04.2025 12:14 Ответить
Від правди вся біда. Гер геббельс підтвердить навіть з пекла.
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18.04.2025 17:12 Ответить
Ну це не до мене. Я оприлюднила інформацію, що у відкритому доступі-ТГ Суспільне, ТГ Твоі Суми та інші...
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18.04.2025 22:06 Ответить
Соврала и придумала. Не было никакого построения и награждения от ЗСУ. Безуглая своим враньём тупо пыталась переложить ответственность с ОВГА на ЗСУ.
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18.04.2025 12:57 Ответить
Навчитесь спочатку спілкуватись українською та ще пора знати, що ЗСУ без ОВА в місті і області не буде призначувати нагородження та шикування... Десь на полігоні, або десь в полі... Дивуе, що 73 річна пенсіонерка це знае, а ви ні. Щось мені підказуе-ви не з України...
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18.04.2025 22:00 Ответить
Дивує, що тут якось обійшлися без порад 73-річної пенсіонерки.
Щось мені підказує що ви написали відверту маячню. Do You Understand?

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18.04.2025 22:59 Ответить
Часто краще жувати, ніж правдолюбити в спосіб і час що на руку ворогу.
Для цього є спікер ЗСУ.
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18.04.2025 14:45 Ответить
Не дотепно
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18.04.2025 17:13 Ответить
недотепно
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18.04.2025 19:35 Ответить
Ця інформація е у відкритому доступі в ТГ Суспільне, ТГ Твоі Суми та інших... А так званим спікерам щось довіри немає і адекватні люди це зрозуміли ще з лютого 22 року...
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18.04.2025 21:52 Ответить
І що далі?
Очевидно, "відповідь" з нашого боку, якщо це можна так назвати, буде млявою.
Європа висловить занепокоєння та засудження.
Трамп скаже, що це "була жахлива помилка" і Вова "хоче миру".
І все.
А завтра буде новий день, і ніщо не завадить маніяку повторити, якщо не в Харкові, то в іншому місті...
Якщо так, як будинки на фото, буде виглядати москва-сіті, можливо, щось зміниться.
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18.04.2025 12:28 Ответить
Балістичні ракети "Ермак-2" та "Смарагдовий стрижень-95" (глибока модернізація Нефритового жезла Зеленського) вже вилітають на Москву.
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18.04.2025 07:19 Ответить
Але тихенько так... через Оман
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18.04.2025 10:42 Ответить
Харків з тереховим фіксують прильоти.Та й все.
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18.04.2025 07:54 Ответить
нажаль асфальтоукладчиками та відкатами з будівнитцва "фортифікацій" балістику не зібєш
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18.04.2025 08:51 Ответить
не кажіть це ZEбабуїнам, вони за зечмо порвуть на шмаття
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18.04.2025 09:12 Ответить
Ну хоч по Білгороду #банітє , щоб в них пів квартала згоріло для справедливості. Чи Сирський і Зелеленський по своїх стріляти не мають права?
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18.04.2025 08:51 Ответить
причому там Сирський і? Єрмак заборонив стріляти. Зеленському дозволено лише вечірні відоси знімати де він потужно відповідає на обстріли ворога
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18.04.2025 10:18 Ответить
А хто такий Єрмак? Підсадной з боку (самі знаєте кого, попєрєдників, яки друзі росії)
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18.04.2025 10:28 Ответить
Раніше після прильоту були фото решток ракет і можно було вирізнити фугасно- осколкову і касетну. Касетна ракета розкривається в повітрі, розлітаються елементи і падає конус з конструкцією де були елементи. У нас багато стирчало в землі таких конусів з рамкою від касетного "Урагана". А є ще більші "Смерч" і "Ескандер-м" з різними типами боєголовки. На фото сліди осколків на частині одного будинку і видуті вікна всюди як від сильної вибухової хвилі.
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18.04.2025 09:02 Ответить
Скорее всего это не кассетная боевая часть а осколочно-фугасная с большим количеством поражающих элементов. Я не думаю что подрыв - причем не одновременный нескольких десятков кассет мог бы создать такую взрывную волну что в 16 этажке сдуло все окна. В любом случае это не попытка попасть в точечную цель - это средство поражения по площади. И били в жилую застройку в 5 утра - как раз когда все дома.
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18.04.2025 17:11 Ответить
Это была кассетная Б/Ч. Осколочнофунасная на таких боеголовках особого смысла не имеет.
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18.04.2025 17:59 Ответить
Тогда каким образом подрыв десятков маленьких суббоеприпасов мог причинить такие разрушения на таком расстоянии? Есть фото поражающих элементов - это такие кубики со стороной 20-30мм, есть фото как такой кубик пробил внешнюю бетонную стену дома, пробил трубу отопления и улетел в мебель. Такая энергия полета не похожа на подрыв маленького суббоеприпаса. Например у Атакмс суббоеприпас размером с апельсин.
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18.04.2025 18:20 Ответить
Людям, которые не хотят ничего знать толком кроме своих ефемерностей, объяснить что-то- неблагодарное дело.
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18.04.2025 18:32 Ответить
************* в кассетних Б/Ч бувають різних розмірів, від 6 см до 100 см і навіть більше. Форма різноманітна від круглої до циліндричної. В нашому вітчизняному ОТРК ГРОМ-2 наприклад є декілька касетних бойових частин з циліндричними ***************. (Виробництво ОТРК ГРОМ -2 заблоковано клоуном в серпні 2019). Уламки можуть бути дуже різноманітні від маленьких вольфрамовиш шариків, декілька мілліметрів в диаметрі, до рублених кубиків з твердого сплаву розміром, що может бути більше 5-10 см по грані.
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18.04.2025 18:46 Ответить
Судячи з усього, поранення здебільшого отримали в квартирах від уламків скла.
Пощастило, що вранці надворі майже нікого не було.
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18.04.2025 09:02 Ответить
Співчуття всім постраждалим від ракетних ударів рашистів. Травми від уламків скла дуже
поширений вид поранень людей при пошкодженнях вікон будинків вибуховою хвилею.
Грок-3 стверджує, що "наклеювання смужок скотчу по діагоналям на скло вікон може зменшити ураження від уламків скла під час дії вибухової хвилі. Скотч допомагає утримувати скло разом, запобігаючи його розльоту на дрібні уламки. Це знижує ризик травм від уламків, хоча не захищає від самої вибухової хвилі чи інших наслідків вибуху. Для більшого ефекту рекомендується використовувати спеціальну захисну плівку або міцніший скотч, наприклад, армований."
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18.04.2025 12:50 Ответить
Плюс толстые плотные шторы. Осколки стекла не имеют такой большой массы и энергии - потому шторами могут задерживаться достаточно эффективно.
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18.04.2025 17:14 Ответить
В мене плюс до цього ще й дві товстих арматури в віконних откосах щоб раму затримати хоч якось якщо що.
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18.04.2025 17:49 Ответить
Окна оставлять открытыми и подпирать 5 литровыми бутылками. Тогда есть шанс что окна распахнутся и бутылки упадут - часть энергии ударной волны уйдет на это. Может стекла полопаются но хоть рамы не вылетят.
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18.04.2025 18:21 Ответить
Да, в комнате с балконом арматуру не поставишь, так все время замочки открытые, деревяшка.
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18.04.2025 18:39 Ответить
треба фотки надіслати рудому чубу, бо у нього заїло платівку
"Ми наближаємося до досягнення миру в Україні. Очікуємо відповідь від РФ, Трамп"
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18.04.2025 09:10 Ответить
Подібні фотки викликають у Трмпа лише велике роздратування Україною, яка вперто не хоче капітулювати перед "харошим парнєм ПТНим, який дуже поважає Трмпа і у якого з Трмпом дуже гарні стосунки".
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18.04.2025 12:40 Ответить
Шось не те.Це точно балістика з кассетной головной частиною?Враження,що це були або керовані крилати ракети,або просто крилати ракеты.
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18.04.2025 09:11 Ответить
Яка вам чи мені різниця? Для мене це інформація з нульовим ККД
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18.04.2025 12:02 Ответить
Просто не подобається,коли мене "надихають".Надто сумно і без цього
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18.04.2025 13:30 Ответить
Вони всі керовані, тільки різні системи.
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18.04.2025 17:58 Ответить
Старий Трамп, усе ніяк не наважиться, назвати московського серійного убивцю, УБИВЦЕЮ і ЗЛОЧИНЦЕМ-Терористом!
Його слова розходяться з ділами, яких просто немає!!
Старий Трамп-банкрот, допомагає ******, убивати Українців!!
Це уже, стало ОЧЕВИДНИМ, з його дій!! Трамп, обмазав московським лайном, авторитет США!
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18.04.2025 09:22 Ответить
Трам - підлеглий х.йла Йому не можна боса паплюжити.Це не бачать тільки упороті магисти.
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18.04.2025 09:28 Ответить
ZE4мо їб@не, коли буде відповідь по НПЗ та ГРС орди? це єдина больова точка кцпів!
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18.04.2025 12:08 Ответить
Побоялись в этот раз ударить днем (с чего бы это), иначе погибших было бы значительно больше
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18.04.2025 12:13 Ответить
Може тому й вдарили вранці, що "погибших ... значительно больше" їм не потрібно?
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18.04.2025 18:22 Ответить
Возможно после Кривого Рога и Сумм, решили еще больше внимания мировых СМИ им пока не нужно, но думаю не пройдет много времени, когда эти кровожадные твари снова ударять среди дня
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18.04.2025 18:29 Ответить
Да чхали они на "мировые СМИ" и их "мнения" с высокой колокольни.
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19.04.2025 08:40 Ответить
6 років правління найвеличнішого потужного лідера не мати виробництва примітивних ракет на 300-500км.
"Ми тепер космічна держава" казав Зеленський. Космічна, а найпримітивніших ракет немає. От такий ти призедент володимире олександровичу
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18.04.2025 12:31 Ответить
За війну вже можна було б хоть щось
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18.04.2025 13:31 Ответить
Ракетна зброя, яка здатна стримувати агресора від нападу дійсно потрібна Україні, але її , як загальновідомо, поки що немає. Ракети і мабуть не самі примітивні в Україні виготовляються (пригадайте ураження Москви українськими Нептунами). Але кількість ракет та їх ТТХ поки не дозволяють стримати агресора.
Вихід єдиний - скоротити державні витрати, блокувати розкрадання коштів, "затягнути пояси" і створити власну ефективну зброю стримування у необхідній кількості. В наших партнерів зброя стримування не з неба впала. Для того, щоб мати власну зброю стримування Їм прийшлося відмовитися від багато чого і добре напружитись.
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18.04.2025 14:17 Ответить
Страсна п'ятниця...
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18.04.2025 12:51 Ответить
Молитва за Трампа в православному храмі, бомбардування Сум у Вербну неділю, Харкова у Страсну п'ятницю... далі буде Паска. Очевидно в Кремлі сидить кончений сатаніст.
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18.04.2025 13:59 Ответить
Там ціле зборище сатанінське. І це криваві жертвоприношення ваалу, божеству їхньому.
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18.04.2025 14:50 Ответить
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18.04.2025 17:23 Ответить
Ударів у відповідь по містах россії традиційно не буде. Будемо і далі підтримувати комфортне життя у наших вбивць.
За жодний злочин проти нашого населення ми россію так і не покарали.
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18.04.2025 17:57 Ответить
возмездие прищло в говнорашку в виде Украинских дронов!СЛАВА УКРАИНЕ!https://www.youtube.com/watch?v=HLcMqc5k6RY
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18.04.2025 20:50 Ответить
бєнтежить що в нашому парламенті не менше євреїв ніж в Ізраілі, а от тільки їхня відповідь дипломатія виглядає трошечки інакше коли вбивають їхніх громадян


чи просто наші все-ж таки тримають нас за гоїв і тому такого не роблять з ворогом?
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19.04.2025 05:25 Ответить
 
 