Враг атаковал Харьков баллистическими ракетами с кассетной утварью: один погибший, 113 пострадавших, из них девять детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по густонаселенному району Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В городе было зафиксировано четыре удара. Есть попадания в многоэтажку.

"Удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие. Один человек погиб. Среди пострадавших есть ребенок", - рассказал Терехов.

В результате российского удара повреждены 15 многоквартирных домов. Продолжается обследование пораженной территории.

По информации начальника ОВА Олега Синегубова, количество пострадавших из-за утренних ракетных ударов по Харькову увеличилось до 24 человек. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 года.

По состоянию на 6:35 количество пострадавших выросло до 26, сообщил Терехов.

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"Количество жертв ракетного удара по Харькову возросло до 40 человек. Среди которых один погибший."

Профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов на месте попаданий", - сообщил Синегубов.

В 7:10 Терехов сообщил, что количество раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову возросло до 54.

В городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. Четыре человека в тяжелом состоянии.

В 8:10 ГСЧС сообщила, что в результате российского удара количество пострадавших увеличилось до 57, среди них 5 детей.

"Более 60 пострадавших от утреннего обстрела Харькова", - сообщил Терехов в 8:36.

"Погиб 79-летний мужчина, который во время обстрела находился в своей квартире. Ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших — четверо девушек 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень.

Предварительно установлено, что российская армия применила по городу три баллистические ракеты типа "Искандер-М", - отметили в прокуратуре области.

"Количество раненых в результате утреннего обстрела города возросло до 74", - в 9:49 сообщил Терехов.

По состоянию на 11:30 в результате ракетной атаки пострадали 87 человек, из них шестеро детей, сообщил Синегубов.

17 человек госпитализированы в городские больницы. Среди тех, кто находится под наблюдением врачей – 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка. В настоящее время трое пострадавших в очень тяжелом состоянии.

Повреждены остекление окон и двери в 20 многоквартирных жилых домах в Основянском районе. Повреждены 25 автомобилей.

Число пострадавших продолжает расти, сообщил в 12:40 Терехов. Уже 98 мирных жителей Харькова пострадали в результате утреннего обстрела города.

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В 16:40 Терехов сообщил, что количество пострадавших от сегодняшнего обстрела снова увеличилось - до 103. Восемь из них - дети.

"Снова увеличение количества пострадавших. На сегодняшний день их 112. Среди них восемь детей", - уточнил мэр по состоянию на 19:20.

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Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество детей, пострадавших в результате утренней вражеской ракетной атаки увеличилось до 9.

"Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром. Поэтому вместе есть девять пострадавших детей", - написал мэр города в 19:51.

Таким образом, общее количество пострадавших в результате российских обстрелов возросло до 113.







