Последствия российской атаки на Одессу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 22 апреля россияне массированно атаковали Одессу беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В результате российского массированного удара по Одессе, пострадало три человека.

По данным ГСЧС, загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Нацгвардии и подразделение Одесского городского совета.

Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

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