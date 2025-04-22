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Новости Фото Атака беспилотников на Одессу 21 апреля
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Последствия российской атаки на Одессу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 22 апреля россияне массированно атаковали Одессу беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В результате российского массированного удара по Одессе, пострадало три человека.

По данным ГСЧС, загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Нацгвардии и подразделение Одесского городского совета.

Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Одессу ударными БпЛА: пострадали 3 человека, вспыхнули пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж

Одесса
Одесса
Одесса
Одесса

Автор: 

беспилотник (3601) обстрел (27165) Одесса (7888) Одесская область (3574) Одесский район (144)


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Топ комментарии
+19
мир наступить тоді, коли буде знищена нацистська Росія
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22.04.2025 07:12
+7
Як її тільки знищити з такими союзниками як нинішні США
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22.04.2025 07:18
+7
Що ж коли відповіді немає ворог відчуває свою безкарність ,знищуючи цивільні обєкти, убиваючи мирних громадян і все руйнуючи ,рашиські злочинці продовжуют геноцид.
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22.04.2025 07:30
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мир наступить тоді, коли буде знищена нацистська Росія
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22.04.2025 07:12 Ответить
Як її тільки знищити з такими союзниками як нинішні США
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22.04.2025 07:18 Ответить
и штаты Китаем?
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22.04.2025 08:43 Ответить
Дрони Малюка Малюк-13, Малюк-17 та Малюк-20 вже відпливають.. відпливають дрони, корочє кудись відпливають.
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22.04.2025 07:18 Ответить
Що ж коли відповіді немає ворог відчуває свою безкарність ,знищуючи цивільні обєкти, убиваючи мирних громадян і все руйнуючи ,рашиські злочинці продовжуют геноцид.
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22.04.2025 07:30 Ответить
Раша "перемірія" у дії!!!
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22.04.2025 07:56 Ответить
А ми чим відповіли? Відосіком черговим буратіни? В нас уже зелена шмаркля мир побачила в очах плєшивого?
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22.04.2025 08:00 Ответить
Зе-3,14издобол ,де відзеркалювання?
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22.04.2025 08:23 Ответить
За Сумы, Кр. Рог он поквитался... Где за Одессу? Чьо не слышно движухи в сторону ООН, насчет уничтожения кацапами наших цивильных спальных районов, вместе с их жителями?
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22.04.2025 08:34 Ответить
Дивно якось, що після такої кількості влучань лише три поранених.
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22.04.2025 08:38 Ответить
Мож люди перестали занавешивать на бомбоубежища, особенно после первого взрыва. Шлюхеды ходили одним курсом: Аркадия - на запад. такое впечатление , шо ориентиром для них был адмиральский пр-кт, рынок Малиновского. Предлагаю на время тревоги отключать уличное освещение.
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22.04.2025 08:49 Ответить
Навряд чи допоможе, вони по супутниковій навігації йдуть, і антени у них нові, завадозахищені.
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22.04.2025 09:07 Ответить
До Америки блювотна вiдраза, як i до цапомордii.
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22.04.2025 08:36 Ответить
А чьо замалчивается , шо мы были атакованы минимум 26 шлюхедами.
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22.04.2025 08:42 Ответить
Почти все- по заводу "шторм"...
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22.04.2025 19:17 Ответить
 
 