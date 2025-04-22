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Новости Фото Атака беспилотников на Одессу 21 апреля
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Вследствие атаки РФ на Одессу повреждены 24 дома и три учебных заведения. ВИДЕО+ФОТО

В результате вражеской атаки беспилотниками вечером 21 апреля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 21 апреля 2025 года Одесса подверглась массированному удару вражескими беспилотниками по густонаселенному району города. Возникли пожары, повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура и транспортные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие обстрела пострадали 24 дома и три учебных заведения. Повреждены по меньшей мере 480 окон.

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Последствия атаки на Одессу 21 апреля

На месте работают коммунальные службы и благотворительные организации.

Также сообщается, что в городские штабы уже обратились 120 одесситов по оформлению материальной помощи на восстановление окон и дверей.

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Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки на Одессу 21 апреля

Автор: 

обстрел (27165) Одесса (7888) Одесская область (3574) Одесский район (144)


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Підкажіть, хто свідомий в темі протидії кацапських безпілотників шахед. Була атака на Одесу, в акваторії моря біля міста, сконцетрувалася зграя кацапських безпілотників. Наше ПВО це бачило і відслідковувало. Невже не має гелікоптерів, літаків, Гепардів чи хотя б шилок, щоб знищити в морі цю зграю? Чи всі прьидронові засоби застосовуютьця для охорони урядового кварталу, чи Конче Заспи?
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22.04.2025 19:44 Ответить
 
 