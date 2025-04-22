Вследствие атаки РФ на Одессу повреждены 24 дома и три учебных заведения. ВИДЕО+ФОТО

В результате вражеской атаки беспилотниками вечером 21 апреля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 21 апреля 2025 года Одесса подверглась массированному удару вражескими беспилотниками по густонаселенному району города. Возникли пожары, повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура и транспортные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие обстрела пострадали 24 дома и три учебных заведения. Повреждены по меньшей мере 480 окон.

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На месте работают коммунальные службы и благотворительные организации.



Также сообщается, что в городские штабы уже обратились 120 одесситов по оформлению материальной помощи на восстановление окон и дверей.

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