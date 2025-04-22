Вследствие атаки РФ на Одессу повреждены 24 дома и три учебных заведения. ВИДЕО+ФОТО
В результате вражеской атаки беспилотниками вечером 21 апреля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером 21 апреля 2025 года Одесса подверглась массированному удару вражескими беспилотниками по густонаселенному району города. Возникли пожары, повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура и транспортные средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие обстрела пострадали 24 дома и три учебных заведения. Повреждены по меньшей мере 480 окон.
На месте работают коммунальные службы и благотворительные организации.
Также сообщается, что в городские штабы уже обратились 120 одесситов по оформлению материальной помощи на восстановление окон и дверей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль