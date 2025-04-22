Росіяни вкотре атакують Одесу безпілотниками, в місті чутно вибухи, - мер
Ввечері 22 квітня в Одесі пролунали вибухи, місто атакують російські БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
"В місті чутно вибухи!", - написав він.
Раніше Труханов попереджав про загрозу застосування ворожих БпЛА для Одеси.
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Daro Doro
показати весь коментар22.04.2025 23:38 Відповісти Мені подобається 0
Izira
показати весь коментар23.04.2025 01:16 Відповісти Мені подобається 0
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