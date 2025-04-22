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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Росіяни вкотре атакують Одесу безпілотниками, в місті чутно вибухи, - мер

шахеди

Ввечері 22 квітня в Одесі пролунали вибухи, місто атакують російські БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибухи!", - написав він.

Раніше Труханов попереджав про загрозу застосування ворожих БпЛА для Одеси.

Дивіться: Унаслідок атаки РФ на Одесу пошкоджено 24 будинки та три заклади освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4165) вибух (4461) Одеса (5461) Одеська область (3218) Одеський район (150)


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схоже на те що перед перемир'ям рашики вирішили віддати нам всю свою невикористану любов. ворог знов лютує. всім вітання з Одеси!
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22.04.2025 23:38 Відповісти
Одесу будуть знищувати, це вже очевидно.
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23.04.2025 01:16 Відповісти
 
 