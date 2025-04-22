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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Россияне в очередной раз атакуют Одессу беспилотниками, в городе слышны взрывы, - мэр

шахеди

Вечером 22 апреля в Одессе прогремели взрывы, город атакуют российские БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Ранее Труханов предупреждал об угрозе применения вражеских БпЛА для Одессы.

Смотрите: В результате атаки РФ на Одессу повреждены 24 дома и три учебных заведения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3601) взрыв (6749) Одесса (7888) Одесская область (3574) Одесский район (144)


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схоже на те що перед перемир'ям рашики вирішили віддати нам всю свою невикористану любов. ворог знов лютує. всім вітання з Одеси!
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22.04.2025 23:38 Ответить
Одесу будуть знищувати, це вже очевидно.
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23.04.2025 01:16 Ответить
 
 