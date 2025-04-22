Россияне в очередной раз атакуют Одессу беспилотниками, в городе слышны взрывы, - мэр
Вечером 22 апреля в Одессе прогремели взрывы, город атакуют российские БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы!" - написал он.
Ранее Труханов предупреждал об угрозе применения вражеских БпЛА для Одессы.
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Daro Doro
показать весь комментарий22.04.2025 23:38 Ответить Мне нравится 0
Izira
показать весь комментарий23.04.2025 01:16 Ответить Мне нравится 0
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