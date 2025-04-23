Наслідки масованого удару "Шахедами" по Полтаві: 3 людини постраждали, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч з 22 на 23 квітня війська РФ масовано атакували ударними БпЛА Полтаву, травмовано троє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.

Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки - вибито шибки, пошкоджено фасад.

Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум’я.

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Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 квітня російські ударні безпілотники повторно атакували Полтавщину, є влучання по цивільній інфраструктурі.

Окрім того зазначалося, що ввечері 22 квітня російські безпілотники атакували підприємства в Полтавській громаді.

Також від ударів російських БпЛА цієї ночі потерпали Харків та Одеса.