Вибухи пролунали у Полтаві: Повітряні сили попереджали про загрозу "шахедів"

Пізно ввечері 22 квітня у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози застосування російськими окупантами ударних дронів. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне.Полтава", інформує Цензор.НЕТ.

"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів", - повідомлялося о 23:24.

"Повторні звуки вибухів в Полтаві. Місто масово атакують шахеди", - повідомлялося о 23:27.

"У Полтаві спостерігаються перебої із електропостачанням", - повідомлялося о 23:28.

О 23:07 Повітряні сили попереджали про рух групи "шахедів" у напрямку Полтави та області.

Раніше повідомлялося, що ввечері 22 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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