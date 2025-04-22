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Вибухи пролунали у Полтаві: Повітряні сили попереджали про загрозу "шахедів"
Пізно ввечері 22 квітня у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози застосування російськими окупантами ударних дронів. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне.Полтава", інформує Цензор.НЕТ.
"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів", - повідомлялося о 23:24.
"Повторні звуки вибухів в Полтаві. Місто масово атакують шахеди", - повідомлялося о 23:27.
"У Полтаві спостерігаються перебої із електропостачанням", - повідомлялося о 23:28.
О 23:07 Повітряні сили попереджали про рух групи "шахедів" у напрямку Полтави та області.
Раніше повідомлялося, що ввечері 22 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
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Yuri #485013
показати весь коментар23.04.2025 00:22 Відповісти Мені подобається 1
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