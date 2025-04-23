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Новини Атака безпілотників
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Повітряні Сили зафіксували російські БпЛА над Україною (оновлено)

дрони,шахеди

Ввечері 22 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Групи ударних БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Оновлення станом на 00:12

  • Нові групи ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Оновлення станом на 00:50

  • Через Чернігівщину групи БпЛА курсом на Київщину.
  • Декілька груп ударних БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей. Вектор руху Київщина.
  • БпЛА через Полтавщину курсом на Дніпропетровщину.

Також читайте: Повітряні Сили збили 38 російських "шахедів" протягом дня

Автор: 

Повітряні сили (2642) повітряна тривога (919) Шахед (1004) війна в Україні (3899)


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Знову варвари будуть нищити міста і знову без відповіді по рашиським цілях.
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22.04.2025 21:13 Відповісти
Так сегодня весь полдень Харьков буквально затерзали бпл со все сторон, часа два длилось точно. Днем ранее такого не было. Пожары массово пошли. Скорее завтра будет инфа по потерям, хотя вся ночь впереди. С 23 ч начинают как всегда и до 5 утра запросто дроны летят. И по области тоже самое плюс кабы.
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22.04.2025 21:25 Відповісти
В заголовку написано що їх зафіксували над Україною. Як можуть летіти коли зафіксовані ? ))
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23.04.2025 02:28 Відповісти
Перечитайте второе предложение в виде вопроса. Я правда старый уже. Но исходя из вопроса, выходит что если зафиксировали---то лететь прекращают? И в догон. Уже сегодня ночью к 2-14 ч 6 дронов влупили в один район города, а к 5-30 утра всего вышло 12 ударов, причём почти во все районы, и почти все в жильё. Какая тут накуй риторика? За область молчу, там кабами ещё лупят, дронами само собой. Чушь не несите. Время не то.
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23.04.2025 19:40 Відповісти
То не до тебе відноситься, а до журеалістів які заголовки пишуть. Перш ніж писати мінімально думати треба. Зафіксували ))
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23.04.2025 20:48 Відповісти
Гундосе чмо анонсувало не один раз всі "вироби" українського ВПК.Москолота" шахеди "запускає не тільки з вечора і вночі але і в день.Так де відповідь?Хто обіцяв помститись за Суми,за Кривий Ріг? Раша повинна палати мінімум до Урала, а в лідера ********** тільки бла-бла-бла гарно виходить.Щоденно.
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22.04.2025 22:07 Відповісти
Невже Україна не може такі ж "мопеди" виробляти і запускати у відповідь ?
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23.04.2025 02:31 Відповісти
 
 