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Повітряні Сили зафіксували російські БпЛА над Україною (оновлено)
Ввечері 22 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Групи ударних БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Оновлення станом на 00:12
- Нові групи ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
Оновлення станом на 00:50
- Через Чернігівщину групи БпЛА курсом на Київщину.
- Декілька груп ударних БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей. Вектор руху Київщина.
- БпЛА через Полтавщину курсом на Дніпропетровщину.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар22.04.2025 21:13 Відповісти Мені подобається 2
Борис Дородный #516688
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Julian Lopez #602860
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Виктор Шевченко
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Julian Lopez #602860
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