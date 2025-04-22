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Новости Атака беспилотников
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Воздушные Силы зафиксировали российский БпЛА над Украиной (обновлено)

дроны,шахеды

Вечером 22 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА!

Обновление по движению БпЛА

  • Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Также читайте: Воздушные Силы сбили 38 российских "шахедов" в течение дня

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Воздушные силы (2302) воздушная тревога (792) Шахед (1001) война в Украине (3864)


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Знову варвари будуть нищити міста і знову без відповіді по рашиським цілях.
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22.04.2025 21:13 Ответить
Так сегодня весь полдень Харьков буквально затерзали бпл со все сторон, часа два длилось точно. Днем ранее такого не было. Пожары массово пошли. Скорее завтра будет инфа по потерям, хотя вся ночь впереди. С 23 ч начинают как всегда и до 5 утра запросто дроны летят. И по области тоже самое плюс кабы.
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22.04.2025 21:25 Ответить
В заголовку написано що їх зафіксували над Україною. Як можуть летіти коли зафіксовані ? ))
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23.04.2025 02:28 Ответить
Перечитайте второе предложение в виде вопроса. Я правда старый уже. Но исходя из вопроса, выходит что если зафиксировали---то лететь прекращают? И в догон. Уже сегодня ночью к 2-14 ч 6 дронов влупили в один район города, а к 5-30 утра всего вышло 12 ударов, причём почти во все районы, и почти все в жильё. Какая тут накуй риторика? За область молчу, там кабами ещё лупят, дронами само собой. Чушь не несите. Время не то.
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23.04.2025 19:40 Ответить
То не до тебе відноситься, а до журеалістів які заголовки пишуть. Перш ніж писати мінімально думати треба. Зафіксували ))
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23.04.2025 20:48 Ответить
Гундосе чмо анонсувало не один раз всі "вироби" українського ВПК.Москолота" шахеди "запускає не тільки з вечора і вночі але і в день.Так де відповідь?Хто обіцяв помститись за Суми,за Кривий Ріг? Раша повинна палати мінімум до Урала, а в лідера ********** тільки бла-бла-бла гарно виходить.Щоденно.
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22.04.2025 22:07 Ответить
Невже Україна не може такі ж "мопеди" виробляти і запускати у відповідь ?
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23.04.2025 02:31 Ответить
 
 