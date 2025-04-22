2 164 8
Воздушные Силы зафиксировали российский БпЛА над Украиной (обновлено)
Вечером 22 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА!
Обновление по движению БпЛА
- Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий22.04.2025 21:13 Ответить Мне нравится 2
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий22.04.2025 21:25 Ответить Мне нравится 0
Julian Lopez #602860
показать весь комментарий23.04.2025 02:28 Ответить Мне нравится 0
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий23.04.2025 19:40 Ответить Мне нравится 0
Julian Lopez #602860
показать весь комментарий23.04.2025 20:48 Ответить Мне нравится 1
Виктор Шевченко
показать весь комментарий22.04.2025 22:07 Ответить Мне нравится 7
Julian Lopez #602860
показать весь комментарий23.04.2025 02:31 Ответить Мне нравится 0
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль