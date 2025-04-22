Воздушные силы сбили 38 российских "Шахедов" в течение дня

22 апреля 2025 года с 08.00 противник атаковал Украину 77-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов).

Об этом пишет пресс-служба Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

Районы пусков: Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 18:00 подтверждено сбитие 38 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий). Кроме того, в течение текущих суток оккупанты выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку г. Запорожье. Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасская область и Запорожье", - говорится в сообщении.

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