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Новости Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Воздушные силы сбили 38 российских "Шахедов" в течение дня

Уничтожение российских

22 апреля 2025 года с 08.00 противник атаковал Украину 77-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов).

Об этом пишет пресс-служба Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

Районы пусков: Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 18:00 подтверждено сбитие 38 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий). Кроме того, в течение текущих суток оккупанты выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку г. Запорожье. Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасская область и Запорожье", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты атакуют "Шахедами" Дергачи: есть повреждения и пожары

Автор: 

Воздушные силы (2302) Шахед (1001)


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Підкажіть, хто свідомий в темі протидії кацапських безпілотників шахед. Була атака на Одесу, в акваторії моря біля міста, сконцетрувалася зграя кацапських безпілотників. Наше ПВО це бачило і відслідковувало. Невже не має гелікоптерів, літаків, Гепардів чи хотя б шилок, щоб знищити в морі цю зграю? Чи всі прьидронові засоби застосовуютьця для охорони урядового кварталу, чи Конче Заспи?
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22.04.2025 19:29 Ответить
 
 