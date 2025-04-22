Повітряні Сили збили 38 російських "шахедів" протягом дня

22 квітня 2025 року із 08.00 противник атакував Україну 77-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів).

Про це пише пресслужба Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.

Райони пусків: Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків). Крім того, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку м. Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

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