Взрывы прогремели в Полтаве: Воздушные силы предупреждали об угрозе "шахедов"

Поздно вечером 22 апреля в Полтаве прогремели взрывы на фоне угрозы применения российскими оккупантами ударных дронов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне.Полтава", информирует Цензор.НЕТ.

"В Полтавской громаде слышны звуки взрывов", - сообщалось в 23:24.

"Повторные звуки взрывов в Полтаве. Город массово атакуют шахеды", - сообщалось в 23:27.

"В Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением", - сообщалось в 23:28.

В 23:07 Воздушные силы предупреждали о движении группы "шахедов" в направлении Полтавы и области.

Ранее сообщалось, что вечером 22 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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