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Новости Атака шахедов на Полтаву
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Взрывы прогремели в Полтаве: Воздушные силы предупреждали об угрозе "шахедов"

взрывы раздавались в Полтаве

Поздно вечером 22 апреля в Полтаве прогремели взрывы на фоне угрозы применения российскими оккупантами ударных дронов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне.Полтава", информирует Цензор.НЕТ.

"В Полтавской громаде слышны звуки взрывов", - сообщалось в 23:24.

"Повторные звуки взрывов в Полтаве. Город массово атакуют шахеды", - сообщалось в 23:27.

"В Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением", - сообщалось в 23:28.

В 23:07 Воздушные силы предупреждали о движении группы "шахедов" в направлении Полтавы и области.

Ранее сообщалось, что вечером 22 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Также читайте: Россияне в очередной раз атакуют Одессу беспилотниками, в городе слышны взрывы, - мэр

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взрыв (6749) Тахтаулове (767) Шахед (1001) Полтавская область (1158) Полтавский район (43)


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****** москалі, щоб ви всі повиздихали
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23.04.2025 00:22 Ответить
 
 