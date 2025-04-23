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Взрывы прогремели в Полтаве: Воздушные силы предупреждали об угрозе "шахедов"
Поздно вечером 22 апреля в Полтаве прогремели взрывы на фоне угрозы применения российскими оккупантами ударных дронов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне.Полтава", информирует Цензор.НЕТ.
"В Полтавской громаде слышны звуки взрывов", - сообщалось в 23:24.
"Повторные звуки взрывов в Полтаве. Город массово атакуют шахеды", - сообщалось в 23:27.
"В Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением", - сообщалось в 23:28.
В 23:07 Воздушные силы предупреждали о движении группы "шахедов" в направлении Полтавы и области.
Ранее сообщалось, что вечером 22 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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Yuri #485013
показать весь комментарий23.04.2025 00:22 Ответить Мне нравится 1
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