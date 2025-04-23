Російські БпЛА атакували підприємства в Полтавській громаді, - ОВА
Ввечері 22 квітня російські безпілотники атакували підприємства в Полтавській громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник очільника Полтавської ОВА Володимир Когут.
"Полтавську громаду атакували ворожі БпЛА. Станом на 00:10 є повідомлення про влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави", - написав він.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Загроза застосування російських безпілотників для Полтавщини зберігається.
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