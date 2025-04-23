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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Російські БпЛА атакували підприємства в Полтавській громаді, - ОВА

шахеди

Ввечері 22 квітня російські безпілотники атакували підприємства в Полтавській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник очільника Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Полтавську громаду атакували ворожі БпЛА. Станом на 00:10 є повідомлення про влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави", - написав він.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Читайте: Вибухи пролунали у Полтаві: Повітряні сили попереджали про загрозу "шахедів"

Загроза застосування російських безпілотників для Полтавщини зберігається.

Автор: 

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