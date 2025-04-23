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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Российские БПЛА атаковали предприятия в Полтавской громаде, - ОВА

шахеди

Вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

"Полтавскую громаду атаковали вражеские БПЛА. По состоянию на 00:10 есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы", - написал он.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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Угроза применения российских беспилотников для Полтавщины сохраняется.

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