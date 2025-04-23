Полтавщина вдруге за ніч під атакою російських БпЛА, - ОВА

В ніч на 23 квітня російські ударні безпілотники повторно атакували Полтавщину, є влучання по цивільній інфраструктурі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заступника очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Росіяни вчергове атакували Полтавщину. Протиповітряною обороною сходу України здійснюється збиття значної кількості ворожих засобів повітряного нападу противника", - повідомив він.

За його інформацією, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств.

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Постраждалих наразі немає.

Загроза застосування ворогом БпЛА зберігається.

Раніше повідомлялось, що ввечері 22 квітня російські безпілотники атакували підприємства в Полтавській громаді.

Також від ударів російських БпЛА цієї ночі потерпали Харків та Одеса.

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