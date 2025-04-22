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Новини Атака безпілотників
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Росія тестує нові дрони "Молния" біля лінії фронту, - Синєгубов

Нові ударні дрони РФ Молния. Росія їх тестує

Наразі російські окупанти тестують свої нові дрони "Молния", якими атакує, зокрема, Харків.

Про це у коментарі "Новини Live" заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Дрони "Молнія-1", "Молнія-2". Вони є небезпечними, зараз фіксуємо і вважаємо, що зараз ворог їх поки що тестує. Тому що по місту Харкову завдаються удари, проте вони не такі масовані. Більше ударів цими "молніями" по Куп'янську, по населених пунктах, які наближені до лінії фронту або до кордону. Однак бачимо вже нові генерації, тому ворог тестує", - сказав він.

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Автор: 

безпілотник (4165) дрони (4706) Синєгубов Олег (859)


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Стаття трохи вводить в оману. Ці дрони уже більше півроку запускають різних модифікацій, деякі фанерні дешеві в виробництві, але досить небезпечні заряд від 3 в старіших до 10 кг в новіших моделях.
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22.04.2025 14:18 Відповісти
питання і проблема не в дронах, а в тому хто поставляє електроні комплектуючі, яких в
)(уйлоКассапії ніц.
можливо )(уйлоТрампоз знає? 🤓
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22.04.2025 14:22 Відповісти
 
 