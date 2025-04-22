Росія тестує нові дрони "Молния" біля лінії фронту, - Синєгубов

Наразі російські окупанти тестують свої нові дрони "Молния", якими атакує, зокрема, Харків.

Про це у коментарі "Новини Live" заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Дрони "Молнія-1", "Молнія-2". Вони є небезпечними, зараз фіксуємо і вважаємо, що зараз ворог їх поки що тестує. Тому що по місту Харкову завдаються удари, проте вони не такі масовані. Більше ударів цими "молніями" по Куп'янську, по населених пунктах, які наближені до лінії фронту або до кордону. Однак бачимо вже нові генерації, тому ворог тестує", - сказав він.

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