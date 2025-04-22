Нічна атака БпЛА на Київщину: у Бучанському районі пошкоджені будинки, автомобілі, господарські будівля та гаражі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 22 квітня російські загарбники вкотре атакували Київську область ударними дронами-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.

Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.

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