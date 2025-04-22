ППО працює по безпілотниках над Київщиною, - ОВА

В ніч на 22 квітня Київську область атакують російські ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо ввечері 21 квітня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.

Читайте: РФ атакувала "Оніксом", X-31П та "шахедами": збито 42 БпЛА із 96 випущених, 47 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА