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Новини Атака безпілотників на Київщину
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ППО працює по безпілотниках над Київщиною, - ОВА

зсу,ппо

В ніч на 22 квітня Київську область атакують російські ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо ввечері 21 квітня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.

Читайте: РФ атакувала "Оніксом", X-31П та "шахедами": збито 42 БпЛА із 96 випущених, 47 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28486) ППО (3189)


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зараз знову знайдеться якась падлюка, яка скаже,
шо по київщіні можна - в них там "Петріоти"....
і Oхмадит дружнім дитячим хором підтвердить - над Києвом "Петріоти",
по йому можна...
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22.04.2025 02:33 Відповісти
 
 