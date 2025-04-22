ППО працює по безпілотниках над Київщиною, - ОВА
В ніч на 22 квітня Київську область атакують російські ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо ввечері 21 квітня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.
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шо по київщіні можна - в них там "Петріоти"....
і Oхмадит дружнім дитячим хором підтвердить - над Києвом "Петріоти",
по йому можна...