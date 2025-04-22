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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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ПВО работает по беспилотникам над Киевской областью, - ОВА

зсу,ппо

В ночь на 22 апреля Киевскую область атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним вечером 21 апреля российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.

Читайте: РФ атаковала "Ониксом", X-31П и "шахедами": сбито 42 БпЛА из 96 выпущенных, 47 локально потеряно. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Киевская область (4136) обстрел (27165) ПВО (2749)


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зараз знову знайдеться якась падлюка, яка скаже,
шо по київщіні можна - в них там "Петріоти"....
і Oхмадит дружнім дитячим хором підтвердить - над Києвом "Петріоти",
по йому можна...
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22.04.2025 02:33 Ответить
 
 