ПВО работает по беспилотникам над Киевской областью, - ОВА
В ночь на 22 апреля Киевскую область атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Напомним вечером 21 апреля российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шо по київщіні можна - в них там "Петріоти"....
і Oхмадит дружнім дитячим хором підтвердить - над Києвом "Петріоти",
по йому можна...