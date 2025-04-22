ПВО работает по беспилотникам над Киевской областью, - ОВА

В ночь на 22 апреля Киевскую область атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним вечером 21 апреля российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.

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