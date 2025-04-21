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РФ атаковала "Ониксом", X-31П и "шахедами": сбито 42 БПЛА из 96 выпущенных, 47 - локально потеряны. ИНФОГРАФИКА

РФ атаковала ракетами и шахедами 21 апреля 2025 года

В ночь на 21 апреля российские войска выпустили по Украине ракеты, а также ударные БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Так, по Херсонщине рашисты ударили противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из оккупированного Крыма. По Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

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Также россияне выпустили 96 ударных БпЛА и другими беспилотниками из: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск. а также из Гвардейское (оккупированный Крым).

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.

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РФ атаковала ракетами и шахедами 21 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27165) ПВО (2748) Воздушные силы (2299) Шахед (994) война в Украине (3864)


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Але для Трампа це не рахується: друг володья ж припиняв вогонь (тільки ракетами та дронами), значить, в усьому винна лише Україна.
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21.04.2025 09:18 Ответить
Ось таке пе6ремиря, ніколи не можна вірити кацапам це варвари .
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21.04.2025 09:21 Ответить
як казав рудий - перемир'я 24 години
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21.04.2025 09:27 Ответить
кожен день по 7 балалаєк пропущено
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21.04.2025 09:26 Ответить
Поки є зброя від Байдена - відбиваємось. Коли не буде зброї від трампа , от тоді буде всім хєрово.
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21.04.2025 14:14 Ответить
 
 