РФ атаковала "Ониксом", X-31П и "шахедами": сбито 42 БПЛА из 96 выпущенных, 47 - локально потеряны. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 21 апреля российские войска выпустили по Украине ракеты, а также ударные БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Так, по Херсонщине рашисты ударили противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из оккупированного Крыма. По Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Также россияне выпустили 96 ударных БпЛА и другими беспилотниками из: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск. а также из Гвардейское (оккупированный Крым).
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.
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