После окончания так называемого "перемирия" россияне возобновили воздушные удары по Украине из оккупированного Крыма, - ВМС
После окончания так называемого "перемирия" с территории временно оккупированного Крыма россияне сразу возобновили воздушные удары по Украине. В данное время в Черном море находится один ракетоноситель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Это подводная лодка, но теперь мы считаем, что она может иметь на борту до шести ракет. В статистике теперь она будет таким образом обозначена. По последним данным, мы считаем, что она снаряжена именно таким количеством ракет", - сказал Плетенчук.
Также военный рассказал о ситуации после окончания так называемого "перемирия".
"С того направления сюда летело все, что только могло. Сказать, что было тихо, я точно не могу. Увидели даже "старых" друзей, которых не видели давно. Впоследствии будут подробности. Враг вел активную деятельность из Крыма в воздушном пространстве так же", - добавил спикер ВМС ВСУ.
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