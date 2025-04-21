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Новости Обстрелы из Крыма
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После окончания так называемого "перемирия" россияне возобновили воздушные удары по Украине из оккупированного Крыма, - ВМС

лодка,калибр,подводная

После окончания так называемого "перемирия" с территории временно оккупированного Крыма россияне сразу возобновили воздушные удары по Украине. В данное время в Черном море находится один ракетоноситель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это подводная лодка, но теперь мы считаем, что она может иметь на борту до шести ракет. В статистике теперь она будет таким образом обозначена. По последним данным, мы считаем, что она снаряжена именно таким количеством ракет", - сказал Плетенчук.

Также военный рассказал о ситуации после окончания так называемого "перемирия".

"С того направления сюда летело все, что только могло. Сказать, что было тихо, я точно не могу. Увидели даже "старых" друзей, которых не видели давно. Впоследствии будут подробности. Враг вел активную деятельность из Крыма в воздушном пространстве так же", - добавил спикер ВМС ВСУ.

Также читайте: Утром враг атаковал Николаев ракетами

Автор: 

ВМС (1467) Крым (26384) обстрел (27165) Плетенчук Дмитрий (167)


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Топ комментарии
+12
відновлюйте у відповідь чи вже є постійний наказ "пєрєстатьстрєлять, пасматрєть в глаза"?
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21.04.2025 08:55
+9
Оця росія це є проксі китаю в війні проти Заходу.І тим дурнуватішим виглядає трамп,мріючи відірвати її від китаю.
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21.04.2025 09:01
+7
Потужні розповіді речників у відповідь.
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21.04.2025 09:00
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відновлюйте у відповідь чи вже є постійний наказ "пєрєстатьстрєлять, пасматрєть в глаза"?
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21.04.2025 08:55 Ответить
Надо Украине вернуться в Крым и тогда агрессор сам уйдёт из остальных мест
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21.04.2025 08:57 Ответить
Треба у агресора відібрати ЯЗ, і тоді він взагалі припинить бути агресором. Сидітиме тихо, щоб Китай не спровокувати.
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21.04.2025 08:58 Ответить
Оця росія це є проксі китаю в війні проти Заходу.І тим дурнуватішим виглядає трамп,мріючи відірвати її від китаю.
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21.04.2025 09:01 Ответить
А ви не думаєте, що головну скрипку в цій війні грає Китай?
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21.04.2025 09:11 Ответить
Хоч би сполучення з Кримом відрубати,а то і міст,і сухопутний коридор,..(((
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21.04.2025 09:08 Ответить
Потужні розповіді речників у відповідь.
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21.04.2025 09:00 Ответить
Речники вже чим багаті тим і раді
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21.04.2025 09:03 Ответить
А чому ж по Криму нема відповідей чи привентивних?Нема й по сухопутному коридору чомусь(((
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21.04.2025 09:07 Ответить
дєрьмак не дозволяє
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21.04.2025 09:10 Ответить
А раніше дозволяв?
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21.04.2025 09:49 Ответить
А ми ?
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21.04.2025 09:16 Ответить
Треба таки було з Криму острів робить з 14 року. Підігнати туди сотню земснарядів та викопать канал, глядіш і південь був би зараз не в окупації
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21.04.2025 09:18 Ответить
з Верховною Гнидою не допомогло би
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21.04.2025 11:00 Ответить
Нема чим чи все таки "ніззя" чимось ***...ти у відповідь? Схиляюсь до думки, що "ніззя". Ми ж бо такі толерантні, чесні, дотримуємось всього і вся...
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21.04.2025 10:15 Ответить
яке блін перемир'я? Поки ми перебували в "перемир'ї" кацапи просувалися далі майже в тиші, пересували техніку. Карочє, пхалися й далі вглиб нашої землі. Нафіга таке перемир'я? Від жодного з знайомих хлопців не почула про тишу. ***** ******* як дихає, а трамп ідіот. От і вся розстановка "сил".
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21.04.2025 15:06 Ответить
 
 