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Утром враг атаковал Николаев ракетами
Утром 21 апреля российские захватчики атаковали ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
Удар был нанесен около 04:57. Тип ракет устанавливается.
"Пострадавших и повреждений нет", - отметил Ким.
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Владимир #594971
показать весь комментарий21.04.2025 11:25 Ответить Мне нравится 0
Владимир #594971
показать весь комментарий21.04.2025 11:26 Ответить Мне нравится 0
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