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Новости Обстрелы Николаевщины
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Утром враг атаковал Николаев ракетами

Россияне обстреляли Николаев ракетами

Утром 21 апреля российские захватчики атаковали ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

Удар был нанесен около 04:57. Тип ракет устанавливается.

"Пострадавших и повреждений нет", - отметил Ким.

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Автор: 

Николаев (2152) Николаевская область (2124) обстрел (27165) ракеты (3569) Николаевский район (58)


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Зе,Де зеркальна відповшдь?
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21.04.2025 11:25 Ответить
відповідь
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21.04.2025 11:26 Ответить
 
 