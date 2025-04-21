Утром враг атаковал Николаев ракетами

Утром 21 апреля российские захватчики атаковали ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

Удар был нанесен около 04:57. Тип ракет устанавливается.

"Пострадавших и повреждений нет", - отметил Ким.

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