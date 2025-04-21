После пасхального перемирия: в Николаеве, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы
В ночь на 21 апреля российские захватчики осуществили комбинированную ракетно-пушечную атаку по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграм-каналы.
В 0:56 военные сообщили о ракетной опасности для Харьковской области. Также российские захватчики ударили по Сумской и восточной Харьковской области КАБами.
В 1:06 зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Было объявлено о применении авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 2:22 Воздушные силы объявили об угрозе применения авиационных средств поражения для Днепропетровской области.
В Черниговской области в 2:27 сообщено об угрозе применения ударных БПЛА. Через полчаса эта угроза распространилась на Запорожскую и Харьковскую области.
В 3:05 БПЛА зафиксированы на востоке Черниговщины, с Сумщины на Полтавщину, с Луганщины на Харьковщину, в северо-восточной части Запорожской области в направлении Днепропетровщины.
С 3:25 угроза применения ударных БПЛА объявлена в Полтавской, Киевской областях. С 4:29 - в Черкасской области.
В 4:54 объявлена ракетная опасность для южных областей. Воздушные силы сообщили о скоростных целях из акватории Черного моря на Николаевщину, а также призвали жителей Николаева и Херсона находиться в укрытиях.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел взрыв.
В 4:59 объявлена ракетная опасность для центральных областей.
По меньшей мере, восемь взрывов прозвучало в Черкассах, сообщило "Суспільне".
В 5:17 в Херсоне слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Суспільного".
По состоянию на 6:30 воздушная тревога продолжается в Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
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У них така підлість називається
«воєнной хітростью».
Ніякого перемир'я не було. Навіть "прєсс-сєкрєтарь" ***** сказав - наказ ***** не давало. Засрашка виснажилась, тому фізично не може постійно вже підтримувати безперервність тиску на рівні 2024 року - от і скористались командири "на місцях" навіть ненаданим наказом просто щоб відпочити трішки і аккумулювати хоча б 5% засобів.
Летіли дуже і дуже високо, спочатку не могла побачити, де вони, шахеди. Звук є, а нічого немає... Світанок вже. А в небі немає. Потім здогадалася. Підняла голову. А вони прямо над головою летять. І маленькі такі, мов горобці. Пара вертів була, вони теж так далеко з ними, але трохи більше за горобців. Все гуло і тріщало одночасно. Верти і шахеди. В мене аж шия затекла.
І по одному і тому маршруту бахи.. Чорний дим, на жаль...