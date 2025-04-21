После пасхального перемирия: в Николаеве, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы

В ночь на 21 апреля российские захватчики осуществили комбинированную ракетно-пушечную атаку по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграм-каналы.

В 0:56 военные сообщили о ракетной опасности для Харьковской области. Также российские захватчики ударили по Сумской и восточной Харьковской области КАБами.

В 1:06 зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Было объявлено о применении авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 2:22 Воздушные силы объявили об угрозе применения авиационных средств поражения для Днепропетровской области.

В Черниговской области в 2:27 сообщено об угрозе применения ударных БПЛА. Через полчаса эта угроза распространилась на Запорожскую и Харьковскую области.

В 3:05 БПЛА зафиксированы на востоке Черниговщины, с Сумщины на Полтавщину, с Луганщины на Харьковщину, в северо-восточной части Запорожской области в направлении Днепропетровщины.

С 3:25 угроза применения ударных БПЛА объявлена в Полтавской, Киевской областях. С 4:29 - в Черкасской области.

В 4:54 объявлена ракетная опасность для южных областей. Воздушные силы сообщили о скоростных целях из акватории Черного моря на Николаевщину, а также призвали жителей Николаева и Херсона находиться в укрытиях.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел взрыв.

В 4:59 объявлена ракетная опасность для центральных областей.

По меньшей мере, восемь взрывов прозвучало в Черкассах, сообщило "Суспільне".

В 5:17 в Херсоне слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Суспільного".

По состоянию на 6:30 воздушная тревога продолжается в Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захарова обвинила Украину в нарушении "пасхального перемирия", комментируя предложение США продлить его