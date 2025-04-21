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Новости Атака беспилотников Пасхальное перемирие
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После пасхального перемирия: в Николаеве, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы

шахеди

В ночь на 21 апреля российские захватчики осуществили комбинированную ракетно-пушечную атаку по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграм-каналы.

В 0:56 военные сообщили о ракетной опасности для Харьковской области. Также российские захватчики ударили по Сумской и восточной Харьковской области КАБами.

В 1:06 зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Было объявлено о применении авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 2:22 Воздушные силы объявили об угрозе применения авиационных средств поражения для Днепропетровской области.

В Черниговской области в 2:27 сообщено об угрозе применения ударных БПЛА. Через полчаса эта угроза распространилась на Запорожскую и Харьковскую области.

В 3:05 БПЛА зафиксированы на востоке Черниговщины, с Сумщины на Полтавщину, с Луганщины на Харьковщину, в северо-восточной части Запорожской области в направлении Днепропетровщины.

С 3:25 угроза применения ударных БПЛА объявлена в Полтавской, Киевской областях. С 4:29 - в Черкасской области.

В 4:54 объявлена ракетная опасность для южных областей. Воздушные силы сообщили о скоростных целях из акватории Черного моря на Николаевщину, а также призвали жителей Николаева и Херсона находиться в укрытиях.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел взрыв.

В 4:59 объявлена ракетная опасность для центральных областей.

По меньшей мере, восемь взрывов прозвучало в Черкассах, сообщило "Суспільне".

В 5:17 в Херсоне слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Суспільного".

По состоянию на 6:30 воздушная тревога продолжается в Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

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Автор: 

Николаев (2152) Николаевская область (2124) Херсон (2822) Черкассы (835) Воздушные силы (2302) Херсонская область (4772) Черкасская область (50) Николаевский район (58) Херсонский район (265) Черкасский район (20)


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Топ комментарии
+9
Розкажіть про перемиріє ще раз , у війні на знищення є перемиріє ?
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21.04.2025 06:43
+8
А хтось із притомних очікував щось інше?
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21.04.2025 06:48
+7
янелох як головнокомандувач відповів потужно?
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21.04.2025 06:48
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Розкажіть про перемиріє ще раз , у війні на знищення є перемиріє ?
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21.04.2025 06:43 Ответить
А хтось із притомних очікував щось інше?
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21.04.2025 06:48 Ответить
янелох як головнокомандувач відповів потужно?
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21.04.2025 06:48 Ответить
Де дзеркальнв відповідь?
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21.04.2025 07:03 Ответить
У відповідь на ракети дзеркалами їх закидати?
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21.04.2025 07:23 Ответить
Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально - так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", - заявив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3547731
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21.04.2025 08:02 Ответить
Тобто, як путін скаже...
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21.04.2025 08:31 Ответить
Треьа було мізки відразу включить і готуватися.Було оголошено:до 00.00. 21 квітня.Там все було напозотові і рашисти чекали часу Х
У них така підлість називається
«воєнной хітростью».
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21.04.2025 07:22 Ответить
Це не хитрість, коли дії ворога достеменно відомі наперед.
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21.04.2025 08:29 Ответить
Яке ще "перемир'я"?!? Агов, редактори, ви там зовсім кукухою поїхали?!? Марина Макєєва, що в голові паморочиться від обіцянок неіснуючого?!?

Ніякого перемир'я не було. Навіть "прєсс-сєкрєтарь" ***** сказав - наказ ***** не давало. Засрашка виснажилась, тому фізично не може постійно вже підтримувати безперервність тиску на рівні 2024 року - от і скористались командири "на місцях" навіть ненаданим наказом просто щоб відпочити трішки і аккумулювати хоча б 5% засобів.
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21.04.2025 08:55 Ответить
Було 8 вибухів. Були і прильоти в Черкасах. Почалося з 5 ранку у нас. Один за одним. По одному маршруту. Декілька разів місто, центр здригалося від вибухів.
Летіли дуже і дуже високо, спочатку не могла побачити, де вони, шахеди. Звук є, а нічого немає... Світанок вже. А в небі немає. Потім здогадалася. Підняла голову. А вони прямо над головою летять. І маленькі такі, мов горобці. Пара вертів була, вони теж так далеко з ними, але трохи більше за горобців. Все гуло і тріщало одночасно. Верти і шахеди. В мене аж шия затекла.
І по одному і тому маршруту бахи.. Чорний дим, на жаль...
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21.04.2025 09:24 Ответить
 
 