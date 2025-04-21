Після Великоднього перемир’я Росія атакувала Україну дронами та ракетами
В ніч на 21 квітня російські загарбники здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.
О 0:56 військові повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області. Також російські загарбники вдарили по Сумщині та сходу Харківщині КАБами.
О 1:06 зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Було оголошено про застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 2:22 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Дніпропетровської області.
У Чернігівській області о 2:27 повідомлено про загрозу застосування ударних БпЛА. Через пів години ця загроза поширилася на Запорізьку та Харківську області.
О 3:05 БпЛА зафіксовані на сході Чернігівщини, з Сумщини на Полтавщину, з Луганщини на Харківщину, у північно-східній частині Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.
З 3:25 загроза застосування ударних БпЛА оголошена у Полтавській, Київській областях. З 4:29 - у Черкаській області.
О 4:54 оголошена ракетна небезпека для південних областей. Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі з акваторії Чорного моря на Миколаївщину, а також закликали мешканців Миколаєва та Херсону перебувати в укриттях.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав вибух.
О 4:59 оголошена ракетна небезпека для центральних областей.
Щонайменше вісім вибухів пролунало у Черкасах, повідомило "Суспільне".
О 5:17 у Херсоні чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
Станом на 6:30 повітряна тривога триває у Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У них така підлість називається
«воєнной хітростью».
Ніякого перемир'я не було. Навіть "прєсс-сєкрєтарь" ***** сказав - наказ ***** не давало. Засрашка виснажилась, тому фізично не може постійно вже підтримувати безперервність тиску на рівні 2024 року - от і скористались командири "на місцях" навіть ненаданим наказом просто щоб відпочити трішки і аккумулювати хоча б 5% засобів.
Летіли дуже і дуже високо, спочатку не могла побачити, де вони, шахеди. Звук є, а нічого немає... Світанок вже. А в небі немає. Потім здогадалася. Підняла голову. А вони прямо над головою летять. І маленькі такі, мов горобці. Пара вертів була, вони теж так далеко з ними, але трохи більше за горобців. Все гуло і тріщало одночасно. Верти і шахеди. В мене аж шия затекла.
І по одному і тому маршруту бахи.. Чорний дим, на жаль...