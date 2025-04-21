Після Великоднього перемир’я Росія атакувала Україну дронами та ракетами

В ніч на 21 квітня російські загарбники здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.

О 0:56 військові повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області. Також російські загарбники вдарили по Сумщині та сходу Харківщині КАБами.

О 1:06 зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Було оголошено про застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 2:22 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Дніпропетровської області.

У Чернігівській області о 2:27 повідомлено про загрозу застосування ударних БпЛА. Через пів години ця загроза поширилася на Запорізьку та Харківську області.

О 3:05 БпЛА зафіксовані на сході Чернігівщини, з Сумщини на Полтавщину, з Луганщини на Харківщину, у північно-східній частині Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.

З 3:25 загроза застосування ударних БпЛА оголошена у Полтавській, Київській областях. З 4:29 - у Черкаській області.

О 4:54 оголошена ракетна небезпека для південних областей. Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі з акваторії Чорного моря на Миколаївщину, а також закликали мешканців Миколаєва та Херсону перебувати в укриттях.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав вибух.

О 4:59 оголошена ракетна небезпека для центральних областей.

Щонайменше вісім вибухів пролунало у Черкасах, повідомило "Суспільне".

О 5:17 у Херсоні чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

Станом на 6:30 повітряна тривога триває у Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

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