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Новини Атака безпілотників Великоднє перемир’я
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Після Великоднього перемир’я Росія атакувала Україну дронами та ракетами

шахеди

В ніч на 21 квітня російські загарбники здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.

О 0:56 військові повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області.  Також російські загарбники вдарили по Сумщині та сходу Харківщині КАБами.

О 1:06 зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Було оголошено про застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 2:22 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Дніпропетровської області.

У Чернігівській області о 2:27 повідомлено про  загрозу застосування ударних БпЛА. Через пів години ця загроза поширилася на Запорізьку та Харківську  області.

О 3:05 БпЛА зафіксовані на сході Чернігівщини, з Сумщини на Полтавщину, з  Луганщини на Харківщину,  у північно-східній частині Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.

З 3:25 загроза застосування ударних БпЛА оголошена у Полтавській,  Київській областях. З 4:29 - у  Черкаській області.

О 4:54 оголошена ракетна небезпека для південних областей. Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі з акваторії Чорного моря на Миколаївщину,  а також закликали мешканців Миколаєва та Херсону перебувати в укриттях.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав вибух.

О 4:59 оголошена ракетна небезпека для центральних областей.

Щонайменше вісім вибухів пролунало у Черкасах, повідомило "Суспільне". 

О 5:17 у  Херсоні чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

Станом на 6:30 повітряна тривога триває у Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській,  Запорізькій та Донецькій областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захарова звинуватила Україну в порушенні "великоднього перемир’я", коментуючи пропозицію США продовжити його

Автор: 

Миколаїв (1806) Миколаївська область (2274) Херсон (3360) Черкаси (548) Повітряні сили (2639) Херсонська область (5756) Черкаська область (51) Миколаївський район (62) Херсонський район (268) Черкаський район (20)


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Топ коментарі
+9
Розкажіть про перемиріє ще раз , у війні на знищення є перемиріє ?
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21.04.2025 06:43
+8
А хтось із притомних очікував щось інше?
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21.04.2025 06:48
+7
янелох як головнокомандувач відповів потужно?
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21.04.2025 06:48
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Розкажіть про перемиріє ще раз , у війні на знищення є перемиріє ?
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21.04.2025 06:43 Відповісти
А хтось із притомних очікував щось інше?
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21.04.2025 06:48 Відповісти
янелох як головнокомандувач відповів потужно?
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21.04.2025 06:48 Відповісти
Де дзеркальнв відповідь?
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21.04.2025 07:03 Відповісти
У відповідь на ракети дзеркалами їх закидати?
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21.04.2025 07:23 Відповісти
Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально - так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", - заявив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3547731
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21.04.2025 08:02 Відповісти
Тобто, як путін скаже...
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21.04.2025 08:31 Відповісти
Треьа було мізки відразу включить і готуватися.Було оголошено:до 00.00. 21 квітня.Там все було напозотові і рашисти чекали часу Х
У них така підлість називається
«воєнной хітростью».
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21.04.2025 07:22 Відповісти
Це не хитрість, коли дії ворога достеменно відомі наперед.
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21.04.2025 08:29 Відповісти
Яке ще "перемир'я"?!? Агов, редактори, ви там зовсім кукухою поїхали?!? Марина Макєєва, що в голові паморочиться від обіцянок неіснуючого?!?

Ніякого перемир'я не було. Навіть "прєсс-сєкрєтарь" ***** сказав - наказ ***** не давало. Засрашка виснажилась, тому фізично не може постійно вже підтримувати безперервність тиску на рівні 2024 року - от і скористались командири "на місцях" навіть ненаданим наказом просто щоб відпочити трішки і аккумулювати хоча б 5% засобів.
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21.04.2025 08:55 Відповісти
Було 8 вибухів. Були і прильоти в Черкасах. Почалося з 5 ранку у нас. Один за одним. По одному маршруту. Декілька разів місто, центр здригалося від вибухів.
Летіли дуже і дуже високо, спочатку не могла побачити, де вони, шахеди. Звук є, а нічого немає... Світанок вже. А в небі немає. Потім здогадалася. Підняла голову. А вони прямо над головою летять. І маленькі такі, мов горобці. Пара вертів була, вони теж так далеко з ними, але трохи більше за горобців. Все гуло і тріщало одночасно. Верти і шахеди. В мене аж шия затекла.
І по одному і тому маршруту бахи.. Чорний дим, на жаль...
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21.04.2025 09:24 Відповісти
 
 