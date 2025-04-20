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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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Захарова звинуватила Україну в порушенні "великоднього перемир’я", коментуючи пропозицію США продовжити його

захарова

США підтримали продовження "великоднього перемир'я" й після свята. Однак у Москві у відповідь на пропозицію  американців звинуватили Україну в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Держдепартамент США висловив сподівання на продовження режиму припинення вогню між Росією та Україною після Великодня. Але ж воно Україною під час Великодня не дотримувалося", - сказала вона.

Захарова звинуватила Україну у використанні американської зброї під час перемир'я.

"Причому використовували на Банковій для порушення перемир'я американське озброєння HIMARS", - заявила Захарова.

Читайте: Зеленський: На всіх основних напрямках фронту РФ не дотрималася своєї обіцянки тиші, але повітряних тривог не було

Речниця МЗС РФ також повторила звинувачення РФ, які вже звучали раніше, про те, що Київ нібито не дотримується енергетичного перемир'я і б'є по російських об'єктах.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Читайте також: Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова, але відповіді з Москви немає, - Сибіга

Автор: 

США (22818) перемир’я (942) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+18
Україна про цей кацапський сценарій ІПСО ще вчора попереджала увесь світ
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20.04.2025 22:43
+13
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20.04.2025 22:46
+12
Випила водку - бережи пілотку
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20.04.2025 22:49
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Україна про цей кацапський сценарій ІПСО ще вчора попереджала увесь світ
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20.04.2025 22:43 Відповісти
машка, а ти при святі хоча б просихала?
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20.04.2025 22:43 Відповісти
Та невже???
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20.04.2025 22:43 Відповісти
цЕ хто?
що за алконафтка ?
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20.04.2025 22:44 Відповісти
тьфу
не впізнав
заЩьокіна
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20.04.2025 22:45 Відповісти
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20.04.2025 22:46 Відповісти
Випила водку - бережи пілотку
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20.04.2025 22:49 Відповісти
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20.04.2025 22:52 Відповісти
Вона для цього водку й вживає. Щоб пілотку обновляли.
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20.04.2025 22:55 Відповісти
Тоді не вона повинна пити, а напарник, або він здох, а так і не зміг випить стільки щоб Машка на людину перетворилася
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21.04.2025 06:38 Відповісти
То вона ще вчора мала заявити, але не вийшла вчасно з запою.
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20.04.2025 22:51 Відповісти
Кацапи такі передбачувані...
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20.04.2025 22:52 Відповісти
захарова курвиско ********** Українці і не сумнівалися що ти це будеш ригати. Маю надію що тебе разом з конякою повісять.
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20.04.2025 22:52 Відповісти
Звинувачувати за невиконання обіцянок можна тільки того хто обіцяв.
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20.04.2025 23:00 Відповісти
Захарова запуталась в своём собственном вранье.
Говоря о ракетном ударе по Сумам 13 апреля, она утверждала, что целью было совещание командиров ВСУ в ресторане «Магеллан». Но этот ресторан расположен в Кривом Роге - именно по этому городу РФ запустила «Искандер» ещё 4 апреля. (с)
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20.04.2025 23:01 Відповісти
Алкашка ЗаХерова вже посиніла від водяри і ніяк не відкине
копита , брехлива шльондра 🙁
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20.04.2025 23:14 Відповісти
Трамп і його шобла хочуть повірити цій курві. Вони таких *******, аж до злягання, допоки ті до суду не подають на компенсацію т.зв. "моральної шкоди"
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20.04.2025 23:14 Відповісти
Оце ж треба так вміти прожити життя, щоб тебе посилали на@@й мільйони і ще стільки ж бажали тобі здохнути в канаві.
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20.04.2025 23:21 Відповісти
Це все й задумувалося кацапами з метою обісрати нас
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20.04.2025 23:23 Відповісти
Це подача Тромбу! -завтра воно висере:»Жодного Хаймарса Україні! Я не підтримую цю війну і я її закінчу!»
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20.04.2025 23:26 Відповісти
Це ті, що кацапи вже +100500 знищили?
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20.04.2025 23:53 Відповісти
Мошка - олкошка!
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20.04.2025 23:41 Відповісти
МАшонка.
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20.04.2025 23:54 Відповісти
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21.04.2025 00:21 Відповісти
Захарова звинуватила Україну у використанні американської зброї під час перемир'я
А ось і справжня причина навіщо Ху йлу потрібно було перемир'я. Щоб звинуватити тих хто поставляє Україні зброю. Мовляв перестанете постачати Україні зброю то Україна і согласиться на мир. Чи ви дебіли думали що рашисти хочуть миру чи їм жалко вбивати людей на Великдень? Зараз трампісти як всрані ганяють по Європі і намагаються зупинити поставки зброї Україні. Бо самі сша вже і так не постачають Україні зброю а значить і нічим давити на Україну вже не можуть. Тепер полковник Краснов вирішив погрожувати Європі митами і санкціями якщо не припинять постачати Україні зброю.
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21.04.2025 01:18 Відповісти
Один розумний, або ти дебіл сам з собою розмовляєш?
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21.04.2025 06:33 Відповісти
Леонид Данилович, что бы вы сказали по этому поводу?
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21.04.2025 02:09 Відповісти
Я еще 19 числа сказал, что так и будет, в комментариях https://censor.net/ua/news/3547707/putin-ogolosyv-pro-velykodnye-peremyr-ya-scho-vidomo Все так и вышло. Странно, что есть еще люди, до которых туго доходит и которые еще на что-то надеются.
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21.04.2025 02:35 Відповісти
афуедь!!😃

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21.04.2025 03:46 Відповісти
здравствуй Лошадь . я буденный молодой и возбужденный
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21.04.2025 06:45 Відповісти
А кто-то от Машки ожидал другого заявления?
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21.04.2025 06:25 Відповісти
Перемир'я не хоче, оскільки якщо святкувати продовжить, то із запою вийти не зможе. У війні з алкоголем давно переміг алкоголь. Ось і несе різну нісенітницю.
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21.04.2025 06:28 Відповісти
На Банковій використовували HIMARS? Туалет з дєрьмаком обстрілювали? Ох і машка-алкашка.
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21.04.2025 07:05 Відповісти
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21.04.2025 08:35 Відповісти
 
 