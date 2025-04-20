Захарова звинуватила Україну в порушенні "великоднього перемир’я", коментуючи пропозицію США продовжити його

США підтримали продовження "великоднього перемир'я" й після свята. Однак у Москві у відповідь на пропозицію американців звинуватили Україну в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Держдепартамент США висловив сподівання на продовження режиму припинення вогню між Росією та Україною після Великодня. Але ж воно Україною під час Великодня не дотримувалося", - сказала вона.

Захарова звинуватила Україну у використанні американської зброї під час перемир'я.

"Причому використовували на Банковій для порушення перемир'я американське озброєння HIMARS", - заявила Захарова.

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Речниця МЗС РФ також повторила звинувачення РФ, які вже звучали раніше, про те, що Київ нібито не дотримується енергетичного перемир'я і б'є по російських об'єктах.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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