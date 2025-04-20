Зеленський: На всіх основних напрямках фронту РФ не дотрималася своєї обіцянки тиші, але повітряних тривог не було

Президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Водночас він зазначив, що сьогодні, 20 квітня, не було повітряних тривог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави держави.

"Доповідь Головкома Сирського на 20:00 Великодня. На цю годину від початку доби російська армія більш ніж 2 тисячі разів порушувала путінське припинення вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV", - поінформував очільник держави.

Президент заявив, що фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші.

"Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", - сказав Зеленський.

Водночас він відзначив той факт, що сьогодні не було повітряних тривог.

"Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну", - сказав глава держави.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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