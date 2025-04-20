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Новини Великоднє перемир’я
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Зеленський: На всіх основних напрямках фронту РФ не дотрималася своєї обіцянки тиші, але повітряних тривог не було

зеленський про дотримання Росією режиму тиші

Президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Водночас він зазначив, що сьогодні, 20 квітня, не було повітряних тривог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави держави.

"Доповідь Головкома Сирського на 20:00 Великодня. На цю годину від початку доби російська армія більш ніж 2 тисячі разів порушувала путінське припинення вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV", - поінформував очільник держави.

Президент заявив, що фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші.

"Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", - сказав Зеленський.

Водночас він відзначив той факт, що сьогодні не було повітряних тривог.

"Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну", - сказав глава держави.

Читайте також: Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова, але відповіді з Москви немає, - Сибіга

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Читайте також: США вітали би продовження "великоднього перемир’я" після 20 квітня, - Держдеп

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) бойові дії (3804) перемир’я (942) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+14
це Великоднє наіпалово вилізе для України дуже хєровим боком
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20.04.2025 22:07
+13
Є інфа, що підори спокійно собі підвозять БК, поповнення на позиції і евакуюють своїх, бо наші не стріляють
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20.04.2025 22:01
+10
З 2019 відводив війська на кілометри, на котри потім заходили кацапи, потім 2022-й а він ще намагається запевнити свою 73-шну "паству" що мир з Ху.лостаном після моря крови ще можливий.
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20.04.2025 22:14
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Агарчілся...
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20.04.2025 21:39 Відповісти
Ну здебільшого, за всю війну, то сьогодні і вчора ввечері, то перший раз було схоже на перемир'я. Зрозуміло що, неможливо на всіх ділянках, але повітряних тривог не було, он показували фото, що і наші, і кацапи під спеціальними прапорами евакуювали поранених і забирали загиблих. Тобто, говорити, що не дотримувалися - це, м'яко кажучи, неправда
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20.04.2025 21:43 Відповісти
Зараз вас заклюють як агєнта русні!
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21.04.2025 10:09 Відповісти
А ти ж так надіївся і вірив аж з часів свого заглядання в "очко"' того хто теж по твоїх словах є "людина".
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20.04.2025 21:45 Відповісти
Потрібен міжнародний резонанс. Струс інформаційного простору. Скликання Радбезу ООН. Дипломати не мають жувати шмарклі.
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20.04.2025 21:46 Відповісти
Яким чином Зеленський домовився з Путиним про переміріє? Чисто технічно? Ермак приніс дві коробки з під сірників на нитці, і так алле, це Путін, давай завтра переміріє. Ну ОК, Вова.
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20.04.2025 21:50 Відповісти
Є інфа, що підори спокійно собі підвозять БК, поповнення на позиції і евакуюють своїх, бо наші не стріляють
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20.04.2025 22:01 Відповісти
"Від кого інфа"? - Алекс - Юстасу
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20.04.2025 22:41 Відповісти
і що з того
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20.04.2025 22:59 Відповісти
це Великоднє наіпалово вилізе для України дуже хєровим боком
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20.04.2025 22:07 Відповісти
З 2019 відводив війська на кілометри, на котри потім заходили кацапи, потім 2022-й а він ще намагається запевнити свою 73-шну "паству" що мир з Ху.лостаном після моря крови ще можливий.
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20.04.2025 22:14 Відповісти
Ночью шахед минут 20 круги нарезал над домом,а так да,тревоги воздушной не было.
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20.04.2025 22:20 Відповісти
Ця Тварюка тільки так може дотримуватися довгоочікуваної тиші...
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20.04.2025 22:25 Відповісти
Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині Джерело: https://censor.net/ua/n3547827
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20.04.2025 23:23 Відповісти
Може в кацапів можливості закінчились ?
Вони довго не потягнуть, незадовго раша посиплеться як ссср.
Песець підкрадається давно.

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20.04.2025 23:25 Відповісти
Ще тиждень - два і посиплеться!
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21.04.2025 10:10 Відповісти
Всьо може бути.
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21.04.2025 10:35 Відповісти
Халва, Халва!
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21.04.2025 11:59 Відповісти
Повітряних тривог не було , може хто з вадами слуху і не чує сирен
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21.04.2025 05:13 Відповісти
 
 