Ночь на Днепропетровщине: В Павлограде из-за обстрела горело предприятие. Враг ударил КАБами по Новопавловской громаде. ФОТО
В ночь на понедельник, 21 апреля 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки в Подгородненской громаде Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственная постройка. Поврежден дачный дом.
По данным ОВА, в Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии.
Также отмечается, что FPV-дроном агрессор ударил по Межевской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура.
"КАБами ударили по Новопавловской громаде. Последствия выясняются. Марганец Никопольского района враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", - добавляют в ОВА.
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