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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины Атака беспилотников на Днепропетровщину
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Ночь на Днепропетровщине: В Павлограде из-за обстрела горело предприятие. Враг ударил КАБами по Новопавловской громаде. ФОТО

В ночь на понедельник, 21 апреля 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки в Подгородненской громаде Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственная постройка. Поврежден дачный дом.

обстрел Днепропетровщины
обстрел Днепропетровщины
обстрел Днепропетровщины

По данным ОВА, в Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии.

Также отмечается, что FPV-дроном агрессор ударил по Межевской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура.

"КАБами ударили по Новопавловской громаде. Последствия выясняются. Марганец Никопольского района враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", - добавляют в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду: повреждены 2 промпредприятия

Автор: 

Марганец (85) Павлоград (144) Днепропетровская область (3953) Днепровский район (77) Никопольский район (194) Павлоградский район (14) Подгородное (1)


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Наочний приклад, ціни балачок про «ОШИБКИ», від пожовклого трампа з венсом та їх керовніка, ******!
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21.04.2025 09:36 Ответить
 
 